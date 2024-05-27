«Рустам Нургалиевич, не дайте уйти Фонду моногородов из республики!»

Как предприниматели Татарстана просили сохранить федеральные инструменты господдержки для промпарков

Фото: фото Максима Платонова

«После острого разговора с командой ВЭБ.РФ ваша настойчивость, Рустам Нургалиевич, привела к тому, что заложили «отсылочную» норму в проекте постановления [о предоставлении льготных ресурсов для бизнеса в моногородах]. Теперь все в ваших руках», — обнадежила главный управляющий партнер по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ Ирина Макиева на встрече с предпринимательским сообществом в Зеленодольске. После упразднения Фонда развития моногородов (ФРМ) республика едва не потеряла важный ресурс для финансирования бизнеса в ТОСЭР, но с этого года ВЭБ.РФ может возобновить выдачу кредитов под 1% годовых. О чем еще просила владелица «Бахетле» Муслима Латыпова, как отбивался глава корпорации МСП Александр Исаевич и по какой ставке идет промышленная ипотека — в репортаже «Реального времени».

«Грузить нужно тех, кто может вывезти»

«Сегодня мы видим, как идет дискриминация регионов [по обеспеченности доходов], многие эффективные и полезные государственные программы пытаются приостановить или уже приостановили», — с самого начала взял «критическую ноту» глава Татарстана Рустам Минниханов, открывая встречу с предпринимательским сообществом в зеленодольском технопарке «Искра-Волга». И дальше «разбор полетов» шел по нарастающей, хотя, казалось бы, ежегодная встреча была приурочена ко Дню российского предпринимательства и стоило бы ожидать «конфетно-банкетного» торжества. Но привычный формат изменил приезд депутатов Госдумы: в республику прилетели председатель Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин и его первый заместитель Альфия Когогина, которым вскоре предстоит обсуждать программы господдержки МСБ, формируемые обновленным правительством.

В присутствии федеральных гостей татарстанские предприниматели изливали свои беды и печали. Модератором встречи стал сам Александр Демин, а чиновникам Минэкономразвития, Минпромторга РФ и корпорации МСП приходилось «отбиваться» от «притязаний» регионалов. Но посыл был безобидный — коллеги должны знать, чего хотят регионы. Ведь 80% госпрограмм по поддержке промышленных парков, которые ведет Минэкономразвития России, не работают. Татарстан не участвует в них 4 года. А программа ВЭБ.РФ по развитию моногородов для республики вскоре закроется, так как вводятся дополнительные требования по уровню безработицы.



Регион в одиночку не потянет

Глава республики обрисовал общую картину в МСП. Доля малого и среднего предпринимательства в экономике Татарстана составляет свыше 24%, или почти 1 трлн рублей. «Не так много регионов [с таким оборотом МСП]», — отметил Рустам Минниханов. Инфраструктура включает 102 парка и технопарка, их заполняемость приблизилась к 74%, озвучил раис. Их бы не построили, не будь государственной поддержки из Фонда развития моногородов (ФРМ). Тот выдавал субсидии на строительство промпарков, а бизнесменам-резидентам — кредиты под 1% годовых. Но два года назад фонд упразднили, а ресурсы перевели под управление ВЭБ.РФ и по программам Минэкономразвития РФ. С тех пор часть программ оказалась недоступна, так как деньги выделялись в зависимости от бюджетной обеспеченности и уровня безработицы.

— Если надеяться только на ресурсы региона, ни один не потянет. Раздавать деньги в зависимости от бюджетной обеспеченности —неправильно, — заявил Рустам Минниханов.

Главный аргумент — речь идет не о бюджетных объектах, а о предпринимателях. Для них должны быть равные условия. «Грузить нужно тех, кто может везти», — полагает Минниханов. «Но если мы говорим про технологическое лидерство, то стоит ли ждать прорыва там, где нет университетов?» — задал он риторический вопрос. По его мнению, прорыв может быть в крупных научных центрах с сильной экономикой в регионах.

«По 5 копеек раздавать не нужно, нужно поддерживать высокотехнологичные компании»

Генеральный директор ООО «Московский завод инновационных технологий красоты» Рамиль Ибрагимов предложил изменить условия предоставления льготных кредитов для высокотехнологических компаний.

— В начале года попали в реестр высокотехнологичных компаний, и нас заинтересовало льготное кредитование под 3 процента годовых. Но мы не смогли его получить, так как у нас оборот — 70 млн, а регламент подразумевает минимальную выручку в 100 млн, — рассказал он.

