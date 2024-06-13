Татарстанские зарплаты превзошли общие по ПФО, но оказались ниже общероссийских
В России самые высокие зарплаты в ЦФО, а самые низкие — на Северо-Кавказе
В Татарстане за первый квартал 2024 года средняя номинальная зарплата увеличилась до 66,5 тысячи рублей. Это превысило средние доходы жителей других регионов ПФО, но не дотягивает до среднероссийского уровня. Подробнее о зарплатах населения — в материале «Реального времени».
Средняя номинальная зарплата в Татарстане увеличилась на 20,5%
В Татарстане в январе — марте 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года средняя номинальная зарплата увеличилась на 20,5%, а реальная — на 12,2%. Такие данные приводит Татарстанстат.
В первые три месяца текущего года средняя номинальная зарплата в республике достигла 66,5 тысячи рублей.
|Январь-март 2024г.
|В % к январю-марту 2023г.
|Март 2024г. в % к марту 2023г.
|Март 2024г. в % к февралю 2024г.
|Справочно: январь-март 2023г. в % к январю-марту 2022г.
|Денежные доходы (в среднем на душу населения в месяц), рублей
|48,7
|109,9
|х
|х
|119,3
|Реальные денежные доходы
|х
|102,4
|х
|х
|110,6
|Начисленная среднемесячная
заработная плата одного работника
на предприятиях и в организациях
республики, включая малое
предпринимательство
номинальная, рублей
|66,5
|120,5
|124,1
|113,9
|115,3
|Реальная
|х
|112,2
|115,7
|113,7
|106,9
При этом средняя номинальная зарплата по республике в марте составила 72,4 тысячи, что на 24,1% превышает результаты прошлого года и на 13,9% — результаты прошлого месяца.
Суммарный объем денежных доходов населения Татарстана в январе — марте вырос на 9% и составил 58,5 миллиона рублей.
В Татарстане самая высокая зарплата среди регионов ПФО
Средняя номинальная зарплата по Приволжскому федеральному округе в январе — марте 2024 года достигла 59,4 тысячи рублей, что почти на 7% ниже показателей по Татарстану (66,5 тысячи рублей). При этом в марте в ПФО средняя зарплата составила 64,2 тысячи рублей, отстав от республиканской на 11,3%.
Стоит отметить, что по итогам января — марта в Татарстане отмечается самая высокая зарплата относительно других регионов ПФО. Второе место по этому показателю занимает Пермский край со средней зарплатой в 64,6 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошла Самарская область. В среднем жители региона в январе — марте получали 62,7 тысячи рублей. И всего на 1,6 тысячи рублей меньше составляет номинальная зарплата в Башкортостане, который занимает четвертое место.
Меньше всего в ПФО за первый квартал 2024 года получили жители Мордовии — в среднем 50,7 тысячи рублей, чуть больше — 51,4 тысячи рублей — пензенцы. Третье место с конца рейтинга заняла Кировская область со средней номинальной зарплатой в 51,7 тысячи рублей.
В среднем по России зарплата за январь — март достигла 80,4 тысячи рублей. В прошлом году эта сумма составляла 66,7 тысячи рублей, что чуть больше, чем в Татарстане. Самый высокий средний доход отмечается в Москве — 152,3 тысячи рублей.
Самая высокая зарплата по итогам первого квартала текущего года отмечается в Центральном федеральном округе — 103 тысячи рублей. На втором месте находится Дальний Восток (88,6 тысячи рублей), а на третьем — Северо-Западный федеральный округ (86,2 тысячи рублей).
Меньше всего в России за этот период заработали жители Северо-Кавказа. Средняя номинальная зарплата здесь составила 44,3 тысячи рублей. 55,4 тысячи рублей достиг средний доход в Южном федеральном округе. Третье место с конца рейтинга занял ПФО со средней зарплатой в 59,4 тысячи рублей.
Почти треть татарстанцев получает свыше 60 тысяч рублей
Согласно тем же данным Татарстанстата, в 2023 году доход 29% жителей республики составлял более 60 тысяч рублей в месяц. Это самый высокий процент среди групп населения.
При этом годом ранее такой ежемесячный доход имели лишь 23,2% татарстанцев. Большинство жителей региона (28,7%) получали от 27 до 45 тысяч рублей.
|Средний доход (рубли)
|2022 г. (% населения)
|2023 г. (% населения)
|до 7 000
|0,9
|0,7
|7 000 — 10 000
|2,3
|1,8
|10 000 — 14 000
|5,4
|4,4
|14 000 — 19 000
|9,1
|7,7
|19 000 — 27 000
|16
|14,1
|27 000 — 45 000
|28,7
|27,3
|45 000 — 60 000
|14,4
|15
|Свыше 60 000
|23,2
|29
|Доход ниже границы бедности
|5
|4,6
Исходя из таблицы Татарстанстата, можно сделать вывод, что за год в республике увеличилось число людей с доходом свыше 45 тысяч рублей. При этом процент жителей с заработком ниже границы бедности сократился на 0,4%.
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