«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 78-я: «В сломанный микроскоп мы увидим Казань»

История о радиоле, заброшенном доме и льнокомбинате

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим одну из картин знакового казанского режиссера Сергея Литовца «В сломанный микроскоп мы увидим Казань». Она была создана на базе студии казанской кинохроники и является редкой художественной рефлексией на тему этого города, которого больше нет.



Миры Литовца



У Литовца много фильмов. Он родился в Казани в 1961 году, на студию пришел в 1979-м, после окончил кинооператорский факультет ВГИКа, всего у него более 200 картин (оператор, режиссер, продюсер). В рамках этой серии задаешься вопросом, нужно ли говорить про все документальные ленты, сделанные казанцами, все-таки их много, но не все требуют пояснения. Про Литовца говорить хочется.

Среди лент, в которых мы видим мир через камеру Литовца, — фильмы Марины Разбежкиной, к примеру «Конец пути» о последней жительнице села Отары Марийской ССР. Также он делал, к примеру, передачу «Про кино и не только…» о жизни студии. Снимал как оператор с Рамилем Тухватуллиным криминальную драму «Золотая суббота» и комедийное посвящение прошлому поколению «Орлы». Работал над мультфильмом «Камыр-Батыр». В документалистике как режиссер Литовец наделал шуму с картиной с говорящим названием «Диалоги в электричке» (2003), которая попала, кажется, во все докфестивали страны. Но в этой сфере перечислять названия его работ можно долго. Также Литовец трудился фотохудожником и бильдредактором. Фотографировать он особенно любил Свияжск, где в 2017-м в выставочном зале «Водонапорная башня» открылась его персональная выставка.

После «Орлов» Литовец уехал в Москву, где активно работал. В 2020-м он заболел коронавирусом и скончался весной.

«Милая, жива до ста лет»

«В сломанный микроскоп мы увидим Казань» — фильм по сценарию Дениса Осокина, писателя тогда культового, но еще не узнанного в мире благодаря картинам «Овсянки» и «Небесные жены луговых мари». Название фильма — цитата из книги «Верхний Услон (сцены ангелов)», которую Осокин выпустил под псевдонимом Валентин Кислицын, с датировкой «1927 год». Как и во многих книгах, этот фрагмент представляет собой ровный прямоугольник:

скриншот realnoevremya.ru сайта http://www.vavilon.ru

Короткометражка показывалась на 36-м Международном кинофестивале в Роттердаме и на «Кинотавре». Последний представлял его так: «Городское пространство исполнено тайн и чудесных возможностей. Любовь к городу — ключ к ним. Эта любовь, если очень сильная, превращается в волшебство. Возможности превращаются в способности. Герои фильма — городские волшебники, живущие в разрушаемом сердце Казани».

Да, в фильме два героя, они работают на Казанском льнокомбинате, который еще не стал лофтом, хотя в помещениях, которые сняты, можно узнать будущие пространства для рейвов и выставок.



В 10 лет героине (ее играет Марина Попова) подарили микроскоп, который она потом сломала: «Но я не огорчилась. Я уверена, что у сломанного микроскопа гораздо больше возможностей»

Главный герой везет по весенней воде радиолу в лодке, видимо, с одного берега на другой. Звучит умиротворяющая и бодрящая одновременно музыка жены режиссера — Татьяны Литовец.

Герой говорит: «Она любит все полусломанное, еще с детства. Она утверждает, что такие вещи живее живых. Милая, живи до ста лет». Это Олег Силахин, артист передвижного кукольного театра, известный по сотрудничеству с татарстанским отделением Всероссийского общества слепых и их библиотеки, для которых записал книги, проводил игры «Что? Где? Когда?». Он умер в прошлом году.

Невероятно крутая сцена — мужчины, среди которых есть и наш персонаж, борются со стрекочущей уховерткой, засевшей в автомате с газированной водой. А потом они автомат поджигают. А пигалице все нипочем.

«В этом дом я женился, здесь жила она», — мы видим исчезнувшее здание на улице Волкова, где герои справляют день рождение. А в конце вновь — пламя. И крутится пластинка Майкла Джексона, и стрекочет дух города.



Очевидно, что и Осокин, и Литовец ценят деревянную, старую Казань — Волкова после стала съемочной площадкой и для фильма «Инзеень-малина», где Осокин был сценаристом, Литовец — оператором, а в кадре можно было увидеть и тюзовца Павла Густова, и камаловца Азгара Шакирова.