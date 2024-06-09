«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 84-я: «Инзеень-малина»

Восемь новелл о чувствительном интеллигенте в провинции

Смотрим фильм «Инзеень-малина» (16+), снятый в 2006 году на Казанской киностудии, которую тогда только создали на базе студии кинохроники. Картина, сценарий к которой написали Денис Осокин и Владимир Сивков, ездила в Сочи и Роттердам, а для Павла Густова стала первой пробой в кинематографе. Одну из ролей играет художница-наивистка Екатерина Медведева.

Ангелы и дельтапланы



В 2010 году по повести Дениса Осокина сняли фильм Алексея Федорченко «Овсянки», попавший в программу Венецианского кинофестиваля. Но до этого у писателя был другой опыт в кино, по его произведению Сергей Литовец снял ленту «В сломанный микроскоп мы увидим Казань». В «Инзеень-малине» он оператор-постановщик, и его манера любоваться волшебно-обыденным здесь заметна.

«Фильм из нескольких новелл о судьбе российской культуры, о вечных, жизненных ценностях», — так его описывают в прокатном удостоверении. Кино снимали по заказу Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ.

Для режиссера Владимира Сивкова это был дебютный полный метр. Он родился в Пятигорске, учился в местном институте иностранных языков и на Высших курсах сценаристов и режиссеров, работал в Ростове и Москве, потом оказался на Казанской студии кинохроники.

Автором идеи фильма значится Эдгар Бартенев, с которым Осокин работал над фильмом «Одя» о народе коми.

Жанр фильма — «этнографическая драма». Она состоит из 8 новелл, у каждой есть короткое название — «Мишень», «Париж», «Весы». Они связаны с личностью главного героя Алексея Панкратова, которого играет актер ТЮЗа Павел Густов. Сосед описывает его сурово — мол, 30 лет, а он все в игрушки играет и живет как бомж в городе с названием Инзеень. На языке эрзя малина — «инзеень». А еще это магическое слово.

Густов, который в этом кино дебютировал, вспоминает, что кастинг проходил у них в театре, он с коллегой спешил, так что попросился вне очереди. Прошел пробы и поспешил на работу. А потом ему позвонил режиссер.

Фильм снимали в разных локациях — в старом доме на улице Волкова, вероятно, в том же, где фиксировался «Микроскоп» (он снесен). В Тетюшах героем фильма стал музей. На Свияге были полеты на мотодельтапланах.

— Странным был не сценарий, а абсолютная, советская, что ли, дотошность к происходящему на площадке, исключая актерскую проработку, потому что о том, в каких пределах будет мой актерский диапазон, мы договорились с режиссером на берегу, — вспоминает Густов. — А например, все, что касается постановки света, кадра — это было чрезвычайно дотошно и снималось на пленку.

Одну из ролей исполняет легенда наивизма, художник Екатерина Медведева, которая, по сути, играет себя. Выросшая в детском доме, она работала реквизитором в народном театре в клубе работников торговли в Кисловодске, где стала учиться рисованию в местной студии. В конце фильма цитируют мнение Марка Шагала о ее картинах: «Катя Медведева — это чисто русский талант. Она также любит цвет, как и я». Съемки эпизода с художницей проходили в селе Перво Рязанской области, где она жила и работала. Она меряет шляпы, хлещет Густова веником в бане и учит медитировать.

Удивительная жизнь начальника отдела культуры



При этом здесь узнается стиль Осокина. Вот герою снится, как он целуется с красивой девушкой (ее играет жена Густова Алсу), а вот он просыпается в старом доме, выпускает мышь из банки, запускает вентилятор, который крутит деревянных ангелов. А потом долго рисует еще одного — на печи.

Владелец музея водки из Углича Адриан пытается прибрать к себе местный краеведческий музей, проговаривая, что в России не только в музеях, но и в головах у людей много хлама.

А еще есть забытый родственниками из Средней Азии старик Нур (Азгар Шакиров просто ест блины и читает молитвы). Сумасшедший Иннокентий — удивительно аутентичная роль «качаловца» Николая Чайки. Наконец, концерт глухонемых и полеты над деревнями. И это все — мир Алексея Ивановича Панкратова, который становится начальником отдела культуры. Это фильм, где мало слов, действия, но который интересно смотреть.

Самый странный эпизод в фильме — когда Панкратов закапывает себя в песок, словно он Саид из «Белого солнца пустыни», после чего следует неловкая сцена флирта с влюбленной в него соседкой Леной (Екатерина Столяр), поющей ему песню Бабы Яги из «Новогодних приключений Маши и Вити».

— Когда я услышал, как мне предлагали это сделать, я сказал, нет, ребят, так не пойдет, — говорит Густов. — Придумал свою систему, на себе ее апробировал, и мы сняли несколько дублей без кровопролития. Сложность была в том, что нужно выстроить кадр, а актеру — пробыть под песком некоторое время, так что он дышал через трубочку.

Картину с бюджетом в семь миллионов показывали на «Кинотавре», в Алмате на «Евразии» и на кинофестивале в Роттердаме, где она четыре раза собирала полные залы. Кроме того, историю Панкратова несколько раз демонстрировали на канале «Культура».