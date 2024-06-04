Казанский «Сокол» улетает в отрыв от «Рубина»

Репортаж со старта чемпионата ПФЛ России по футболу

«Сокол» на тренировке . Фото: Джаудат Абдуллин

Со счетом 6:5 завершился матч в Оренбурге, в котором казанская футбольная команда «Сокол» одержала одну из самых ярких побед сезона 2024 года. Отыграться с 0:2 еще по ходу первого тайма, после чего обмениваться голами до финального свистка — это классика любительского футбола, с которым граничит дивизион, где выступает клуб. Подробнее — в анализе «Реального времени».

Как «Балтика» и «Зенит» сыграли со счетом 3:3

В день финала Кубка России по футболу, в котором встречались калининградская «Балтика» и питерский «Зенит», команды уже выясняли отношения. Но на уровне вторых команд, без легионеров, которые украшают наш футбол, делая его неузнаваемым. Феерия была классная, когда «Балтика» вела после первого тайма 3:0 и столько же голов получила в свои ворота к концу встречи — 3:3.

Поговорим о тех, чья игровая вывеска выглядела менее значимой, а итог оказался более оглушительным, чем в Питере: «Оренбург-2» — «Сокол» — 5:6. Как итог: дебютант казанский «Сокол» идет третьим в своей группе, без единого поражения в восьми матчах, опережая «Рубин-2», а также еще пять дублей и пять самостоятельных клубов.

Казанский «Сокол», который еще вчера гонял по любителям, позволяет себе выступать в параллели в чемпионате Казани по мини-футболу (первая лига), где заявлено максимальное количество футболистов по фамилии главного тренера Рустема Сабирзянова — их там трое, плюс весь административный штаб клуба, Ильяс Минневалиев и Дмитрий Орлов.

Тренерско-административный штаб «Сокола»: в центре Рустем Сабирзянов. Джаудат Абдуллин / realnoevremya.ru

Взлетели только «Сокол» и «Орел»

Из прошлогоднего финала чемпионата России среди любительских команд в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) «взлетели» только две команды с птичьими названиями, но не желающие дебютировать — «Сокол» и «Орел». Еще два финалиста прошлогоднего турнира в Сочи — это опытные «Ибреси» и «Череповец-СШОР-Витязь», а также молодежные «Красные звезды» из Подмосковья и питерский «Ленинградец-2» решили пока не торопить события. Казанский «Сокол» сразу продемонстрировал, что настроен серьезно.

— Даже второй дивизион — это спорт высших достижений. Это не чемпионат Татарстана, где самый дальний выезд на три часа, когда приехал, отыграл, уехал. Это не Медиалига, которая, может быть, освещается сейчас качественнее, чем профессиональный спорт в низших лигах, но это также не спорт высших достижений. Это любительский турнир, в котором футболисты играют, совмещая это с любой другой деятельностью. В итоге у нас были тренировки, которые начинались в 22.30, когда все могли собраться и мы могли арендовать помещение. Сейчас время тренировки, как и весь комплекс учебно-тренировочного процесса лежит на плечах нашего главного тренера, учитывающего уровень и масштаб нагрузок и время, необходимое на отдых и восстановление, — рассказал спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

Антитезой его словам стало решение знаменитого некогда ростовского СКА уйти из второго дивизиона в Медиалигу. Ранее в этой команде играл новоиспеченный игрок «Сокола» Павел Соломатин.

Даже второй дивизион — это спорт высших достижений, отметил Ильяс Минневалиев. Джаудат Абдуллин / realnoevremya.ru

«Птицы разного полета»

Ранее команду покинул 34-летний Руслан Галиакберов, что называется, живой пример футбольной миграции, как по вертикали — из дивизиона в дивизион, так и по горизонтали, по любителям. Галиакберов часто играл за любительские команды, неизменно возвращаясь в клубы с профессиональным статусом, провел сезон в чемпионате Казахстана, а в «Сокол» пришел с должности помощника тренера «КАМАЗа», где играл под руководством Ильдара Ахметзянова. Сейчас на этом месте в Челнах — партнер Ахметзянова по «Амкару» Дмитрий Белоруков, а Галиакберова наверняка ждут и в командах чемпионата Татарстана, и в Любительской футбольной лиге.

Нет в команде Ильи Ванечкина, голкипера, который лет десять назад получил приз «лучшему вратарю», опередив коллег из «Барселоны», «Краснодара». Если Матвей Сафонов покинул «Краснодар», чтобы перейти в ПСЖ, то Ванечкин просто покинул «Сокол». Причем в этом случае Ильяс Минневалиев приоткрыл секреты трансферной политики: «Нам необходимо было закрывать позицию вратаря. Мы выяснили, что с опытом профессионального футбола есть два вратаря, воспитанных в Татарстане, и каждому из них предложили попробовать свои силы в «Соколе». Оказалось, что у одного действующий контракт, второй просто не откликнулся на наше предложение. Также по обороне мы просмотрели кандидатуры, обнаружив воспитанника татарстанского футбола, выступающего дивизионом выше. Но тут было понимание, что пока мы с ним птицы разного полета».

Из ярких приобретений — автор хет-трика в Оренбурге Павел Саламатин, поигравший, почти как Галиакберов, и на уровне топ-клубов, и изучавший футбольное захолустье в «Ессентуках» и «Туапсе». Были и другие приобретения. Это голкипер Владимир Фролкин (в итоге сменивший Ванечкина), а также Никита Верхунов из прекратившего существование клуба «Химик-Август» из Вурнар, что в Чувашии, и Руслан Щербин из Челнов, поигравший за «Пересвет» из Домодедово.

Казанцы свой шаг сделали, и мы можем наблюдать за историей становления новой команды. Озвученная задача клуба — попытаться дать второй или даже третий шанс тем, кто не смог проявить себя в первый раз.

