Два золотых подарка к юбилею «КОС-Синтеза»

Казанские ватерполисты закончили сезон с полным преимуществом

Очередной триумф «КОС-Синтеза» . Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После золотых медалей в открытом чемпионате России ватерполисты «КОС-Синтеза» нашли куда их сложить, завоевав еще и Кубок страны. В итоге сезон, который будет отмечен 50-летним юбилеем со дня создания клуба, закончился для казанских ватерполистов полным преимуществом, восхищается спортивная редакция «Реального времени».

Я так хочу, чтобы это не кончалось

За последние пять матчей сезона ватерполисты «КОС-Синтеза» доказали свое преимущество главным конкурентам из Астрахани и Волгограда. Разгром «Динамо-СШОР» в Астрахани, завершивший полуфинал чемпионата страны, два разгрома волгоградского «Спартака» в финале чемпионата были дополнены разгромами Волгограда в полуфинале и Астрахани в финале Кубка России. Да, мы помним, что между этими матчами была еще победа над своим дублем «КОС-Синтез-УОР», но это случай, когда ватерполисты основной команды показали, кто старший брат.

Хотя в полуфинале пришлось попотеть и понервничать. Волгоград вышел на игру без основного голкипера Петра Федотова, но оказалось, что его сменщик Дмитрий Трусов тоже не зря ест свой хлеб. Особенно он демонстрировал свое мастерство во время отражения штрафных бросков, что в полуфинале, что в матче за третье место, удивив своим умением настолько, что ему по итогам финала вручили приз как «Лучшему вратарю». Его товарищи по команде оказывали сопротивление до конца третьего периода, но заключительный превратился в бенефис «КОС-Синтеза», обыгравшего вице-чемпионов со счетом 6:1, 15:9 в итоге.

Более того, в игре за третье место Волгоград провалил второй период и рисковал финишировать вне пьедестала почета, но в этот раз заключительный период был выигран со счетом 6:2, что принесло общую победу и третье место по итогам Кубка. Произошла перемена второго и третьего призеров соревнований, если сравнивать с итогами чемпионата.

«КОС-Синтез» доказал своим главным конкурентам: кто тут батя! realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дуэль казанского Арслана и астраханского льва

Но от перемены призеров победитель не меняется. «КОС-Синтез», набрав чемпионский темп еще в середине третьего периода с Волгоградом, не намеревался останавливаться, хотя финал проходил на следующий день и соперник поменялся. А вот Астрахань, если что-то и способна была поменять, так это величину своего отставания. Было 8:2, что означало четырехкратное отставание, стало 9:3 и отставание уменьшилось до трехкратного, крайне огорчая губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, прилетевшего в Казань наряду с президентом СК «Синтез» Иреком Зиннуровым. Поскольку оба территориально находятся сейчас на Каспии, то не исключено, что, будучи соседями, они приехали вместе в Казань, которую этой весной можно смело переименовать в «столицу чемпионов».

Надо отдать должное гостям, они бились в прямом и переносном смысле этих слов. Как лев бился их центральный нападающий Андрей Балакирев, будучи удаленным вместе с казанцем Арсланом Закировым. Битва каспийского и татарского льва (кто не в курсе, имя Арслан именно так и переводится с татарского) завершилась вничью, оцененную арбитрами красными карточками, и навеяла на мысль, что Балакирев уже второй год становится одним из «героев» заключительного матча сезона. В прошлом году в него кинули бутылкой в Астрахани, куда он переехал из Москвы.

Перед заключительным периодом счет был такой же, как с Волгоградом по результатам всего матча — 15:9. Но в концовке Астрахань собралась и сократила разницу до 13:16, подсластив горечь поражения и позолотив серебряные медали, вручаемые финалистам Кубка.

«Мы с удовольствием готовы будем видеть ветеранов казанского и российского ватерпола в «КОС-Синтезе» . realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Ватерпольная команда Татарстана — это сборная двух районов»

Абсолютный чемпион России по водному поло Евгений Ярощук нашел возможность опередить своих подопечных по команде, будучи еще и в тренерском штабе чемпионской команды на первенстве страны до 20 лет. В моменте, когда давал возможность отдохнуть игрокам «КОС-Синтеза» перед стартом финала Кубка России. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» он так объяснил свою незапланированную командировку на финал молодежных команд.

