Татарстанские зарплаты превзошли общие по ПФО, но оказались ниже общероссийских

В России самые высокие зарплаты в ЦФО, а самые низкие — на Северо-Кавказе

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за первый квартал 2024 года средняя номинальная зарплата увеличилась до 66,5 тысячи рублей. Это превысило средние доходы жителей других регионов ПФО, но не дотягивает до среднероссийского уровня. Подробнее о зарплатах населения — в материале «Реального времени».

Средняя номинальная зарплата в Татарстане увеличилась на 20,5%

В Татарстане в январе — марте 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года средняя номинальная зарплата увеличилась на 20,5%, а реальная — на 12,2%. Такие данные приводит Татарстанстат.

В первые три месяца текущего года средняя номинальная зарплата в республике достигла 66,5 тысячи рублей.

Январь-март 2024г. В % к январю-марту 2023г. Март 2024г. в % к марту 2023г. Март 2024г. в % к февралю 2024г. Справочно: январь-март 2023г. в % к январю-марту 2022г. Денежные доходы (в среднем на душу населения в месяц), рублей 48,7 109,9 х х 119,3 Реальные денежные доходы х 102,4 х х 110,6 Начисленная среднемесячная

заработная плата одного работника

на предприятиях и в организациях

республики, включая малое

предпринимательство

номинальная, рублей 66,5 120,5 124,1 113,9 115,3 Реальная х 112,2 115,7 113,7 106,9

При этом средняя номинальная зарплата по республике в марте составила 72,4 тысячи, что на 24,1% превышает результаты прошлого года и на 13,9% — результаты прошлого месяца.

Суммарный объем денежных доходов населения Татарстана в январе — марте вырос на 9% и составил 58,5 миллиона рублей.



В Татарстане самая высокая зарплата среди регионов ПФО

Средняя номинальная зарплата по Приволжскому федеральному округе в январе — марте 2024 года достигла 59,4 тысячи рублей, что почти на 7% ниже показателей по Татарстану (66,5 тысячи рублей). При этом в марте в ПФО средняя зарплата составила 64,2 тысячи рублей, отстав от республиканской на 11,3%.

Стоит отметить, что по итогам января — марта в Татарстане отмечается самая высокая зарплата относительно других регионов ПФО. Второе место по этому показателю занимает Пермский край со средней зарплатой в 64,6 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошла Самарская область. В среднем жители региона в январе — марте получали 62,7 тысячи рублей. И всего на 1,6 тысячи рублей меньше составляет номинальная зарплата в Башкортостане, который занимает четвертое место.

Меньше всего в ПФО за первый квартал 2024 года получили жители Мордовии — в среднем 50,7 тысячи рублей, чуть больше — 51,4 тысячи рублей — пензенцы. Третье место с конца рейтинга заняла Кировская область со средней номинальной зарплатой в 51,7 тысячи рублей.

В среднем по России зарплата за январь — март достигла 80,4 тысячи рублей. В прошлом году эта сумма составляла 66,7 тысячи рублей, что чуть больше, чем в Татарстане. Самый высокий средний доход отмечается в Москве — 152,3 тысячи рублей.

Самая высокая зарплата по итогам первого квартала текущего года отмечается в Центральном федеральном округе — 103 тысячи рублей. На втором месте находится Дальний Восток (88,6 тысячи рублей), а на третьем — Северо-Западный федеральный округ (86,2 тысячи рублей).

Меньше всего в России за этот период заработали жители Северо-Кавказа. Средняя номинальная зарплата здесь составила 44,3 тысячи рублей. 55,4 тысячи рублей достиг средний доход в Южном федеральном округе. Третье место с конца рейтинга занял ПФО со средней зарплатой в 59,4 тысячи рублей.



Почти треть татарстанцев получает свыше 60 тысяч рублей

Согласно тем же данным Татарстанстата, в 2023 году доход 29% жителей республики составлял более 60 тысяч рублей в месяц. Это самый высокий процент среди групп населения.

При этом годом ранее такой ежемесячный доход имели лишь 23,2% татарстанцев. Большинство жителей региона (28,7%) получали от 27 до 45 тысяч рублей.

Средний доход (рубли) 2022 г. (% населения) 2023 г. (% населения) до 7 000 0,9 0,7 7 000 — 10 000 2,3 1,8 10 000 — 14 000 5,4 4,4 14 000 — 19 000 9,1 7,7 19 000 — 27 000 16 14,1 27 000 — 45 000 28,7 27,3 45 000 — 60 000 14,4 15 Свыше 60 000 23,2 29 Доход ниже границы бедности 5 4,6

Исходя из таблицы Татарстанстата, можно сделать вывод, что за год в республике увеличилось число людей с доходом свыше 45 тысяч рублей. При этом процент жителей с заработком ниже границы бедности сократился на 0,4%.