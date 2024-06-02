День в истории 2 июня: золотой запас в Казани, основание Байконура, коронация Елизаветы II
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 июня 2024 года
Сегодня отмечают День мелиоратора и День здорового питания. 36 лет назад скончался крупнейший в истории татарской музыки композитор-симфонист Назиб Жиганов, 69 лет назад был утвержден план Байконура, 71 год назад состоялась коронация английской королевы Елизаветы II, 106 лет назад золотой запас России отправили в Казань, 133 года назад в футболе появилось пенальти. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Проводы первой группы татарстанских паломников от официального оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж».
Кто родился: граф Калиостро и Юнна Мориц
- 1743 — итальянский мистик и авантюрист Алессандро Калиостро (скончался 26 августа 1795 года). Он «выращивал» драгоценные камни, «угадывал» выигрышные лотерейные номера. Отметился и в России: в Петербурге его ждал сначала фурор, затем — опала. На сцене театра в Эрмитаже была поставлена комедия «Обманщик», сочиненная лично Екатериной II.
- 1876 — советский прозаик и драматург Константин Тренев (скончался 19 мая 1945 года). Самая известная его пьеса — «Любовь Яровая». В годы Великой Отечественной войны вместе с другими писателями выехал в эвакуацию в Татарстан, где проживал в Чистополе.
- 1930 — американский астронавт, третий человек, ступивший на поверхность Луны, Чарльз Конрад (скончался 8 июля 1999 года).
- 1937 — советская и российская поэтесса Юнна Мориц. Наиболее известные книги Мориц — «Лицо», «Таким образом», «По закону — привет почтальону!» и другие. Особой популярностью пользуются у читателей ее книги стихотворений для детей — «Большой секрет для маленькой компании» и «Букет котов». На ее стихи написано много песен.
- 1974 — советский, затем американский шахматист, гроссмейстер Гата Камский (настоящее имя — Гатаулла Сабиров). Вице-чемпион мира по версии ФИДЕ 1996 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2010-го.В 90-е годы считался одним из сильнейших шахматистов планеты. Жил в Казани и Ленинграде. В 1989-м, запросив политическое убежище, получил вид на жительство в Штатах. Обладатель Кубка Федерации шахмат Республики Татарстан 2015 года. Псевдоним взял в честь одного из первых татарских театральных деятелей, Гатауллы Камского, своего деда.
Кто скончался: Джузеппе Гарибальди и Назиб Жиганов
- 1882 — итальянский полководец, революционер Джузеппе Гарибальди (родился 4 июля 1807 года). На протяжении 13 лет воевал за независимость Риу-Гранде и Уругвая. В 1848 году узнал, что на его родине началась революция, вернулся в Италию и в скором времени организовал отряд добровольцев. Возглавляя этот отряд, Гарибальди принимал участие в боях, которые происходили в Южной Швейцарии и Северной Италии. После сражений в Альпах Гарибальди был вынужден отправиться в Швейцарию. В 1860 году освободил Сицилию и завоевал Неаполь. В Италии Гарибальди считается национальным героем, а его имя превратилось в символ борьбы за свободу и демократию.
- 1988 — крупнейший в истории татарской музыки композитор-симфонист Назиб Жиганов (родился 15 мая 1911 года). Создал восемь опер и три балета. В его произведениях впервые в оперном искусстве получили отражение важные события истории татарского народа: участие татар в Крестьянской войне 1773—1775 гг. («Качкын»), предреволюционные события в Казанской губернии в 1917 г. («Ирек» — «Свобода»). В творчестве Жиганов сформировался новый тип татарской оперно-симфонической мелодики. Композитор сыграл ведущую роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Его именем названа Казанская государственная консерватория.
- 2000 — советский и российский кинорежиссер Михаил Швейцер (родился 16 февраля 1920 года). Снимал фильмы по произведениям Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя.
- 2014 — татарский писатель Миргазиян Юнус (родился 25 мая 1927 года). Первый маринист в татарской литературе, автор многочисленных рассказов, повестей и романов. Произведения Юнуса обогатили татарскую прозу новыми героями — людьми ищущими, овеянными романтикой дальних странствий и морских просторов. Писатель также успешно занимался и резьбой по дереву, создал немало скульптурных произведений. Часть работ приобретена Национальной библиотекой Татарстана.
- 2019 — бывший генеральный прокурор России, заслуженный юрист РФ Алексей Казанник (родился 26 июля 1941 года). В октябре 1993 года указом первого президента РФ Бориса Ельцина был назначен на пост генпрокурора. В марте 1996 года стал заместителем губернатора Омской области. 30 сентября 2003 года добровольно подал в отставку.
Праздники: День здорового питания и День мелиоратора
- День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Впервые этот праздник отметили в 2011 году как русский ответ американскому «Дню обжорства» — национальному дню, когда можно есть все, что хочется. Эта дата напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности.
