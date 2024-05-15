KazanForum 2024: темы, новости, спикеры

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Динар Фатыхов

Представители 84 регионов России и 85 стран мира прибыли сегодня в Kazan Expo, чтобы принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В рамках форума состоится 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. Мероприятие призвано укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России и исламских стран. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».



Гости выездной редакции обсуждают актуальные вопросы, рассказывают о том, какие продукты и наработки представляют на форуме, делятся первыми итогами работы на полях KazanForum 2024.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал «Реальному времени» об участии региона на KazanForum большой делегацией. «Наши промышленные предприятия заинтересованы в сотрудничестве со странами исламского мира. Уже на сегодня у нас большой объем экспорта в эти страны. На первом месте Казахстан, на втором — Турция, на третьем — Узбекистан, из которого недавно вернулась наша делегация», — поделился Ионин.

— На нашем стенде находится предприятие «Уралхиммаш», это крупнейший гигант химического машиностроения, предприятие «Уралкран», которые на сегодня уже сотрудничают с Турцией, — рассказал замгубернатора.

По оценке Ионина, Свердловская область активно развивает компетенции в сегменте медицинского оборудования и в целом медицины. На выставке регион представил в том числе аппараты ИВЛ, которые готов поставлять не только на внутренний рынок, но и на экспорт. «Мы видим интерес к нашей продукции», — заключил Ионин.



Дмитрий Ионин отметил, что Свердловская область активно сотрудничает с Татарстаном. В частности, скоро будет объявлено о крупном татарстанском резиденте в ОЭЗ «Титановая долина», а в «Алабугу» заходят крупные предприятия из Свердловской области. «Мы это очень поощряем, особенно с учетом того, что Татарстан — это точка входа в страны исламского мира», — поделился Ионин.

Одним из гостей выездной редакции «Реального времени» стал Диас Сафин, генеральный директор технопарка «Идея». Он отметил, что KazanForum — долгожданное событие, в форуме участвуют его коллеги из Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России во главе с Михаилом Лабудиным, а также множество зарубежных гостей.



Сафин рассказал, что на данный момент в технопарке «Идея» 111 резидентов, загрузка технопарка почти полная, составляет 98—99%. В рамках визита Ассоциации кластеров и технопарков «Идея» представит разработки своих резидентов.

Диас Сафин рассказал о планах развития Центра реинжиниринга, созданного в 2022 году. Недавно технопарк подписал соглашение со свободной экономической зоной «Минск» в Беларуси. Центр будет работать совместно с ней.

Генеральный директор «ТАИФ-СМ» Алексей Осипов рассказал, что в этом году на KazanForum представлены «лучшие компании группы ТАИФ». «Группа компаний показывает свою силу, свои возможности, докладывает перспективы», — поделился Осипов.

В своей экспозиции «ТАИФ-СМ» представила производимые смазочные материалы. Осипов обратил внимание на то, что это единственное предприятие в стране, которое освоило технологию изготовления синтетической основы для всех видов масел. Сейчас представители бренда Taif Lubricants ориентированы на африканские и азиатские страны, а также на постсоветское пространство.

«Не то что мы продвигаемся в Африку. Африка к нам движется в большей степени», — рассказал Осипов. По его словам, продукция, выпускаемая в Татарстане, востребована во всем мире. Сейчас обороты сотрудничества набирают и африканские страны, которые готовятся к активному развитию. Им комфортно работать с российским бизнесом.

Генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев рассказал о целях развития компании: «Мы очень заинтересованы, чтобы потребители получали надежное тепло- и электроснабжение».

В условиях санкционного давления Россия столкнулась с рядом трудностей при поставках отдельных запчастей и реагентов из других стран. По словам Галеева, ТГК-16 и принимает участие в выставке с целью увеличения контактов и возможностей совместной работы с представителями дружественных стран. При этом, отметил Галеев, актуальные российские технологии во многом превосходят разработки участвующих в мероприятии стран, что оказывается важным в вопросах импортозамещения.

— Основная проблема [отечественного НИОКР] заключается в том, что была задержка в развитии, и НИОКРы требуют времени. Мы хотим получить все быстро, сегодня, сейчас, а наши производители, наши разработчики предлагают это сделать с запозданием на год, на два, — рассказал Галеев.

Коммерческий директор «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин рассказал об активном развитии сети АЗС, сосредоточенной в центре нашей страны: на трассах М-5 и М-7, на съездах с М-12, соединяющих Восток и Запад России.

