День в истории 22 мая: основание Третьяковки, день рождения Мухаметшина и автора Шерлока Холмса
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 мая 2024 года
Сегодня в Казани пройдет открытие двух выставок: «Белый сокол Джукетау» в Музее истории государственности татарского народа и «Царственная святость: российский император Николай II и его семья» в Музее Казанской епархии. 22 мая отмечают Международный день биологического разнообразия. 77 лет назад родился председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, 88 лет назад стартовал первый чемпионат СССР по футболу, 132 года назад в США американский дантист Вашингтон Шеффилд создал тюбик для зубной пасты, 168 лет назад в Москве была основана Третьяковская галерея. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие выставки «Белый сокол Джукетау» в Музее истории государственности татарского народа.
- Открытие выставки «Царственная святость: российский император Николай II и его семья» в Музее Казанской епархии.
- Торжественный вечер, посвященный 90-летию основания Союза писателей Татарстана.
- Полуфинал «Единой лиги ВТБ»: казанский УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань». Финальный матч серии.
Кто родился: Конан Дойл и Никита Богословский
- 1813 — немецкий композитор, теоретик искусства Рихард Вагнер (скончался 13 февраля 1883 года). Произвел революцию в опере благодаря своей концепции тотального произведения искусства, в которой он стремился синтезировать разные виды искусства.
- 1859 — шотландский и английский писатель Артур Конан Дойл (скончался 7 июля 1930 года). Известен как автор детективов о сыщике Шерлоке Холмсе. Помимо этого знаменитого цикла, Конан Дойл оставил огромное литературное наследие: фантастические, юмористические и приключенческие произведения. Интересный факт: по профессии писатель был офтальмологом. Дойл много путешествовал, плавал судовым врачом в Арктику на китобойном судне, в Южную и Западную Африку, служил полевым хирургом во время англо-бурской войны.
- 1913 — советский и российский композитор Никита Богословский (скончался 4 апреля 2004 года). Написал около 200 песен, среди которых такие популярные, как «Я на подвиг тебя провожала», «Любимый город», «Спят курганы темные», «Темная ночь», «Шаланды», «Три года ты мне снилась», «Лизавета», «Старый извозчик».
- 1947 — председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин. В 1995—1998 годах занимал должность премьер-министра республики. Кандидат социологических наук, доктор политических наук.
- 1959 — генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев.
- 1968 — председатель Совета судей Татарстана, заместитель председателя Верховного суда республики Айдар Галиакберов.
- 1972 — татарский актер Ренат Шамсутдинов. Он окончил Казанское театральное училище и университет культуры и искусств. С 1991 года играет в театре имени Тинчурина.
Кто скончался: Виктор Гюго и Зуфар Сафин
- 1868 — первый историк русской философии архимандрит Гавриил (родился в 1795 году). В августе 1829 года был назначен настоятелем Свято-Успенского Зилантова монастыря в Казани. С 1835 по 1850 год был профессором Казанского университета, сначала на кафедре церковного права, а позднее — кафедры философии.
- 1885 — французский писатель Виктор Гюго (родился 26 февраля 1802 года). Автор романов «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется», «Отверженные».
- 1967 — советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа Алексей Баландин (родился 20 декабря 1898 года).
- 2007 — советский ученый и конструктор, создатель систем и комплексов оружия ПВО Борис Бункин (родился 16 июля 1922 года).
- 2012 — советский и российский актер Алексей Ванин (родился 9 января 1925 года). Дружил с Василием Шукшиным, снялся у него в таких фильмах, как «Ваш сын и брат» и «Калина красная». Вместе снимались у Сергея Бондарчука в фильме «Они сражались за Родину». Всего на счету Алексея Ванина более 100 фильмов.
- 2023 — известный певец татарской эстрады Зуфар Сафин (родился 7 января 1968 года). С 1995 по 2003 год был солистом-вокалистом эстрадно-концертного отдела Татгосфилармонии имени Тукая.
Праздники: дни биологического разнообразия и бассейновой индустрии
- Международный день биологического разнообразия. Изначально его рекомендовалось отмечать 29 декабря — в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. Однако ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, в 2000 году было принято решение об изменении этой даты на 22 мая. Главная задача Международного дня биологического разнообразия — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.
