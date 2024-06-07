ПМЭФ добавили интриги: поднимет ли Эльвира Набиуллина ключевую ставку?

По мере приближения заседания ожидания некоторых аналитиков смещаются в сторону повышения ключевой ставки до 17% или даже выше. Фото: Реальное время

Июньское заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке, которое должно пройти сегодня во второй половине дня, выпало на время проведения в России главного экономического мероприятия года, где собрался весь финансовый, политический и бизнес-истеблишмент, — Петербургского международного экономического форума. Главной интригой дня остается вопрос, поднимет ли Банк России ключевую ставку, и на сколько базовых пунктов. Предпосылки для роста ставки есть — инфляция в стране продолжает расти. Косвенно о предстоящем повышении ставки говорят и действия ряда банков, уже предложивших ставки по депозитам в размере 18%. Ждать ли очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики — в материале аналитической службы «Реального времени».

Делаем ставки, дамы и господа

Сегодняшнее заседание Центробанка будет первым в этом году, где присутствует интрига: рынок готовится к возможному повышению ключевой ставки, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Впрочем, как следует из резюме ЦБ, опция повышения ставки рассматривалась и на февральском, и на мартовском, и на апрельском заседаниях. Но тогда достаточно четко транслировался сигнал, что это не базовый сценарий, а мнение отдельных членов совета директоров», — отмечает она.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин 21 мая заявил, что сценарий повышения ставки будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Также он отметил, что экономика России перегрета, что создает устойчивое инфляционное давление, а поступившие после апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени.

Текущие темпы инфляции ускорились и вернулись к уровням января-февраля, инфляционные ожидания населения повысились, напряженность на рынке труда растет, кредитование продолжает увеличиваться быстрыми темпами, перечисляет эксперт.

— С последнего заседания ЦБ 26 апреля доходность индекса ОФЗ выросла с 13,73% до 15,07%. График трехмесячной ставки денежного рынка Roisfix, державшийся в последние месяцы вблизи отметки 16%, резко пошел вверх с третьей декады мая. Доходность июльских ОФЗ уже закладывает сохранение ключевой ставки на текущем уровне до середины 2025 года либо ее повышение и последующее снижение. Некоторые банки, не дожидаясь заседания ЦБ, повысили в последние дни процентные ставки по вкладам и рыночной ипотеке, — привела в пример Ольга Беленькая.

По мере приближения заседания ожидания некоторых аналитиков смещаются в сторону повышения ключевой ставки до 17% или даже выше.

Что сегодня влияет на ставку?

В резюме обсуждения ключевой ставки на мартовском заседании сформулированы критерии, при которых могут сложиться условия для ее повышения:

закрепление инфляции на текущем уровне;

отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности;

увеличение жесткости рынка труда;

реализация иных проинфляционных рисков, угрожающих возвращению инфляции к цели в 2024 году.

Первый признак и увеличение напряженности на рынке труда проявились достаточно отчетливо, по остальным рынкам риски также возросли, но пока недостаточно данных, так как есть и определенные намеки на стабилизацию, заметила собеседница издания. Указала, что аналитики ЦБ отметили в апреле отдельные признаки замедления роста в российской экономике, прежде всего в сегменте услуг. При этом в обзоре регулятора по региональной экономике говорится, что интенсивный рост потребительской активности, характерный в предыдущие месяцы для большинства регионов, в апреле-мае сменился стабилизацией по мере удовлетворения спроса на товары длительного пользования в условиях повышенных инфляционных ожиданий.

— Базовым сценарием на заседании 7 июня остается ужесточение риторики регулятора в пользу более продолжительного сохранения ключевой ставки на уровне 16% и возможности ее повышения в случае, если данные в ближайшие месяцы не покажут снижения текущих темпов инфляции, инфляционных ожиданий и замедления роста кредитования, — считает Беленькая.

«За горизонтом» июньского заседания остаются очень важные факторы, которые могут повлиять на политику Банка России до конца года — это отмена с июля льготной безадресной ипотеки и повышение тарифов ЖКХ, потеря части урожая из-за аномально холодного начала мая, сокращение предложения импортных товаров из-за проблем с расчетами, а также устойчивость укрепления курса рубля.

«Самосбывающийся прогноз»?

Не исключено, что прогнозы участников рынка в пользу повышения ключевой ставки могут стать «самосбывающимися», отмечает эксперт. У регулятора может возникнуть соблазн «не разочаровывать рынок» и закрепить ужесточение ДКП уже ожидаемым повышением ставки до 17%. Вероятность этого сценария Беленькая оценивает в 30—40%.

При этом риски состоят в том, что даже повышение «ключа» до 17% вряд ли сейчас ускорит снижение инфляции — сберегательная активность и так высока, а кредитование и потребление пока малочувствительны к высоким ставкам: «Более того, как следует из обзоров ЦБ, население адаптировалось к высоким процентным ставкам, комбинируя использование кредитов и сбережения на депозитах с высокой доходностью».

«Если в попытке ускорить снижение инфляции к цели ЦБ будет пытаться дойти до «заградительного» уровня ключевой ставки, который сейчас можно определить только опытным путем, повышая ставку сразу на 200—300 б.п., то результатом может стать резкая остановка кредитования и рост проблемных кредитов. На данный момент мы считаем такой сценарий маловероятным», — резюмировала Ольга Беленькая.

— Пока консенсус такой: с вероятностью две трети оставят 16%, но ужесточат риторику. С вероятностью чуть менее одной трети поднимут до 17%. И очень маловероятно, что поднимут выше 17%, — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Снижение, по его мнению, исключено. Ставка на низком старте — готова прыгнуть или 7 июня, или на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, 26 июля.



— Ставку либо сохранят, либо повысят до 17%. В версии о повышении ключевой ставки до 18—19% я не верю, — прокомментировал ситуацию финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ян Арт.

Смущает только тот факт, что банки уже подняли ставки по депозитам, не дожидаясь заседания совета директоров ЦБ РФ, говорит он: «То ли они имеют инсайд, то ли хуже — у них кризис ликвидности».