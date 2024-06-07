Евгений Богачев: «С нашим бюджетом серебро — это уже положительный результат!»

Президент БК «УНИКС» прокомментировал итоги чемпионата России по баскетболу

Фото: Максим Платонов

«Положительным результатом» при существующем бюджете назвал выступление казанских баскетболистов в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ президент БК «УНИКС» Евгений Богачев. Комментируя решающий матч, в котором клуб уступил чемпионский титул, завоевав серебро, а также итоги баскетбольного сезона в целом, он отметил потери команды и успехи сильных соперников. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ребятам пришлось биться и за себя, и за того парня»

Непростым назвал путь казанского УНИКСа в борьбе за медали Единой лиги ВТБ президент БК «УНИКС» Евгений Богачев. В финале наша команда уступила московскому ЦСКА со счетом 1:4, утратив титул действующих чемпионов страны. Комментируя «Реальному времени» итоги года в целом, он напомнил, что регулярный сезон команда завершила, будучи на первом месте:

— Но, уже подходя к финалу, все вымотались по нескольким причинам. Начну с того, что играли затяжной полуфинал с «Локомотивом-Кубанью» из семи тяжелейших матчей. Потеряли по ходу плей-офф двух ключевых игроков — Исмаэля Бако и россиянина Артема Комолова — они травмировались. Нам их сильно не хватало, особенно Бако. Это сразу же сократило игровую скамейку, ребятам пришлось биться и за себя, и за того парня.



Кстати, тем, кто может быть недоволен итоговым серебром, напомню, что есть такая песня: «Потускнеет серебро, померкнет золото». А мы семь игр провели с Краснодаром, очень сильным и упорным соперником — это так вымотало. Я расстроен от того, что мы не чемпионы, но с нашим бюджетом, который идет четвертым, обогнать питерский «Зенит», финишировавший третьим, краснодарцев, вообще оставшихся без медалей, — это уже положительный результат!

Потери сразу же сократили игровую скамейку, ребятам пришлось биться и за себя, и за того парня, отметил Евгений Богачев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА вернул чемпионский трофей в клубный музей



Финал чемпионата России между командами ЦСКА и УНИКС получился скорее парадоксальным. С первого матча противостояния болельщики могли поверить в победу казанцев, которые вели с преимуществом в три очка и владели мячом. Но в итоге казанский клуб уступил, к поражению привел ряд последовательных событий. Лидера казанцев, Ненада Димитриевича, заблокировали в прямом смысле, когда Тони Джекири поставил блок-шот. Раздосадованный Димитриевич допустил фол.

В двух последующих матчах УНИКС уступал без особых намеков на борьбу, после чего резко изменил маршрут финала. К этому были предпосылки: уверенный ЦСКА, резко обвалившийся УНИКС, четвертый матч серии на площадке армейцев в присутствии своих болельщиков, готовых праздновать. Но нет, УНИКС резко воскрес и отлично атаковал. Ту уверенность, с которой казанцы отсрочили чемпионство ЦСКА, они привезли с собой на домашнюю арену и демонстрировали ее на протяжении двух первых периодов пятого матча серии.



От казанцев ждали победы, ведь дома и стены помогают, и судьи благоволят. Но с перспективного счета 38:34, казанцы ушли на 40:49. Игровой отрезок был проигран —2:15. Казанцы пытались собрать силу воли, но когда перед армейцами замаячило золото, а УНИКС придавливали цифры на табло и ускользающее время, очень трудно кидать «трехи» в корзину без промаха. В итоге ЦСКА — чемпион, а казанской команде досталось серебро.

В двух последующих матчах УНИКС уступал без особых намеков на борьбу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Репутационный ущерб от Химок»



Подведем краткие итоги сезона, в призме наиболее запоминающихся событий. Для начала вернемся к последнему матчу полуфинала с Краснодаром, который мог отправить Казань в борьбу за бронзу. Баскетбол жесток, как и любая командная игра, лауреаты в которой определяются в серии плей-офф. Победитель регулярного сезона УНИКС рисковал отправиться в противоборство за третье итоговое место, уступив клубу «Локомотив-Кубань», который, справедливости ради, не сильно напрягался. Да и зачем, если 4-е место и преимущество своей площадки краснодарцы получили, а затем катком проехались в четвертьфинале по пермской «Парме» 3:0.

Будет уместным рассказать и о прогрессе пермской команды. В этом крае любят баскетбол, и местная команда умеет в него играть. Три победы над УНИКСом и две над ЦСКА в регулярном чемпионате — это же суммарно 5:3 в пользу Перми в противостоянии с финалистами. Другое дело, что на плей-офф их не хватило — «Уралмаш» из Екатеринбурга уступил питерскому «Зениту» 2:3 в серии. Это дает надежду, что в следующем сезоне борьба за место в лидирующей четверке пройдет более напряженно. Иначе кажется, что в российском баскетболе выкристаллизовался квартет лидеров — питерский «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС и ЦСКА.

В России выкристаллизовался квартет лидеров — «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС и ЦСКА. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За 9 лет в квартете лидеров произошло только одно изменение: из него выпал БК «Химки». Кстати, он уверенно провел сезон в Суперлиге, только в финале уступив «Динамо» из Владивостока, но как-то не верится в возвращение подмосковной команды в Лигу ВТБ. Ее тренерский штаб (Андрей Мальцев, Виктор Бережной) выглядит более представительным, чем игровой (экс-казанец Дмитрий Незванкин, Илья Карпенков, Евгений Фидий), который требует капитального обновления. Но город на четверть миллиона жителей вряд ли сможет найти ресурсы и на футбольную команду, которая возвращается в Премьер-лигу, и на баскетбол.

Кроме того, президент международного турнира Сергей Кущенко, отвечая на вопрос о возможном вступлении «Химок» в Единую лигу, заявил, что это исключено. По его словам, клуб ранее «нанес слишком большой репутационный ущерб лиге».

Вспоминая Владимира Родионова

Уходящий сезон запомнится уходом из жизни уроженца Казани Владимира Родионова, который будоражил баскетбольное сообщество последние 30 с лишним лет.

Российские СМИ, публикуя многочисленные некрологи, вспоминали о его таланте находить перспективных игроков, зачастую привезенных с Украины. Нам же кажется, что тут важен менеджерский талант Владимира Евстафьевича. Ведь в конце 80-х его «Автодорожник» был на равных со студенческой командой Казани, и разницу делал легионер из Киева Мирча Кожелянко, кстати, партнер нынешнего химкинца Бережного по киевскому «Строителю». Спустя пару-тройку лет «Автодор» и образовавшийся УНИКС разлетелись по лигам далеко друг от друга.

От казанцев ждали победы, ведь дома и стены помогают, и судьи благоволят. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Личность Владимира Родионова напоминает о чемпионате России 30-летней давности, связывая его с нынешней Лигой ВТБ. Все те же четыре — шесть команд в топе, только в те годы они назывались Суперлигой, а сейчас группой А Единой лиги ВТБ. Несколько сместились акценты, и сейчас не Самара с Саратовом определяют клубное лицо российского баскетбола, а Казань с Краснодаром при непотопляемом ЦСКА.

