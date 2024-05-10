«Ветхое здание давно находится в аварийном состоянии»

«Реальное время» выяснило, что происходит с домом купца Щербакова

Фото: скриншот c сайта Google Карты

Казанские активисты обратили внимание на то, что на улице Нариманова начали разбирать комплекс бывшего завода ГАРО (треста по производству гаражного оборудования), где ранее был дом купца Щербакова XIX века. Заявления в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия подали несколько представителей старообрядческой общины Казани и архитектор Сергей Саначин. Между тем собственник здания — компания ASG Invest — пояснил, что происходит с этим объектом и почему его оказалось невозможно восстановить.



«Самое старое здание в этой части слободы»



На прошлой неделе в чатах, связанных с градозащитой, распространили сообщение хранителя фондов Музея истории старообрядчества Казани о том, что по адресу Нариманова, 40 сносят здания бывшего имения купца Щербакова.

Архитектор Сергей Саначин, создатель музея истории старообрядчества Казанского края Роман Царевский, а также наставник Старо-Поморской старообрядческой общины Александр Хрычев и попечитель общины Павел Звездин направили письмо председателю Комитета РТ по охране ОКН Ивану Гущину: «...в эти дни происходит слом одного из последних домов Ямской Слободы Казани — из комплекса построек купца Щербакова (ул. Нариманова, 40б). Для сохранения историко-архитектурного облика исчезающей Казани, просим Вас спасти от разрушения самое старое здание в этой части слободы».

«Реальное время» писало об этом комплексе в октябре 2021 года, когда на здании, выходящем во двор, была замазана старинная памятная доска «1899». На это обратили внимание общественники в телеграм-канале «Архитектурасы».

Позже выяснилось, что этот объект находится в списке вновь выявленных памятников истории и культуры города, согласно постановлению администрации от 21 февраля 1994 года. В книге «Республика Татарстан: памятники истории и культуры» говорится, что это комплекс зданий пивоваренного завода Щербакова второй половины XIX века, который проектировал Петр Пятницкий, автор главного здания Казанского университета.



Градозащитников беспокоит, в каком виде после демонтажа комплекс будет воссоздан. Возможно ли хотя бы частичное сохранение или повторное использование кирпича?

Фасад Нариманова, 40 сейчас. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Восстановить и сохранить в историческом виде данное здание невозможно в силу его состояния»

«За последние годы облик Казани изменился и продолжает меняться: строятся новые технологичные здания, а исторические постройки реконструируются, но некоторые объекты спасти невозможно, и это можно назвать естественным ходом вещей», — пояснили в компании ASG Invest, которой принадлежит здание и территория.



Каждый объект уникален, некоторые из них относятся к историческому наследию, сохранить которое — обязанность государства. Но если говорить о зданиях, не попадающих в данный перечень, их сохранение в нынешнем виде скорее опасно.

«Ситуация со зданием на ул. Нариманова, 40 выглядит показательной, — отметили в компании. — Известно, что ветхое здание давно находится в аварийном состоянии. До инициирования сноса интереса к нему ни со стороны историков, ни со стороны местных жителей не было».

Сейчас высказываются мнения, что здание должно быть сохранено, Комитет РТ по охране объектов культурного наследия в ответ на обращение о статусе объекта, расположенного по адресу ул. Нариманова, 40, еще в 2021 году официально заключил, что по состоянию на 1 октября 2021 года указанное здание «объектом культурного наследия, включенным в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленным объектом культурного наследия, объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия, а также исторически ценным градоформирующим объектом не является (на государственной охране не стоит)».

Выходит, что, с точки зрения закона, собственник имеет право распоряжаться постройкой по своему усмотрению. Как указано в ч. 1 ст. 55.30 Градостроительного кодекса РФ, «снос объекта капитального строительства осуществляется на основании решения собственника объекта капитального строительства или застройщика либо в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, на основании решения суда или органа местного самоуправления».

«Восстановить и сохранить в историческом виде данное здание невозможно и в силу его состояния, — подчеркнули в компании ASG. — Согласно ГОСТ 31937-2011 состояние здания оценивается как аварийное, характеризующееся критическими повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности внезапного обрушения. Наружные стены создают угрозу и риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие их разрушения или потери устойчивости». Именно поэтому в июле 2022 года Управление архитектуры и градостроительства г. Казани согласовало демонтаж объекта.

В компании пояснили, что планы собственника о возведении на этом месте здания аналогичного объема подтверждают, что целью демонтажа не является строительство большего количества квадратных метров. Новой концепцией предусмотрено сохранение исторической структуры квартала и строительство нового объекта, его этажность и площадь застройки будут осуществлены в тех же объемах и пропорциях.

Вопрос сохранения исторического наследия не так прост, как может показаться. Там, где возможно сохранить исторический облик, это делается, а как быть с объектами, где такой возможности нет? Возводить ли новые объекты: всегда будут те, кто за и кто против. Дискуссий, как и изменений, избежать нельзя.

