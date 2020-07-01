Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Глава страны сегодня посетил избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня, пишет «РИА Новости».
Вчера он обратился к россиянам и призвал всех граждан проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса.
Напомним, сегодня завершается Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. «Реальное время» ведет прямую трансляцию этого события.ОбществоВласть
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