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Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности РТ

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Общая информация

Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан (СПТЛ РТ) создан для консолидации усилий и роста влияния предпринимателей и специалистов предприятий по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, в поддержке их деловой активности, содействие созданию и укреплению климата взаимного доверия и надежности делового партнерства.

Руководитель - Зарипов Ильдар Искандерович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420108, РТ, г. Казань, ул. М.Гафури, 46, офис 303
  • Телефон: (843) 278-30-64
  • Email: sptl.rt@mail.ru
  • Сайт: www.sptl.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 08.10.2017

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