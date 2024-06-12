Обсуждение романа «Одсун» с Алексеем Варламовым
Недавно у Алексея Варламова в «Редакции Елены Шубиной» вышел новый роман «Одсун», в котором писатель рассказывает историю трагической любви на фоне больших исторических и политических событий. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудит с писателем Алексеем Варламовым его новый роман, а также они поговорят о литературе травмы, развале СССР, счастливом советском детстве, поляризации общества, вспомнят о русской классической литературе и ее задачах. А также о проблемах прозы сорокалетних, о чем пишут авторы 50+ и должен ли писатель формировать образ будущего.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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