Одними из потребителей «ТАИФ-НК АЗС» являются международные перевозчики и российские компании, доставляющие грузы из-за рубежа, количество которых в Татарстане увеличивается. «Все эти транспортные потоки проходят через нашу республику, и всем им нужно качественное топливо. Мы строго следим за качеством на автозаправочных станциях и продаем только топливо, произведенное на татарстанском нефтеперерабатывающем заводе АО «ТАИФ-НК», — рассказал Шайдуллин. — Все топливо проходит дополнительные проверки в наших лабораториях. Качество его мы гарантируем».

Генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин рассказал, что технополис в рамках KazanForum готовится выступить в ряде сессий по странам своего присутствия. В первую очередь, отметил Гиззатуллин, это Узбекистан, в котором «Химград» уже работает. Также приоритетными он назвал Таджикистан и Азербайджан.

«Есть интерес со стороны российских промышленных предприятий к тому, чтобы организовывать производство в этих странах», — пояснил Гиззатуллин. И «Химград» заинтересован в том, чтобы активно в этом участвовать. Генеральный директор технополиса отметил, что его резидентам также интересен развивающийся африканский рынок.

На сегодняшний день, рассказал Гиззатуллин, активно развивается индустриальный парк «Чирчик» в Узбекистане. Узбекскими партнерами инвестировано уже более $20 млн в создание инженерной и транспортной инфраструктуры, в строительство готовых зданий. «На узбекский рынок мы пришли с теми стандартами, которые уже долгие годы развиваем на российском рынке», — отметил гендиректор «Химграда».

Замглавы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько рассказал, что в Беларуси существуют шесть свободных экономических зон — в каждом регионе страны.

На территории «Минска» осуществляют свою деятельность 105 резидентов в различных сферах промышленности. Это машиностроение, деревообработка, производство транспортных средств, фармацевтика и другие. На KazanForum, поделился Бубенько, СЭЗ приехала с долгосрочными целями, в том числе развивать сотрудничество с казанским технопарком «Идея».

По его словам, резиденты «Минска» уже сотрудничают с Татарстаном. В качестве примера он привел произведенные резидентом СЭЗ троллейбусы, курсирующие на маршрутах Казани. «Я думаю, все остальные подтянутся и окажут свой вклад в развитие такого прекрасного региона, как Татарстан», — поделился Бубенько.

Руководитель направления «Международное сотрудничество и устойчивое развитие» Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Тимофей Бунеев рассказал, что ассоциация заинтересована в развитии диалога с аналогичными зарубежными площадками. «Мы не ограничиваемся какими-то конкретными регионами», — уточнил он. Сейчас работа ведется с Африкой, Средней Азией, со странами АСЕАН. В этом году особое внимание уделяется взаимодействию на уровне стран БРИКС.

Ассоциация совместно с Минэкономразвития России вышла с инициативой по созданию Международной ассоциации ОЭЗ стран БРИКС. На текущий момент, по словам Бунеева, наиболее тесная работа идет с Китаем. Поддержали инициативу также Индия, Бразилия, ЮАР, ОАЭ, Эфиопия. «С этими странами на текущий момент сконцентрировано взаимодействие», — сказал Бунеев.

Побывал в гостях нашей выездной редакции и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин. Он рассказал о работе ассоциации, объединяющей более четырех тысяч предприятий из более чем 50 субъектов России, в том числе и Татарстана. Участниками ассоциации являются технопарк «Идея», ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга».

— Мы представляем интересы ассоциации на исламском форуме с прицелом, чтобы выстроить более конкретные мероприятия по взаимодействию с иностранными партнерами из исламского мира. Мы говорим про ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, с которыми у нас намечены встречи и совместные деловые мероприятия, — поделился Лабудин.

Гостем выездной редакции «Реального времени» на полях KazanForum стал заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» Артем Щербина.

— Производственные мощности «ТАИФ-НК» состоят из трех основных заводов. Это нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и КГПТО (комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, — прим. ред.) — наш инновационный комплекс, который и позволил нам достичь глубины переработки нефти более 90% и набрать по международному индексу Нельсона более 12 единиц, — поделился Щербина.

На KazanForum «ТАИФ-НК» представил собственную продукцию: бензины марок АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо класса ЕВРО-5, реактивное топливо, нефтяной дорожный битум и другое. По словам Щербины, большая доля продукции «ТАИФ-НК» отправляется на заправки «ТАИФ-НК АЗС». Приоритетом компании он назвал насыщение внутреннего рынка Татарстана и России.

