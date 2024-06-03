За кого будешь болеть: «Боруссия» или «Реал»? За «Рубин»!

Всероссийский день футбола в Международный день защиты детей

Праздник футбола . Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань приняла участие в проведении Всероссийского дня футбола. Сотни людей, десятки команд собрались на базе футбольного клуба «Рубин», чтобы вместе отметить праздник, учрежденный в 2023 году Российским футбольным союзом. Главный праздник состоялся в «Лужниках», а Казань оказалась в числе 83 регионов, которые с удовольствием его поддержали. На мероприятии побывали журналисты «Реального времени».

Соглашение Князева и «Импульс» Небогатикова

В Казани все напоминает о предстоящих Играх стран БРИКС. На недавно завершившемся международном турнире по парабаскетболу в спорткомплексе «Тулпар» об этом напоминал ремонт сооружения, который должен завершиться накануне соревнований. По городу напоминают афиши, а на базе «Рубина» выступил человек в брендированной футболке. Пока одинокий и пока затерявшийся в толпе любителей и профессионалов футбола, заполонивших базу казанского клуба. А на ее окраинах шла планомерная работа — свои тренировки проводили девушки из женской команды и юноши из старших групп академии «Рубина», ее директор Андрей Князев подписывал соглашения с рядом футбольных команд, коих сейчас в Казани множество. Футбольный деятель, гораздо более знакомый по мини-футболу Михаил Небогатиков, курировал ребят в футболках «Импульс».

Своя группа детей была у Рашида Зайнутдинова, которого болельщики помнят как непроходимого защитника времен второй лиги, цементировавшего оборону казанской команды еще вместе с Рустемом Хузиным, ныне старшим тренером академии «Рубина». И, если Князев подписал одно соглашение, то Хузин подписал их десятки, если не сотни, правда, в режиме автограф-сессии. Незарастающая народная тропа к одной из легенд «Рубина» заметно уступала очереди к Руслану Нигматуллину.

— Футбол — лучшая игра в мире! Горжусь тем, что я сегодня в Казани, которая дала мне путевку в футбольную жизнь. Хочу всем вам пожелать когда-нибудь сыграть хотя бы один матч за сборную России, у каждого из вас есть для этого все шансы. Всем удачи и, конечно же, без травм!

Руслан Нигматуллин на автограф-сессии . realnoevremya.ru/Максим Платонов

Слова посла РФС потонули в аплодисментах, после чего началась церемония торжественного открытия. Зазвучали гимны, и когда пришла очередь гимна России, какая-то девочка лет пяти с косичками и в шляпке пришла в неописуемый восторг. Наверное, в детском саду включают.

Среди участников праздника сотни команд разного статуса

Любопытно, что все перечисленные: Зайнудинов и Хузин, Князев и Нигматуллин примерно ровесники.



Хотя Руслан мало чем отличается от того молодого человека, с которым автор познакомился в фойе стадиона «Локомотив» 16 апреля 1998 года. В тот вечер его «Локомотив» уступил в полуфинале Кубка Кубков немецкому «Штутгарту» 0:1, а дуэт болельщиков из Казани, включающий корреспондента издания и нынешнего врача регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» Дмитрия Цурикова болел персонально за воспитанника Казани. Кроме нас, перечисленных, приезд Нигматуллина в родную Казань в 2001 году никого не порадовал. Зато через год, уже в ранге лучшего вратаря, футболиста и спортсмена страны Нигматуллин был нарасхват в высших эшелонах власти... Как и сейчас у любителей автографов разных возрастов.

Спортивно-футбольный праздник стартовал в московских «Лужниках» 1 июня. С 9 утра начались мини-турниры для сотен команд всех статусов и возрастов: любительских, студенческих, школьных, легенд футбола, людей с ОВЗ, производственных предприятий и многих других. Это был не только футбол, к примеру, «Мотор», «Рубин», «Трудовые резервы» и малоизвестный «Витязь» принимали участие в некоем забеге, напоминающем легкоатлетический.

Команд-участниц было множество. Как оказалось, в нынешней Казани есть даже детский коллектив «Пахтакор-79», названный так в честь футбольной команды, погибшей в авиакатастрофе 1979 года, 45 лет назад.

«Любите футбол, болеем за «Рубин». Вперед, «Алга»!»

Заместитель министра спорта Ильдар Садриев в своем обращении к юным футболистам и их родителям был энергичен, напоминая своего руководителя Владимира Леонова, возвращение которого на футбольное поле, честно говоря, заждались.

База «Рубина» стала гостеприимной хозяйкой праздника. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Федерации футбола республики Александр Гусев в своей речи напомнил: «Генеральная ассамблея ООН подтвердила свою приверженность футболу, и весь мир радуется тому, что есть такой привлекательный и, главное, доступный вид спорта, как футбол. В республике все делается для развития футбола. Сегодня в половине детских спортшкол уже есть крытые футбольные манежи. Более 60 тысяч жителей республики занимаются футболом, и это здорово!».

«Мы рады видеть вас в нашем доме, на базе Футбольного клуба «Рубин». Спасибо Российскому футбольному союзу за плодотворное сотрудничество и поддержку нашего клуба. Вы знаете, что наша республика — один из ведущих регионов нашей страны по социально-экономическому развитию, но особое внимание у нас в республике уделяется спорту и здоровому образу жизни. Татарстан — это продвижение здоровья, силы и спорта в каждую семью. Футбол — тот вид спорта, который объединяет разные возрасты и поколения. Сегодня юным футболистам я хочу сказать: любите спорт, особенно футбол. Футбол — это эмоции, командный дух. У вас все получится! С праздником!».

Подписание договоров о взаимодействии с футбольными школами Казани . realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин из тех, кто любит футбол, их в этот день было множество на базе футбольного клуба. В футболках своих команд, футболках «Рубина», что радует. Помнится, полтора десятка лет назад, оказавшись на тренировке «Тасмы» у Рустема Сабирзянова, нынешнего наставника казанского «Сокола», автор поразился тому, что его подопечные не только одеты, кто во что горазд, но и «горазды» были на футболки Роналду, Роналдинью, Анри и Семака, но не рубиновской, а в сборной России. А ведь это были годы тотального доминирования «Рубина» на российской арене, двух подряд побед на чемпионатах страны.

Возможно, те дети находились сейчас уже в числе родителей юных футболистов, один из которых на банальный вопрос корреспондента «Реального времени»: «За кого будешь болеть: «Боруссию» или «Реал» в финале Лиги чемпионов?», ответил: «За «Рубин»!

Джаудат Абдуллин