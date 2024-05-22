Ирина Купряхина: «Переломить ситуацию с кадрами поможет популяризация профессии швеи»

Глава Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности РТ — о дефиците швей и партнерах на Ближнем Востоке

Фото: Ринат Назметдинов

Российские текстильщики вынуждены открывать производства в странах ближнего зарубежья: Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане и Казахстане — по причине острого кадрового голода. Решение проблемы и новых партнеров представители отрасли искали на полях прошедшего KazanForum. Каким потенциалом обладают предприятия Татарстана выездной редакции «Реального времени» рассказала председатель Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Татарстана Ирина Купряхина.



Кадровый голод текстильщиков и восточные партнеры



В первую очередь мы участвуем в форуме, чтобы познакомиться с партнерами, которые работают в нашей отрасли. Посмотреть, кто и что может поставить, что выпускают, чем занято это комьюнити. Как они в нынешних реалиях работают, и что мы можем им предложить.

Провели B2B-встречи, встречались с несколькими партнерами из-за рубежа. Это и Иран, и Афганистан, наши партнеры из Турции также были. Были страны Африки, с которыми было очень интересно. У них есть запросы к нам, а у нас к ним. Например, у наших предприятий большой потенциал в научно-исследовательских работах, есть достаточно хорошие конструкторы и дизайнеры — то, чего нет, допустим, в той же Африке.

Но в Африке, Афганистане и Иране есть хороший хлопок, чего нет у нас — это сырье. Кроме того, в этих странах есть люди, которых, опять же, нет у нас. Наш рынок труда сейчас — это огромный, сложный вопрос, потому что кадров нет вообще, от слова совсем. Возьмем любую фабрику, конструктор там может быть один, технолог — один, а швей должно быть много. Тот же самый дизайнер может быть один, даже на нескольких предприятиях, потому что он может и удаленно работать — это совершенно другая работа. А швеи нужны здесь и сейчас, они должны быть в большом количестве, чего у нас, к сожалению, нет в данный момент.

Поэтому многие наши производители размещают производства в основном в Киргизии, Узбекистане, Туркменистане. Сейчас уже в Казахстан стали выходить, потому что у нас нет таких возможностей, и мы ничего с этим не сделаем. В ближайшие 10 лет ситуация будет только усугубляться, и мы не сможем никак это в другую сторону повернуть. Хотя все начинают, пытаются что-то сделать. Но для того, чтобы что-то переломить в данной ситуации, в первую очередь нужна популяризация профессии швеи, а в любом случае это не сделать за 5 лет, невозможно сделать за такой короткий промежуток времени.

Поскольку живем мы сейчас, соответственно, работать надо здесь и сейчас. Поэтому производители текстиля уходят в другие государства. Налоги опять же уходят не в нашу страну, а в другую. Это серый, черный рынок, потому что большинство из того, что делается, идет мимо кассы, мимо налогов, потому что все это практически не растаможивается. То же самое, что сейчас происходит с китайским рынком, — продукция, которая к нам завозится. Но, я думаю, наше правительство потихоньку все это приведет в порядок.

Первыми в России разработали ГОСТ по школьной форме

Мы очень долгое время работали с большой правительственной комиссией над ГОСТом по школьной форме. Сейчас мы первыми в России этим занимаемся — разработали то, что было прописано по школьной форме. Когда говорят, что ГОСТ — мы все в одной форме будем ходить — это неверно. Ребята, мы не будем ходить в одной форме! Это о том, из какой ткани она должна быть сшита, каким должен быть ее состав, то есть потребительские свойства.

Сейчас очень много детей, у которых некоторые виды тканей, к сожалению, вызывают аллергию. Казалось бы, когда мы ходили в школу, у нас у всех была школьная форма из шерсти, а сейчас у многих детей на шерсть аллергия, и мы не можем предложить ткань с такими свойствами. Поэтому в основном идет поливискозная ткань, и четко прописано, сколько процентов синтетических волокон в ней должно быть, чтобы не вызывать аллергических реакций.

