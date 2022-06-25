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Глава Чечни сообщил об освобождении 800 мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке

14:59, 25.06.2022
Глава Чечни сообщил об освобождении 800 мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке
Фото: wikipedia.org / Igor606

С территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей, сообщает RT со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, сейчас идет зачистка аэропорта города. Кадыров уточнил, что территория аэропорта полностью контролируется российскими военными.

Фото: chechnya.gov.ru

Накануне сообщалось, что за сутки в Россию эвакуировали более 27 тысяч человек с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Российские военные провели шесть гуманитарных акций в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Саперы за сутки проверили 23 гектара территорий ДНР и ЛНР. Российская сторона получила почти 50 обращений с просьбами об эвакуации.

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Маргарита Головатенко
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