В последние годы «ТАИФ-НК» активно сотрудничает с зарубежными партнерами. При этом основной продукт для реализации — дизельное топливо, а основные рынки сбыта — Турция, ОАЭ, Египет, другие государства Африки, а также страны бывшего СССР. Рассказал Щербина и о новом проекте, реализованном совместно с «Русалом». Последний высоко оценил качество произведенной на «ТАИФ-НК» продукции.

Глава татарстанского представительства Ассоциации отельеров и рестораторов России Нурислам Шарифуллин рассказал об опыте работы рестораторов с фермерами: возможностях и сложностях этого сотрудничества.

— Сейчас идет очень серьезный тренд на локализацию, национальную кухню, активно развиваются локальные продукты. Мы все пытаемся работать с фермерами, — рассказал Шарифуллин.

По его словам, мешает этой работе желание рестораторов получить качественный продукт по низкой цене. «Конкуренция давит, и мы не можем продавать еду задорого», — объяснил ресторатор. Обозначил гость выездной редакции и то, что сейчас не существует специализированных маркетплейсов для продукции категории Fresh, чтобы закупаться могли представители бизнеса.

Гости из Сенегала, участники Международного конкурса молодых поваров, рассказали о том, как проходит соревнование шеф-поваров в рамках KazanForum 2024, и о том, какие блюда они на нем представляют.

Сенегальцы готовят национальное блюдо с использованием карамели и шоколада. Шеф Армор из Туниса рассказал про их основное блюдо — рыбу сибас, приготовленную с тунисскими ингредиентами.



Основатель компании Fintech Bazaar (ОАЭ) Мухаммед Рушди рассказал, как соединить финтех с банками. Он поделился практикой объединения запросов кредитных организаций на привлечение новых технологий и новых разработок с потребностями финтех-стартапов в финансировании.

Особое внимание Fintech Bazaar уделяет странам Персидского залива и проектам, которые собираются работать в этом регионе.

Уделил внимание Рушди и развитию исламских финансов. На KazanForum он уже посетил ряд секций и видит интерес к такому виду финансирования. По его словам, на полях форума можно найти большое количество партнеров и проектов, которым будет интересен выход в страны Персидского залива.

В рамках выездной редакции «Реального времени» директор по развитию территорий ASG Invest Ринат Аисов рассказал о формате предоставления застройщикам готовых земельных участков для создания жилой и коммерческой недвижимости. «Это ответ на градостроительные вызовы Казанской агломерации», — поделился Аисов.

— Задача правильного подхода в градостроительстве — соблюсти баланс интересов. В первую очередь жителей и бизнеса, которому было бы выгодно реализовывать проекты с учетом интересов всех участников, — рассказал он.

В качестве примера Аисов привел Восточную дугу, работа над которой началась с анализа транспортного каркаса, замеров транспортного потока и определения емкости территорий. В том числе объемов застройки с учетом развития дорог, которые не должны быть перегружены или, наоборот, разгружены. Далее под этот объем было спланировано необходимое количество социальной инфраструктуры и количество рабочих мест. «Порядка 300 га частной земли под нашим управлением мы выделяем под создание зеленого каркаса Восточной дуги: парков, скверов, бульваров», — добавил Аисов.

Коммерческий директор УК «Новороссийский промышленный технопарк» Илья Максименко рассказал о запросе резидентов на экспортные и импортные цепочки.

— Новороссийск — один из крупнейших российских грузовых портов на сегодняшний день. Ввиду последних событий у нас увеличивается товарооборот со странами Востока: Турцией, Сирией и Египтом. С ними у новороссийского порта минимальное логистическое плечо. По этой причине размещение промышленных и торговых мощностей на нашем логистическом маршруте является оптимальным, — рассказал он.

Максименко рассказал о планах: «В Татарстане запланированы деловые встречи с резидентами в Елабуге и Иннополисе. На примере работы уже имеющихся в Татарстане промышленных зон и парков мы хотим изучить все нюансы сферы, чтобы создать благоприятную среду для наших сотрудников», — рассказал он.

Он отметил, чем интересен Новороссийск. В первую очередь тем, что он находится в центре туристического направления России. Только за последнее время в Краснодарский край приехало более 20 млн человек. По его мнению, это отличная возможность для потенциальных резидентов найти своих клиентов ввиду нахождения Новороссийска в туристическом кластере (Сочи, Анапа, Геленджик).

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