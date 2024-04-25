Басманный суд Москвы отправил под стражу фигуранта дела бывшего замминистра обороны России

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Фомина. Срок ареста установлен на 2 месяца.

По версии следствия, Фомин обвиняется в даче взятки. Правоохранительные органы полагают, что обвиняемый, находясь с Тимуром Ивановым в доверительных отношениях, в составе организованной группы оказывал услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий.

Также следствие считает, что Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Иванова Тимура меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Разиль Самигуллин