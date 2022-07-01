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Россия прекратила участие в ряде соглашений Совета Европы

22:35, 01.07.2022
Россия прекратила участие в ряде соглашений Совета Европы
Фото: realnoevremya.ru

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении страны в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 16 марта 2022 года прекращается участие РФ в следующих соглашениях Совета Европы:

  • Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду», прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);
  • Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;
  • Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;
  • Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»);
  • Европейская аудиовизуальная обсерватория;
  • Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;
  • Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;
  • Расширенное частичное соглашение Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».
Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко
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