- Всемирный день готов. Праздник дает возможность представителям готической субкультуры заявить о себе и рассказать о различных аспектах своего сообщества, таких как музыка, мода и искусство.
- Всероссийский день бассейновой индустрии. Праздник призван не только сплотить работников отрасли, но и привлечь внимание клиентов: близится начало лета, и это самое время для начала строительства бассейнов.
События в истории: появился тюбик зубной пасты, в Казани снесли Арские казармы
- 1524 — состоялась закладка монументального пятиглавого собора Смоленской иконы Богоматери — самого древнего и главного храма московского Новодевичьего монастыря. Эта дата считается днем основания Новодевичьего монастыря в Москве. Собор был основан по обету князя Василия III в память об освобождении в 1514 году старинного русского города Смоленска от господства Литвы.
- 1856 — день основания Третьяковской галереи. 22 мая 1856 года коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Поставив себе еще в молодые годы цель создать музей русской национальной школы живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. В 1881 году галерея была открыта для всеобщего обозрения. А в 1892 году Третьяков передал свое собрание в дар Москве.
- 1892 — дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. Однако он не был бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, о новинке прознал аптекарь Колгейт. Он быстро перенял практику упаковки в тубы мазей и кремов, а также стал обладателем прав на это изобретение. В 1896 году Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по собственной технологии, благодаря чему и тюбик, и паста получили всеобщее признание в Америке и Европе.
- 1911 — в бельгийском городе Тюэн была основана Международная федерация кинологов (МКФ). Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Есть сведения, что в то время и царская Россия в лице Императорского общества правильной охоты также принимала участие в международной кинологической интеграции, однако в связи с политической обстановкой Россия так и не вошла в состав учредителей. Сегодня МКФ ставит своей целью развитие и защиту кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным.
- 1922 — лесной факультет Казанского университета и сельскохозяйственный факультет Политехнического института объединили в самостоятельный Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства (ныне — Казанский государственный аграрный университет). В 2022 году учреждение отметило свое 100-летие. Участие в праздновании принял и раис Татарстана Рустам Минниханов, окончивший аграрный университет в 1978 году по специальности «механизация сельского хозяйства» (квалификация «инженер-механик»).
- 1936 — стартовал первый чемпионат СССР по футболу. Открывать сезон доверили ленинградскому «Динамо» и московскому «Локомотиву». Играли команды на стадионе «Динамо», где было всего две трибуны. В итоге на матч собралось около 12 тысяч зрителей — это в два-три раза больше, чем могли вместить трибуны. Победителем турнира семи команд стало московское «Динамо».
- 1940 — в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» — знак отличия Героя Социалистического Труда. Это звание присваивалось людям, которые проявили трудовой героизм или своей особо выдающейся новаторской деятельностью внесли значительный вклад в повышение эффективности общественного производства, содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР. За всю историю существования СССР звания Героя Социалистического Труда и медали «Серп и Молот» удостоились более 20 тысяч человек.
- 1990 — Microsoft начал продажу Windows 3.0, первой операционной системы, преодолевшей порог памяти в 640 Кб. За две недели было продано более 100 тысяч копий по цене 150 долларов. А в дальнейшем число проданных экземпляров превысило 10 миллионов.
- 2000 — на строительстве казанского метро запустили тоннелепроходческий комплекс «Сююмбике». Его приобрели для «Казметростроя» за $13 млн у канадской фирмы Lovat. Скоростной и автоматизированный комплекс «Сююмбике» был разработан по новым технологиям и полностью соответствует всем стандартам. С помощью этой машины была отмечена дата «1000 дней с момента начала строительства», в честь этого начался новый этап проходки тоннелей первой линии.
- 2018 — президент России Владимир Путин распорядился о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Сегодня это открытая площадка для общения, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. За пять лет участниками стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1 500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.
- 2019 — в Казани начался снос последних двух зданий Арских казарм. Инцидент вызвал широкий резонанс. Президент Татарстана Рустам Минниханов, комментируя снос Арских казарм, заявил, что ситуация стала результатом недоработки всех ответственных служб.