Бизнесмен предложил снизить порог кредитования со 100 млн до 30 млн рублей.

Рустам Минниханов удивился самому факту установки барьера. «Если компания имеет статус высокотехнологичной, то зачем ставить ограничения? Думаю, что нашим коллегам, которые их придумывают, не хватает денег, наверное. Но сегодня главное — поддержать высокотехнологичные компании», — заявил он. И пообещал обратиться к председателю правительства РФ.

Директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Валерия Воробьева пояснила, что для компаний ранних стадий, у которых выручка менее 100 млн, предлагаются гранты фонда Бортника и фонда «Сколково». «Их сумма — 30 млн. Это невозвратные деньги. Мы считаем, что гранты более комфортны для высокотехнологичных компаний. Порог в 100 млн был определен для зрелых компаний». Исходя из этого, она считает нецелесообразным снижать порог, но пообещала отработать запрос.

— Он придет к 100 млн, когда выйдет на пенсию. Ему сейчас надо дать деньги, — не согласился Минниханов.

«Не отпускайте Ирину Владимировну из Казани»

Главу «Бахетле» Муслиму Латыпову беспокоит, сможет ли она получить льготный кредит после упразднения ФРМ на строительство второй очереди завода полуфабрикатов в ТОСЭР Зеленодольска. Дело в том, что «Саэльра» разбила проект на два этапа, получив льготный кредит ФРМ в 250 млн рублей только на первую очередь.

— Мы построили первую очередь производственного комплекса в 5 тысяч кв. м. Его производительность — 10 тысяч тонн в год. Подали заявку на вторую очередь в 5 тысяч кв. м. Теперь вторая очередь под вопросом, — отметила Латыпова.

Правда, до этого экс-глава ФРМ Ирина Макиева успела обрадовать, сообщив, что республика сможет снова пользоваться инструментами, но при особых условиях. До этого Татарстан успел получить 4 млрд рублей на строительство инфраструктуры промпарков.

— Фонда давно нет, а дело его живет. Благодаря ФРМ жизнь началась заново. Сейчас, наверное, вы каждый сантиметр считаете, чтобы принять решение, какой резидент тут должен быть. Сюда мы вложили 4 млрд инвестиций, в инфраструктуру, — напомнила она.

ФРМ работал с регионами по двум направлениям. Во-первых, выдавал субсидии на инфраструктуру в пропорции 95 на 5, а теперь ее нет. Во-вторых, льготные кредиты под 1% годовых. «Для предпринимателей из моногородов сохранили ставку, и когда ключевая прыгала, мы держали 1 процент в рублях, а гарантию давала Корпорация МСП».

— После острого разговора с командой ВЭБ.РФ ваша настойчивость, Рустам Нургалиевич, привела к тому, что заложили «отсылочную» норму в проекте постановления [о предоставлении льготных ресурсов для бизнеса в моногородах]. Теперь все в ваших руках, — обнадежила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Иначе говоря, для их получения необходимо будет решение правительства РФ.

Правда, для этого регион должен выполнять федеральные условия. «Рустам Нургалиевич, пожалуйста, не дайте уйти Фонду моногородов из нашей республики. Или Ирину Владимировну не отпускайте из Казани», — шутливо попросила Латыпова.



«Я ошибку сделал, немножко поругал, как бы эту сноску не убрали потом. Надо сейчас с вами договориться, что это случилось в состоянии аффекта», — поддержал раис шутливый настрой.

Промипотека подросла до 9%

Глава «УК промышленного парка» из Набережных Челнов Константин Пучкин попросил открыть доступ к промышленной ипотеке.

— У предпринимателей большой спрос на инфраструктуру и готовые производственные здания. Зачастую инвесторы хотят арендовать готовые корпуса. Отсюда — УК должны построить и сдать в аренду, но нет ни денег, ни залога под кредит, а получить меры господдержки не можем, при ВЭБ.РФ не можем, так как не проходим по ОКВЭД, — рассказал он.

Если раньше льготная ставка по промышленной ипотеке была 5 процентов, то после изменений ставка поднимется до уровня 9—10 процентов. До этого УК смогла получить 900 млн рублей на прокладку сетей в Менделеевске, а теперь нужны деньги на третью и четвертую очереди в Набережных Челнах. Федеральные чиновники обещали рассмотреть вопрос, но шансы на положительный исход невысоки.