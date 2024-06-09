Политический оксюморон: то ли террористы, то ли реальная власть в Афганистане

Книга этой недели — «Талибан»* Питера Марсдена

Фото: Реальное время

На этой неделе правительство Казахстана исключило движение «Талибан»* из списка террористических организаций. В России тоже идут об этом разговоры. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова с помощью книги Питера Марсдена «Талибан»* рассказывает, что это за движение, как оно появилось и развивалось.

Культура отмены наоборот

О том, что «Талибан»* больше не в списке террористических организаций Казахстана, Касым-Жомарт Токаев сообщил на встрече со спикерами парламентов стран ОДКБ. Он объяснил, что это решение связано с важностью развития торговых и экономических связей с Афганистаном, учитывая, что нынешний режим там надолго.

Чуть ранее, 27 мая, Министерство иностранных дел и Минюст России сообщили Путину, что движение «Талибан»* можно исключить из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день отметил, что «Талибан»* — это реальная власть в Афганистане, а эта страна важна для России и ее союзников в Центральной Азии. На следующий день Путин заявил, что талибы сейчас контролируют Афганистан, поэтому Россия будет строить с ними отношения, исходя из текущей ситуации.

Движение «Талибан» признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Талибан» управляет Афганистаном с августа 2021 года, когда сверг правительство президента Ашрафа Гани. Хотя талибов не признают страны ООН, многие поддерживают с ними контакты, включая Россию.

В список террористических организаций «Талибан»* внесли в марте 2003 года. И есть большая вероятность, что скоро он его покинет. Об этом свидетельствуют и множественные российские форумы с участием талибов. К примеру, не так давно террористическая организация «Талибан»* приезжала в Казань на форум по борьбе с терроризмом. Такой политический оксюморон.

Сложная афганская жизнь

Одним из первых в сфере научно-публицистической литературы о талибах заговорил Питер Марсден. Он работал в регионе, консультировал по ситуации на Ближнем Востоке, получил ученую степень по современному арабскому языку.

Движение «Талибан» признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Марсден утверждает, что движение «Талибан»* стало реакцией афганского общества на неспособность моджахедов сформировать хотя бы подобие правительства после вывода советских войск. Талибы завоевали поддержку населения, просто покончив с бандитизмом и коррупцией. У афганцев, которые жили в деревнях и селах, городская и западная культура ассоциировались с годами душевных травм. Кроме этого, у них было традиционное, религиозное и патриархальное общество, в которое практически не проникали идеи светского государства.

В книге подробно расписана повседневная жизнь афганцев, их культура и организация общества. Религия занимает важное место в жизни населения Афганистана, а Марсден неплохо знаком с исламским правом. Он описывает легкость, с которой обычные афганцы приняли законы шариата, в том числе и женщины. Дело в том, что во многих деревнях и селах люди веками жили по этим правилам. Проблемы возникли в крупных городах, где политические должности занимали женщины, они работали во всех крупных сферах экономики. И в один прекрасный момент женщинам запрещают работать и получать образование.

Движение «Талибан» признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Марсден говорит, что негативные стереотипы западного мира об исламе не только привели к самоисполняющемуся пророчеству, но и спровоцировали негативные стереотипы о Западе со стороны радикальных исламских движений. При этом многим странам было выгодно, чтобы в Афганистане появилась радикальная группировка, борющаяся за власть. Среди них Пакистан, Саудовская Аравия и США. Причем выгода заключалась не только в политической сфере, но и с коммерческой точки зрения. Автор считает, что именно Америка посеяла семена для появления «Талибана»* своей агрессивной внешней политикой, вмешательством в дела другой страны и началом военного конфликта.

Автор довольно много места в книге посвящает работе международных гуманитарных организаций. После того как мировое сообщество обратило внимание на талибов, этим институциям стало практически невозможно помогать нуждающимся в Афганистане. Причиной стали санкции, которые европейские страны и США наложили на Афганистан. Гуманитарные организации не смогли перечислять деньги на продовольствие, одежду и медикаменты, отчего пострадало в первую очередь бедное население страны, что в очередной раз настроило его против Запада.

Движение «Талибан» признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Марсден предпринимает нерешительные попытки провести параллели с другими фундаменталистскими группировками. И если жизнь внутри страны описана подробно и понятно, то сравнительная часть охвачена поверхностно. Автор выделяет ключевое различие — отсутствие у талибов политической идеологии. Поскольку они живут по законам шариата, то большими полномочиями наделены улемы. Это авторитетные знатоки теоретических и практических сторон ислама. Но в книге почти нет информации о структуре принятия решений в «Талибане»*. Еще довольно поверхностно описан анализ влияния Пакистана на политику Афганистана.

Но главный недостаток книги — дата ее публикации. Она была написана в 1998 году и дополнена в 2001-м, после трагических событий 11 сентября. Эта книга хороша для тех, у кого поверхностные знания о том, что сейчас происходит в Афганистане. Работа Марсдена даст неплохой исторический экскурс, описывая события 1980-х и 1990-х. Из нее в целом становится понятно, как движение «Талибан»* в принципе смогло прийти к власти и почему сейчас у него есть поддержка внутри Афганистана, несмотря на все ужасы, которые происходят с правами человека и положением женщин в стране.

*Движение «Талибан» признано террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.

Издательство: ИД «Городец»

Перевод: Е. Егорова, Е. Клинова

Количество страниц: 320

Год: 2022

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».