— Я в течение сезона старался не пропускать ни одного матча «КОС-Синтез-УОР», по возможности смотрел трансляции выездных игр, а это же, по сути, сборная Татарстана среди старших юношей. И мы с игроками, даже с родителями настолько хорошо знакомы, что ощущаем себя на правах большой семьи. Всё вышесказанное привело к осуществлению желания поехать на финал первенства России до 20 лет, где я был в тренерском штабе Николая Шепелева, который хорошо и качественно отработал весь сезон. А я поехал по нашей синтезовской традиции, чтобы поддержать на решающем этапе, благо быстрое и победное завершение чемпионата страны предоставило эту возможность. Это того стоило, наша молодежная сборная Татарстана триумфально прошла финальный этап, Богдан Комаров был отмечен призом лучшему бомбардиру, а Раиль Тазеев проявил себя как настоящий капитан, вожак. Я же ранее тренировал эту команду, а сейчас съездил, что называется, душу отвел, заодно поработал с вратарями, что редко делаю, работая с «КОС-Синтезом».

— Обращает внимание то, что Мособласть была усилена своими воспитанниками, которые уже играют во взрослых командах, это и Полухин из Москвы, и Алексеев из Венгрии. А мы обошлись своими силами, хотя в той же Венгрии есть Лушавин.

— В Московскую область еще Родион Зюзин не приехал, играющий сейчас в чемпионате Черногории, ранее он помогал своей школе на финалах. А про Казань скажу, что те кто знает истинное положение дел, называет нас сборной Московского и Ново-Савиновского районов, поскольку именно там живут дети, занимающиеся в ватерпольной школе Казани. По сути, финал был большой ярмаркой, поскольку туда приехали главные тренеры всех российских суперклубов, чтобы спокойно отсмотреть интересующих их кандидатов. И нашим ребятам уже стали поступать предложения из Москвы, Питера, мы сами держим на карандаше нескольких ребят. Надо понимать, что во второй команде будут некоторые изменения, связанные, скажем так, с жизненной ситуацией, и потери в составе надо будет возмещать ребятами 2008 года рождения, которые также завоевали золото первенства России.

Что касается потерь, то, не устану повторять, зачастую водное поло лишается очень перспективных игроков, которые находят себе более высокооплачиваемую гражданскую работу. В частности, один из основных игроков питерской «Балтики» Кравченко был удостоен государственного гранта, который поможет ему работать по IT-профессии, которую он получил по окончании учебы в вузе.



«Если казахстанцы вернутся, то это подогреет интерес к нашему чемпионату»

— Между тем, уже наш воспитанник Владислав Егоров играл чемпионат Саудовской Аравии под руководством Деяна Савича, причем, в его команде «Аль Кадсия» еще только один легионер из Венгрии. Экс-игрок сборной Казахстана Срджан Вуксанович был удостоен приза как лучший игрок чемпионата.

— У Владислава этот сезон складывается очень успешно, поскольку он ранее выиграл еще и Кубок страны. Вообще, мы приветствуем опыт выступления наших воспитанников в заграничных чемпионатах, и, насколько я знаю, у Замира Мирзиева есть желание вернуться в Европу после того, как он получил опыт выступления в Сербии. Сейчас же так совпало, что, доигрывая чемпионат страны за МК СШОР «Востока» из Москвы, Замир спокойно смог подготовиться к защите диплома и сдаче государственных экзаменов в Поволжском университете спорта.

— Неправильно будет спрашивать о потенциальных изменениях в «КОС-Синтезе», тем не менее отмечу, что наряду с москвичом Новоксеновым и волгоградцем Рудаем в Казани играют самые матерые ветераны, которые родились еще при существовании СССР: это Сергей Лисунов и Артем Одинцов.

— Одни из лучших в команде при сдаче командных тестов на показатели, демонстрирующие их функциональное состояние. Это и показатель работы над собой, которой иногда не хватает более молодым ватерполистам, и еще здоровья, которым они наделены от природы. Поэтому никаких сообщений о желании завершить карьеру от них не поступало, мы, в свою очередь, с удовольствием готовы будем видеть ветеранов казанского и российского водного поло в составе «КОС-Синтеза».

— Тогда завершающий вопрос, который коснется перспективы следующего сезона. Белорусы встревожили неучастием в завершающем матче чемпионата с «КОС-Синтез-УОР»?

— На самом деле этого не стоит опасаться. Белорусам понравился сезон, проведенный в открытом чемпионате России, но они не уложились в бюджет, поскольку цены скакнули, а суммы бюджета были определены еще в прошлом году. Там еще надо было сохранить часть средств на организацию международного турнира в Минске, куда планируют подъехать соседи из Казахстана, российская молодежная сборная. Свое потенциальное участие на следующий год они уже озвучили, и по моим предположениям к нам может присоединиться команда Казахстана. Прошлые пару сезонов он полноценно участвовали в международных турнирах, чемпионаты мира шли друг за другом, был отбор на Олимпиаду, куда не смогли попасть, а сейчас международный календарь даст больше свободы. Если вернутся в число участников, то это больше подогреет интерес к нашему чемпионату.