Пока наш ГОСТ на подписи, его надо не только согласовывать — есть еще и противники этого вопроса. Почему? Потому что, если мы примем ГОСТ, то огромный рынок вот этого некачественного товара из Китая или Киргизии, не сертифицированного товара, уже будет подпадать под него и не пройдет по требованиям. Здесь, естественно, идет лоббирование интересов с двух сторон.

Дети участвуют в разработке школьной формы плюс удобство мамам

Свои требования предъявляют к школьной форме разные школы. Но, если ткань отвечает требованиям ГОСТа — пожалуйста, можете придумать свою форму, какую хотите. У нас нет такого, что ГОСТ утверждает фасон формы или дизайн. Каждая школа имеет право выбрать свой дизайн, какую-то фактуру ткани.

Мы работаем со многими школами, даже детей привлекаем к разработке формы. Интересуемся их мнением, вплоть до того, что выбрать: клетку или полоску, какую специальную ткань, которая будет только в этой школе. У нас есть несколько школ, где дизайн формы разрабатывали отдельно для каждого учебного заведения. Мы это практикуем, и так должно быть.

Когда дети заинтересованы, когда сами участвуют в этом процессе — это не навязывание нашего взгляда, они сами к этому приходят. Мы, взрослые люди, можем сегодня одну блузочку надеть, завтра — другую, мы их постоянно меняем. А дети в этой форме ходят 9 месяцев в году ежедневно. Причем это растущие дети, подростки, им в первую очередь должно быть комфортно и удобно в ней.

Особенно, если мы говорим про детей в подростковом возрасте, — у них происходят гормональные изменения. Конечно, все это должно учитываться при разработке школьной формы. А маленькие дети, младшие школьники физически очень активные — они же носятся, бегают, и было бы ненормально, если бы не бегали. Это значит, что их форма должна быть не просто удобной, но и износостойкой.

Еще один немаловажный момент — удобство в эксплуатации. Мы в таком времени живем, что нашим мамам времени ни на что не хватает. Помните, как раньше в советских школах воротнички и манжеты на форме отпарывали, стирали, гладили и снова пришивали? Сейчас мы стараемся сделать одежду из такой ткани, чтобы маме было проще. Чтобы она постирала ее, повесила на плечики, а утром надели на ребенка и пошли — чтобы не гладить ничего. Это же большая экономия времени!

Сложности с переводом денег зарубежным партнерам

Возвращаясь к форуму, расскажу о нашем международном сотрудничестве. У уже есть контакты с Узбекистаном и Киргизией, с Турецкой Республикой. К сожалению, на нынешнем KazanForum Турция не была представлена в сфере легкой промышленности. Но мы были в марте большой делегацией из Татарстана в этой стране. Были на большой выставке в Стамбуле, где были представлены ткани, фурнитура и все, что касается легкой промышленности. Это была огромная выставка, наверное, по площади такая же, как у нас здесь в Казани. Как раз там мы стали партнерами с турецкой стороной, и результаты этого сотрудничества уже есть.

Единственное, что нас немного беспокоит, по крайней мере я про свои проблемы скажу — это то, что сейчас сложно отправлять деньги за рубеж. Мы вроде как решаем вопрос, но сложности есть с отправкой денег, чтобы все было официально. Неофициально — пожалуйста, все сейчас это делают. Но если мы берем неофициально — это значит, что сертификации у нас нет, «Честный знак» мы не можем пропустить. А сейчас все это, конечно, очень сложно.

Возникает еще один нюанс в работе с зарубежными партнерами — это логистика, она увеличилась. Сроки доставки выросли достаточно сильно. Конечно, я надеюсь, что мы все-таки преодолеем все эти таможенные процедуры. Хотелось бы, чтобы было быстрее, потому что время — это деньги. Особенно для предпринимателей: каждый день — это время и деньги, которые мы теряем.