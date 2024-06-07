ПМЭФ добавили интриги: поднимет ли Эльвира Набиуллина ключевую ставку?
Июньское заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке, которое должно пройти сегодня во второй половине дня, выпало на время проведения в России главного экономического мероприятия года, где собрался весь финансовый, политический и бизнес-истеблишмент, — Петербургского международного экономического форума. Главной интригой дня остается вопрос, поднимет ли Банк России ключевую ставку, и на сколько базовых пунктов. Предпосылки для роста ставки есть — инфляция в стране продолжает расти. Косвенно о предстоящем повышении ставки говорят и действия ряда банков, уже предложивших ставки по депозитам в размере 18%. Ждать ли очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики — в материале аналитической службы «Реального времени».
Делаем ставки, дамы и господа
Сегодняшнее заседание Центробанка будет первым в этом году, где присутствует интрига: рынок готовится к возможному повышению ключевой ставки, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Впрочем, как следует из резюме ЦБ, опция повышения ставки рассматривалась и на февральском, и на мартовском, и на апрельском заседаниях. Но тогда достаточно четко транслировался сигнал, что это не базовый сценарий, а мнение отдельных членов совета директоров», — отмечает она.
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин 21 мая заявил, что сценарий повышения ставки будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Также он отметил, что экономика России перегрета, что создает устойчивое инфляционное давление, а поступившие после апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени.
Текущие темпы инфляции ускорились и вернулись к уровням января-февраля, инфляционные ожидания населения повысились, напряженность на рынке труда растет, кредитование продолжает увеличиваться быстрыми темпами, перечисляет эксперт.
По мере приближения заседания ожидания некоторых аналитиков смещаются в сторону повышения ключевой ставки до 17% или даже выше.
Что сегодня влияет на ставку?
В резюме обсуждения ключевой ставки на мартовском заседании сформулированы критерии, при которых могут сложиться условия для ее повышения:
- закрепление инфляции на текущем уровне;
- отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности;
- увеличение жесткости рынка труда;
- реализация иных проинфляционных рисков, угрожающих возвращению инфляции к цели в 2024 году.
Первый признак и увеличение напряженности на рынке труда проявились достаточно отчетливо, по остальным рынкам риски также возросли, но пока недостаточно данных, так как есть и определенные намеки на стабилизацию, заметила собеседница издания. Указала, что аналитики ЦБ отметили в апреле отдельные признаки замедления роста в российской экономике, прежде всего в сегменте услуг. При этом в обзоре регулятора по региональной экономике говорится, что интенсивный рост потребительской активности, характерный в предыдущие месяцы для большинства регионов, в апреле-мае сменился стабилизацией по мере удовлетворения спроса на товары длительного пользования в условиях повышенных инфляционных ожиданий.
— Базовым сценарием на заседании 7 июня остается ужесточение риторики регулятора в пользу более продолжительного сохранения ключевой ставки на уровне 16% и возможности ее повышения в случае, если данные в ближайшие месяцы не покажут снижения текущих темпов инфляции, инфляционных ожиданий и замедления роста кредитования, — считает Беленькая.
«За горизонтом» июньского заседания остаются очень важные факторы, которые могут повлиять на политику Банка России до конца года — это отмена с июля льготной безадресной ипотеки и повышение тарифов ЖКХ, потеря части урожая из-за аномально холодного начала мая, сокращение предложения импортных товаров из-за проблем с расчетами, а также устойчивость укрепления курса рубля.
«Самосбывающийся прогноз»?
Не исключено, что прогнозы участников рынка в пользу повышения ключевой ставки могут стать «самосбывающимися», отмечает эксперт. У регулятора может возникнуть соблазн «не разочаровывать рынок» и закрепить ужесточение ДКП уже ожидаемым повышением ставки до 17%. Вероятность этого сценария Беленькая оценивает в 30—40%.
При этом риски состоят в том, что даже повышение «ключа» до 17% вряд ли сейчас ускорит снижение инфляции — сберегательная активность и так высока, а кредитование и потребление пока малочувствительны к высоким ставкам: «Более того, как следует из обзоров ЦБ, население адаптировалось к высоким процентным ставкам, комбинируя использование кредитов и сбережения на депозитах с высокой доходностью».
«Если в попытке ускорить снижение инфляции к цели ЦБ будет пытаться дойти до «заградительного» уровня ключевой ставки, который сейчас можно определить только опытным путем, повышая ставку сразу на 200—300 б.п., то результатом может стать резкая остановка кредитования и рост проблемных кредитов. На данный момент мы считаем такой сценарий маловероятным», — резюмировала Ольга Беленькая.
Снижение, по его мнению, исключено. Ставка на низком старте — готова прыгнуть или 7 июня, или на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, 26 июля.
Смущает только тот факт, что банки уже подняли ставки по депозитам, не дожидаясь заседания совета директоров ЦБ РФ, говорит он: «То ли они имеют инсайд, то ли хуже — у них кризис ликвидности».
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