Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Глава страны сегодня посетил избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня, пишет «РИА Новости».

Вчера он обратился к россиянам и призвал всех граждан проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса.



Напомним, сегодня завершается Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. «Реальное время» ведет прямую трансляцию этого события.