День в истории 3 июля: суд по делу «Титаника», создание Росгвардии, выставка «Агроволга» в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 июля 2024 года
Сегодня в Казани стартует агропромышленная выставка «Агроволга 2024». 28 лет назад Борис Ельцин второй раз стал президентом России, 80 лет назад в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Минск, 108 лет назад в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В парке Победы пройдет торжественное возложение цветов к Вечному огню в честь празднования Дня независимости Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
- Стартует Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2024». Она будет идти до 5 июля.
- В Зеленодольском районе запустят третью очередь оптово-распределительного центра Оzon в Татарстане.
Кто родился: писатель Франц Кафка и актриса Зинаида Райх
- 1883 — немецкий писатель Франц Кафка (скончался 3 июня 1924 года). Он стал одной из ключевых фигур литературы XX века. Самые известные произведения Кафки — это романы «Процесс», «Замок», «Америка». Он также написал множество новелл, в том числе рассказа «Превращение».
- 1894 — русская и советская театральная актриса Зинаида Райх (скончалась 15 июля 1939 года). Она — первая жена Сергея Есенина. Впоследствии стала супругой Всеволода Мейерхольда. Его арестовали в Ленинграде 20 июня 1939 года. 24 дня спустя, в ночь с 14 на 15 июля 1939 года, Зинаида Райх была зверски убита неизвестными, проникшими ночью в ее московскую квартиру в Брюсовом переулке.
- 1900 — основательница и директор Библиотеки иностранной литературы Маргарита Рудомино (скончалась 9 апреля 1990 года). С 1991-го библиотека носит ее имя.
- 1935 — астронавт США Харрисон Шмитт. Один из 12 человек, побывавших на Луне. Шмитт включен в Зал славы астронавтов.
- 1962 — американский актер Том Круз. Он является одним из наиболее высокооплачиваемых актеров Голливуда. Кроме того, он лично продюсирует фильмы, в частности — известный блокбастер «Миссия невыполнима», а также его продолжения.
- 1967 — глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин.
- 1971 — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Он в больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии США. 26 июня этого года дело в отношении Ассанжа было официально прекращено.
- 1983 — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Он занимает эту должность с сентября 2019 года. Ранее, в 2017—2019 годах, Зяббаров был главой Буинского муниципального района республики.
Кто скончался: писатель Александр Волков и космонавт Андриян Николаев
- 1871 — русский политический деятель Михаил Бестужев (родился 4 октября 1800 года). В событиях декабрьского восстания принимал самое активное участие: убеждал солдат не давать присяги императору Николаю, вывел роту на Сенатскую площадь, вместе с тремя другими ротами, шедшими под командой князя Щепина-Ростовского и Александра Бестужева. Арестованный в тот же день, Бестужев был посажен сначала в Петропавловскую крепость, а в сентябре 1826 года переведен в Шлиссельбургскую. Отсюда в сентябре 1827 года вместе с братом Николаем был отправлен в Сибирь. Сидя в крепости, он придумал «стенную азбуку» для перестукивания между заключенными, и это «изобретение» переходило из рода в род.
- 1935 — французский промышленник, основатель концерна «Ситроен» Андре Гюстав Ситроен (родился 5 февраля 1878 года). Он стал первым производителем переднеприводного автомобиля Ситроен-7, который был звездой автосалонов 1934 года.
- 1974 — один из основоположников советской вычислительной техники Сергей Лебедев (родился 2 ноября 1902 года). Под его руководством были созданы 15 типов ЭВМ, начиная с ламповых и заканчивая современными суперкомпьютерами на интегральных схемах. По словам президента Российской академии наук Осипова, разработки Лебедева «определили столбовую дорогу мирового компьютеростроения на несколько десятилетий вперед».
- 1977 — советский писатель Александр Волков (родился 14 июня 1891 года). Он известен как автор книг о девочке Элли и Изумрудном Городе. Изначально Волков собирался перевести с английского произведение Баума «Волшебник страны Оз». Однако вместо перевода был создана новая книга, которая с благословения Самуила Маршака разошлась огромными тиражами и сразу завоевала любовь читателей.
