«Гордись, ты женщина!»: история женского авиаполка «Ночные ведьмы»

Книга этой недели — воспоминания Ирины Ракобольской и Натальи Кравцовой «Нас называли ночными ведьмами»

Фото: Реальное время

Они летали только по ночам. А перед тем как пикировать на вражеские позиции, летчицы отключали моторы на своих бипланах По-2. Слышен был лишь шелест воздуха под крыльями самолетов. Звук был похож на метлу. За это летчиц 588-го авиационного полка немецкие солдаты прозвали «ночными ведьмами». Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова выбрала книгой этой недели воспоминания Ирины Ракобольской и Натальи Кравцовой «Нас называли ночными ведьмами».

«Студентки и ткачихи, воспитательницы детских садов и школьницы»

В октябре 1941 года, когда немцы подходили к Москве, в правительстве страны скопилось огромное количество писем от девушек. Писали в основном летчицы аэроклубов, летных школ и транспортной авиации. Они просили направить их на фронт, чтобы воевать наравне с мужчинами. А еще в первые дни войны на фронт хотела отправиться штурман и Герой Советского Союза Марина Раскова. Но ей отказали. Тогда она предложила совершенно невероятное: «надо приступить к формированию специальных женских полков». На это Расковой не дали конкретного ответа, поскольку подобного в мировой авиации никогда не было.

А между тем письма от девушек все шли и шли. Раскова не стала сидеть сложа руки, обошла «кабинеты», и 8 октября 1941 года Сталин подписал приказ «О формировании женских авиационных полков ВВС Красной армии». Набрали 115 девушек в возрасте от 16 до 20 лет, которые отправились на обучение в Энгельс. Многие никогда не прикасались к самолету и не держали в руках оружия. «Среди них были студентки и ткачихи, воспитательницы детских садов и школьницы».

В Энгельсе девушек коротко постригли, обучили летному делу, подготовили штурманов и техников. В итоге сформировали три женских авиаполка. Два из них чуть позже стали смешанными, но только 588-й авиаполк оставался полностью женским до своего расформирования.

Проблемы с дисциплиной и встреча с Рокоссовским

Ирина Ракобольская и Наталья Кравцова (в то время Меклин) описывают боевой путь полка. Они рассказывают, как было выстроено взаимодействие, как распределяли летные пары, как готовились к полетам. Сначала в полку были большие проблемы с дисциплиной. В первую очередь из-за того, что многие девушки не имели никакого отношения к армии и их ввергало в ступор, что вечером называешь подругу Иришкой, а с утра — «товарищ лейтенант». Но со временем все-таки смогли добиться четкой работы благодаря Евдокии Бершанской, которую назначили командиром полка. Ракобольская отмечает, что именно ее умелое управление привело к высокой эффективности. Но вот звание Героя она так и не получила, потому что не хватало вылетов. И после войны выжившие «ночные ведьмы» писали письма во все инстанции, но это оказалось бесполезно.

Одним из нововведений в женском авиаполке была организация вылетов таким образом, что в итоге полк оказался единственным формированием, которое ни разу не уходило в тыл для комплектации и набора личного состава. Об этом нововведении Ирина Ракобольская как начальник штаба написала вышестоящему руководству. Она была уверена, что их «фишку» отметят и внедрят в других полках. А в результате девушки получили строгий выговор за нарушение установленных положений. Обещали так не делать. Но делали, только никому не говорили.

Забавно описала Ракобольская и первую встречу с Рокоссовским. Это было 8 марта 1945 года, когда авиаполк уже базировался на территории Восточной Пруссии. Ракобольская рассказывает: когда она вбежала с донесением в комнату, в которой находилось не менее десяти генералов, все они вместе с Рокоссовским сразу встали. Потом предложили Ракобольской сесть и только после этого сели сами. То же самое произошло, когда прибежала дежурная Жигуленко. Ракобольская только позже поняла, что «ведь это он встал передо мной как перед женщиной!»

