Гибель президента Ирана, приостановка запрета на экспорт бензина, рейтинг регионов России по динамике зарплат
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 20 мая:
- Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, совершил жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы. Спасатели нашли полностью сгоревший вертолет Раиси у иранской деревни Тавиль. Президент и все его сопровождающие погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr. Это подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.
- По сообщению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин внимательно следит за ситуацией. Он попросил передать послание духовному лидеру Ирана и заявил, что сделает все, чтобы оказать Ирану помощь в ситуации с вертолетом, рассказал иранский посол в Москве. МЧС России по поручению Путина направило в иранский Тебриз два спецборта для помощи в поиске вертолета Эбрахима Раиси.
- Правительство России приняло решение приостановить временный запрет на экспорт бензина, который был введен 1 марта сроком на полгода. Об этом сообщил источник РБК, знакомый с правительственным решением, а также подтвердило Минэнерго. Запрет на экспорт приостанавливают из-за насыщения внутреннего рынка топливом. Ранее правительство допускало подобный шаг, если условия на рынке будут подходящими.
- Северная Корея повысила всеобщую готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США на ядерном полигоне в Неваде 14 мая.
- Лидерами рейтинга регионов России по динамике зарплат стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотка, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА «Новости». Татарстан занял в рейтинге 14-е место. Согласно данным, больше половины населения республики будет получать зарплату в 100 тыс. рублей и более через 5,9 года.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил открытие границы с РФ. Это будет возможно в случае принятия законопроекта о возвращении просителей убежища в Россию.
- Режим ЧС регионального уровня введен на территории Якутии из-за сложной обстановки с паводком. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.
- По сообщению Минобороны России, за ночь уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Белгородской области, два — над Курской областью.
Рената ВалееваОбщество Татарстан