- День мелиоратора в России. Дата была установлена в 1976 году. Это профессиональный праздник людей, благодаря которым осуществляется кардинальное облагораживание и возрождение земель.
События в истории: утверждение пенальти, «Новочеркасский расстрел»
- 1891 — по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе было введено пенальти. Изначально эта идея вызвала только насмешки и возмущение игроков и журналистов. Правило шло вразрез с идеей, которая не допускала, что футболисты могут умышленно действовать неспортивно. Пенальти даже прозвали «смертной казнью», но со временем все признали его необходимость. Первый пенальти был пробит 22 августа 1891 года в матче чемпионата Шотландии «Рентон» — «Лейт Атлетик».
- 1896 — подал заявку на получение патента Великобритании один из изобретателей радио (наряду с русским ученым А.С. Поповым) итальянец Гульельмо Маркони. Он патентовал радиотелеграфию — систему обмена информацией при помощи радиоволн.
- 1897 — еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти американского писателя Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Слухи о моей смерти были преувеличением». В мае того года Твен приехал в Лондон в рамках кругосветного гастрольного тура, начатого за два года до этого. Кто-то распустил слух о тяжелой болезни писателя, а затем и о его смерти. Редакторы New York Journal 28 мая поручили своему английскому корреспонденту Фрэнку Маршалу Уайту связаться с Твеном, чтобы узнать о его здоровье. Три дня спустя писатель ответил журналисту, а 2 июня его письмо было опубликовано в газете.
- 1905 — президент США Теодор Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в русско-японской войне. Япония потребовала себе Курильские острова, Сахалин и денежную контрибуцию. Российский премьер Сергей Витте решительно возражал, и переговоры затягивались. В конце концов российский император Николай II согласился уступить японцам Южный Сахалин.
- 1918 — золотой запас Советской Республики, хранившийся в Самарском отделении Госбанка, был погружен на пароход «Фельдмаршал Суворов» для эвакуации в Казань. На борту находилось свыше 57 миллионов рублей золотом, 30 миллионов — кредитными знаками. В Казани в это время оказалось сосредоточено более половины всего золотого запаса страны. Но сохранить это богатство в полном объеме большевики не смогли. В конце лета 1918 г. белогвардейцы при поддержке чехов выбили красных из Казани и захватили 496,873 тонны золота на сумму 651 532 117 рублей 86 копеек — это колоссальная сумма по тем временам.
- 1946 — на референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии. 18 июня того же года страна была официально провозглашена республикой. Последний монарх Савойской династии — король Умберто II покинул страну еще за две недели до этих событий. Тогда же женщинам предоставили право голоса.
- 1953 — состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. Несмотря на возражения премьер-министра Уинстона Черчилля и руководства британской церкви, ее показали по телевидению. «Люди должны видеть меня, чтобы верить мне», — так аргументировала свое решение Елизавета. На 2022 год Елизавета II была старейшим по возрасту и самым долго правящим монархом в истории Великобритании — 70 лет правления.
- 1955 — день рождения космодрома Байконур. 2 мая 1955 года проекты космодрома и его организационной структуры были утверждены директивой начальника Генерального штаба. С Байконура в 1957 году был запущен первый в истории искусственный спутник Земли, а в 1961-м — первый космический корабль с человеком на борту. После распада СССР космодром оказался собственностью Казахстана. Но в 1994 году Байконур был арендован Российской Федерацией сроком на 20 лет с последующей пролонгацией на 10 лет. В январе 2004 года было подписано новое соглашение об аренде космодрома Россией до 2050 года.
- 1962 — в Новочеркасске произошли трагические события, известные как «Новочеркасский расстрел». Тогда рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода им. С.М. Буденного и другие горожане в ответ на повышение цен вышли на забастовку. Многотысячная демонстрация с красными знаменами и портретами Ленина направилась в центр города к зданию горкома партии. Одновременно туда же были созваны наряд милиции и солдаты Новочеркасского гарнизона. Но последние пришли без оружия и присоединились к бастующим. Командовавший танковым подразделением, перекрывшим путь протестующим, Герой Советского Союза Матвей Шапошников отказался применять силу, заявив, что «не видит перед собой противника, которого следовало бы атаковать». Однако другое подразделение открыло огонь на поражение. Вся информация о событиях в Новочеркасске в СССР была засекречена, и только в 90-х Верховный суд реабилитировал всех осужденных по новочеркасскому делу.
- 2018 — лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес официально вступил в должность премьер-министра. В конце апреля этого года в Высшем суде Мадрида были инициированы следственные действия в отношении супруги Санчеса по факту возможного «использования связей и коррупции в бизнесе». Сам Санчес заявил, что все же не покинет свой пост на фоне скандала.
- 2021 — правительство России изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. Согласно правкам, он распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в 6 лет.