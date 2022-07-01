Россия прекратила участие в ряде соглашений Совета Европы
Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении страны в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 16 марта 2022 года прекращается участие РФ в следующих соглашениях Совета Европы:
- Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду», прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);
- Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;
- Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;
- Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»);
- Европейская аудиовизуальная обсерватория;
- Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;
- Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;
- Расширенное частичное соглашение Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть
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