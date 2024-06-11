Со времен Пьера де Кубертена: в Казани открыли выставку спортивных артефактов

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Спортивных игр стран БРИКС в Казани состоялось открытие выставки «Покорившие Олимп. Выставка артефактов из коллекции Владимира Потанина», посвященной истории мирового спорта и вкладу России и СССР в его развитие. На открытии коллекции в Казани собрались главы спортивных и культурных ведомств Татарстана и России, а также лица предстоящих международных соревнований. О том, как прошел стартовый день экспозиции, — в репортаже «Реального времени».



Сотни исторических экспонатов-подлинников

В преддверии Игр БРИКС в Казань съехались не только тысячи спортсменов из разных стран мира, но и сотни наградных артефактов. Сегодня в столице Татарстана стартовала выставка с уникальной экспозицией — полными комплектами спортивных наград.

Ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов, открывая выставку, рассказал, что на обозрение представлено более 400 экспонатов из личной коллекции Владимира Потанина. В нынешнем году экспозицию пополнили новые уникальные объекты.

Лев Белоусов: «Все представленные объекты — подлинники прошедших мировых соревнований». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Экспозиция продлена до зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Все представленные объекты — подлинники прошедших мировых соревнований. Посетители смогут увидеть награды российских и советских спортсменов, узнать, как выглядели медали и награды сейчас и сто лет назад, — заявил ректор РМОУ. — У нас есть артефакты всех без исключения Олимпийских игр — это не единичные экспонаты, а полные комплекты медалей и наградных предметов начиная со времен Пьера де Кубертена. Уникальные документы — дипломы, факелы и кубки.

Лев Белоусов: «У нас есть артефакты всех без исключения Олимпийских игр — это не единичные экспонаты, а полные комплекты медалей и наградных предметов начиная со времен Пьера де Кубертена. Уникальные документы — дипломы, факелы и кубки». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Советник премьер‑министра России по спорту Олег Матыцин подчеркнул значимость выставки как образовательного ресурса, который позволяет представить спорт с разных сторон и продемонстрировать достижения спортсменов. По его словам, это особенно актуально в преддверии открытия Игр БРИКС, которые являются самым мощным и главным мультиспортивным событием в России. Также важность мероприятия в контексте сплочения национальностей отметил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

— Замечательно, когда есть такие меценаты, которые собирают подобные артефакты начиная с первых Игр, аж с 1896 года. Также примечательно то, что выставка проходит в преддверии Игр БРИКС, ведь спорт стирает границы и сплачивает разные национальности, — заявил Роман Шайхутдинов.

«Можно с уверенностью и гордостью говорить о том, что мы — самая сильная в мире держава»

Посол Игр стран БРИКС и олимпийский чемпион Илья Захаров подчеркнул, что эта выставка является основой всей спортивной составляющей нашей страны и должна быть доступна всем людям, увлекающимся спортом. А министр культуры Татарстана Ирада Аюпова назвала выставку обелиском-путеводителем для тех, кто в честной борьбе идет к своей цели.

Илья Захаров: «Об этом нужно рассказывать всем людям, которые увлекаются спортом». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Глядя на историю наших спортивных достижений, можно с уверенностью и гордостью говорить о том, что мы — самая сильная в мире держава, — сказал Захаров.

Организаторы экспозиции добавили новшеств в свое искусство — они продемонстрировали несколько анимированных полотен в отдельном выставочном зале. Во главе их задумки стояла идея показать то, как искусственный интеллект визуализирует грандиозные мировые спортивные события со времен Древней Греции и по настоящее время.

На этих полотнах статичные картинки «оживают». Таким образом создатели выставки хотели показать видение искусственного интеллекта на искусство человека. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До конца лета экспозиция будет представлена в стенах Национальной библиотеки. Уже завтра, 12 июня, выставка будет открыта для всех желающих, посетители смогут бесплатно увидеть наградные и памятные медали, факелы, дипломы и другие мемориальные предметы, видео- и фотоматериалы олимпийской хроники.

1 / 30 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов