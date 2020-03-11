Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию РФ.

Теперь в Основном законе страны прописаны новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляются социальные гарантии государства перед гражданами, меняется круг полномочий парламента, запрещается отчуждение федеральных территорий, устанавливается статус русского языка. Также в число поправок вошло упоминание Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.

Новые поправки позволяют действующему президенту России баллотироваться на новый срок — в 2024 году.

Сейчас закон будет передан регионам на рассмотрение. Планируется, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями парламентов регионов. Иначе вся процедура внесения поправок в Конституцию будет прекращена, передает «РИА Новости».

После этой процедуры Совет Федерации соберется на заседание 14 марта, где утвердит решения регионов.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 22 апреля и этот день будет выходным.