- 2004 — советский космонавт Андриян Николаев (родился 5 сентября 1929 года). Николаев стал первым человеком, кто находился в космосе несколько суток подряд. Он не так знаменит, как Гагарин или Титов, но это ничуть не приуменьшает его вклада в освоение космоса. Его женой стала Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт. В качестве гостя на свадьбе присутствовал сам Хрущев. Николаев скончался в результате обширного инфаркта в Чебоксарах, куда был приглашен главным судьей на соревнования.
Праздники: День ГИБДД МВД России
- День образования Республики Алтай. Эта дата установлена республиканским законом от 24 апреля 2003 года, к ней приурочено проведение множества торжественных и праздничных мероприятий, и выбрана не случайно — в этот день в 1991 году был принят закон РСФСР о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику, входящую в состав России.
- День Республики Хакасия. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что 3 июля 1991 года был принят закон «О преобразовании Хакасской автономной области в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР».
- День ГИБДД МВД России. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936-м, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля того года было утверждено соответствующее постановление. Первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года.
События в истории: обращение Сталина к советскому народу, покушение на главу Крыма
- 1528 — папа римский Клемент VII узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации. Монахи вели аскетический образ жизни, занимались активной проповеднической деятельностью. Во время эпидемий чумы в 17-м веке в Италии погибло более 400 капуцинов, ухаживавших за больными. Апостольские труды монахов были по достоинству оценены простыми людьми, за радушие и щедрость называвшими их «братьями народа». Сегодня общее число капуцинов в мире составляет около 10 тысяч человек, присутствующих в более чем 100 различных странах.
- 1830 — началась оборона Гагр в ходе Кавказской войны. Ее вел русский гарнизон в 500 человек при двух орудиях под командой генерала Гессе.
- 1885 — Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.
- 1916 — в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В результате судьи постановили, что «корабль затонул вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели». Уголовную ответственность за крушение «Титаника» никто не понес, поскольку основной причиной катастрофы были признаны погодные условия.
- 1941 — прошло радиообращение Сталина к советскому народу. Граждане СССР впервые услышали своего лидера говорящим о войне. Сталин обратился к соотечественникам из Кремля, куда ради этого выступления протянули специальную линию связи. Вождь назвал их братьями и сестрами, друзьями, войну — отечественной, силы Красной армии неисчислимыми, врага зазнавшимся и победимым.
- 1944 — во время Великой Отечественной войны в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в этот день празднуется День независимости Республики Беларусь.
- 1973 — в Хельсинки началось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, созванное по предложению социалистических государств — участников Варшавского договора. Хельсинкские соглашения подписали через два года 35 стран. Сейчас в ОБСЕ входят 57 участников.
- 1974 — был подписан договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. Несмотря на то, что документ долгое время не был ратифицирован, он соблюдался обоими государствами. Официально документ вступил в силу 11 декабря 1990 года (почти через 15 лет после подписания). 25 сентября 1990 года вместе с новым протоколом он был ратифицирован сенатом Конгресса США, а 9 октября 1990 года — Верховным Советом СССР.
- 1991 — Верховный Совет РСФСР принял законы о преобразовании Адыгейской, Карачаево-Черкесской, Горно-Алтайской и Хакасской автономных областей в республики в составе РСФСР (Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Республика Хакасия соответственно).
- 1996 — Борис Ельцин второй раз стал президентом России, обогнав во втором туре выборов Геннадия Зюганова. Среди предвыборных лозунгов: «Голосуй, а то проиграешь!», «Не дай Бог!», «Купи еды в последний раз!», «Если придут коммунисты, у меня отберут землю, у меня отберут корову, как уже было». Именно в рамках этой кампании Ельцин разбивал в Казани горшки на Сабантуе.
- 2016 — российский президент Владимир Путин подписал закон о Национальной гвардии. Новая структура призвана обеспечивать режим чрезвычайной ситуации, бороться с терроризмом и заниматься территориальной обороной. Также ей доверили охрану государственных объектов, контроль оборота оружия в стране и регулирование работы охранных предприятий.
- 2020 — Центризбирком России утвердил итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Окончательные данные ЦИК РФ гласят, что за изменения, вносимые в основной закон страны, проголосовали почти 78% избирателей.
- 2023 — ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованную украинскими спецслужбами. Сотрудникам ведомства удалось задержать гражданина России, которого завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). Его обучали минно-взрывному делу. Злоумышленник планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.
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