Женские заповеди, незабудки на портянках и нижнее белье на крыле самолета

Ощущать себя женщиной на войне сложно. Об этом как раз и пишут Ракобольская с Кравцовой. Сначала полк ходил в мужском обмундировании, которое часто было велико, затем девушкам прислали форму с юбкой. Но в юбке неудобно было залезать в самолет. Поэтому «женский» вариант носили только в тех случаях, когда в часть наведывалась командование.

Но как мы неловко чувствовали себя в форме, когда надели ее в первый раз! Большие гимнастерки и брюки, длинные мешковатые шинели и — самое мучительное — сапоги от 40 до 43 размера. Мы звали их котики — от кота в сапогах.

Биплан По-2, на котором летали «ночные ведьмы». Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Проблемы были и с нижним бельем. Оно тоже не было предусмотрено. Поэтому шили трусики и лифчики из чего придется, а после стирки сушили иногда белье на крыльях самолетов. За это, кстати, тоже получили выговор. Но все равно «девчонки оставались девчонками». К примеру, они могли возить в самолетах котят или букеты, устраивали танцы на аэродроме в нелетную погоду, а иногда вышивали на портянках незабудки. А нитки для вышивания брали, распуская голубые трикотажные кальсоны. В одно время вышивание стало «болезнью» полка. Вышивали все, что можно: от цветов до попугаев. Потом такой «болезнью» был волейбол. А еще сочинили 12 заповедей женского полка:

Гордись, ты женщина! Смотри на мужчин свысока!

Не отбивай жениха от ближней!

Не завидуй другу (особенно если он в наряде)!

Не стригись. Храни женственность!

Не топчи сапоги. Новых не дадут! Люби строевую!

Не выливай раку, отдай товарищу! Не сквернословь!

Не теряйся!

Война — это смерть

Но кроме девчачьих радостей и сестринства, были еще и трагедии. Потому что война — это в первую очередь смерть. Со смертью девушки столкнулись практически сразу. Еще в Энгельсе на учебных полетах погибло 9 человек. А на боевых вылетах — еще больше. Но, похоже, что смерть штурмана полка Жени Рудневой переживалась особенно тяжело всеми девушками.

До войны она училась на математическом факультете, на отделении астрономии. Увлекалась философией и литературой, писала научные статьи. Ей предсказывали будущее ученого. До войны практически не занималась спортом, у нее «не ладилось с физкультурой». Но при этом блестяще освоила штурманскую профессию. Женю «все в полку любили за человечность и душевную мягкость, за неутомимость и бесстрашие». Она сгорела в самолете над Керчью вместе с Панной Прокопьевой 9 апреля 1944 года. В 1976 году в память о Жене астрономическую малую планету №1907 назвали «Малая планета (1907) Руднева».

Ракобольская размышляет, что, возможно, смертей в полку могло быть гораздо меньше. До 1944 года девушки летали без парашютов. Если авария происходила над своей территорией, то пытались посадить самолет. А если над вражеской, тогда… в плен не хотели и выбирали смерть.

Вообще, моментами читать «Нас называли ночными ведьмами» невозможно без слез. Хотя повествования Ирины Ракобольской и Натальи Кравцовой сильно отличаются, они производят одинаковый эффект. В книге воспоминания Ракобольской «Другого такого полка не было…» больше сконцентрированы на фактах: описание быта, хронология событий, дневниковые записи девушек. Видимо, сказывается основная специальность. После войны Ракобольская была физиком и профессором кафедры космических лучей и физики космоса.

Воспоминания Натальи Кравцовой представлены двумя текстами — «Три года под зенитным огнем» и «На горящем самолете». Кравцова после войны стала литератором, вошла в Союз писателей, и ее профессия тоже наложила отпечаток. Воспоминания Кравцовой более художественные с большим количеством диалогов, она отмечает мелкие детали, передает атмосферу.

Но при этом оба автора сходятся в одном: их воспоминания — это не только память о подвигах и подругах, которые ушли в вечность. Это напоминание будущим поколениям, что нет ничего страшнее войны.

Издательство: «КоЛибри»

Количество страниц: 448

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».