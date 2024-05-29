Новая налоговая система России, продление контракта с главным тренером «Рубина», убыток СДЭКа от сбоя
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 29 мая:
- Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Они вводят в России прогрессивную шкалу НДФЛ для людей с доходами от 2,4 млн рублей в год и повышают налоги для бизнеса. Для всех остальных НДФЛ сохранится на уровне 13%. Под прогрессивный НДФЛ не попадут доходы участников боевых действий в Украине.
- В итоге дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений должны составить порядка 2,6 трлн рублей в 2025 году.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Закон не предполагает выхода из соглашения.
- С начала 2024 года по середину мая было выдано около 178 тысяч единых электронных виз, сообщил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Более половины из них (92 тысячи) получили граждане Китая, а далее следуют граждане Германии — 14 тысяч.
- Демократическая партия США планирует выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты до съезда, который состоится 19 августа. Выдвижение должно произойти в соответствии с законами Огайо — минимум за 90 дней до выборов. В противном случае демократы не попадут в избирательные списки штата.
- Эксперты подсчитали, что сбой в работе СДЭК может вылиться в ущерб от 300 млн до 1 млрд рублей. Эти расчеты были сделаны на основе среднедневной выручки компании за прошлый год. С утра воскресенья сервис работает со сбоями, о чем сообщают пользователи на странице компании в VK. Они отмечают, что из-за технических проблем у них срываются поездки, сделки и даже свадьбы.
- Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.
- В Татарстане наблюдается сокращение международной миграции: число прибытий иностранцев в республику в январе — феврале 2024 года сократилось на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В целом в ПФО миграционный прирост сменился убылью, а в Татарстане по итогам 2023 года прирост был положительным — почти 8,1 тысячи человек. Однако в условиях ужесточения миграционного законодательства логично ожидать дальнейшего оттока мигрантов.
- Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил, что трансляция российского Первого канала в Армении приостановлена. Причиной стало невыполнение своих обязательств российской стороной — 1st Channel, World Network. По словам Айрапетяна, компания накопила долг по оплате за два с половиной месяца. Вещание российского канала в общественном мультиплексе будет восстановлено после полного погашения долга.
- Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила главе Минкультуры Ольге Любимовой создать аналог «Пушкинской карты» для участников спецоперации и их детей. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.
- Средства ПВО уничтожили БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
- Также беспилотник сбили над Армавиром в Краснодарском крае. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Рената ВалееваОбщество