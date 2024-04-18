Устаревшие фонды, низкие тиражи книг и нечитающие родители — главные проблемы библиотек

Обсуждение «Библионочи» обнажило проблемы современных библиотек в России

Фото: Максим Платонов

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 20 апреля в 13-й раз. В этот день библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят масштабную программу. Организаторы акции — Российская государственная библиотека (РГБ) и Российская государственная детская библиотека (РГДБ) — рассказали журналистам, как будет проходить акция. Но в процессе вскрылось несколько проблем, связанных как с современными библиотеками, так и с чтением в России.

«Главная площадка — это самая маленькая библиотека в сельской местности»

Главной площадкой «Библионочи» в этом году станет Дом Пашкова в Москве, где пройдет несколько дискуссий, лекций, выступлений и тематических экскурсий. Но генеральный директор РГБ Вадим Дуда не согласен с тем, что это центральная точка всероссийской акции. «Главная площадка — это самая маленькая библиотека в сельской местности или в небольшом городе. Вот это настоящая главная площадка. А мы просто помогаем в этом», — сказал Дуда.

Каждый год у «Библионочи» есть своя тематика, которая задает тон всем мероприятиям по стране. В 2024 году — «Читаем всей семьей». «Именно семейное чтение — главное, чем мы должны заниматься, если хотим, чтобы следующее поколение было читающим. Наше поколение — абсолютно точно люди-книги. Мы читали по ночам под одеялом. Нас за это гоняли. И если честно, я хотел, чтобы такое вернулось. Но это может быть только в том случае, если в семье есть обсуждение книг, когда дети видят живой пример», — поделился Вадим Дуда.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции «Россия сегодня»

Отдельное внимание в этом году уделят инклюзивности. По крайней мере, в Москве в библиотеке для глухих пройдет своя программа в рамках «Библионочи». Дуда отметил, что речь идет не только о культурных мероприятиях, но и о создании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

«Сам ребенок не придет в библиотеку»

Детские библиотеки в этот день будут работать несколько в ином формате, поскольку не могут развлекать ночью ни детей, ни даже их родителей. У них акция пройдет в формате «Библиосумерки».

Сейчас в России 42 тысяч публичных библиотек, которые в той или иной степени работают с детьми. Но существуют еще специализированные библиотеки, рассчитанные только на детей. Их в стране порядка трех тысяч. По словам директора РГДБ Марии Веденяпиной, им необходима отдельная поддержка по работе с родителями, потому что «сам ребенок, если только это не маленькая сельская библиотека, не придет в библиотеку. Ребенок не сможет купить в магазине книжку, которую выберет. Все равно первый выбор и первое соединение с книгой происходит в семье, когда мама, папа, бабушка или дедушка читают на ночь».

РГДБ во время «Библионочи» будет проводить собственную акцию — «Подари ребенку книгу». Эту акцию придумали в 2016 году. Каждый год в центральной детской библиотеке страны собирают книги и отправляют их в отдаленные уголки страны. С момента первого проведения акции было собрано более миллиона книг.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. Скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции «Россия сегодня»

«Библиотекам в рамках акции «Подари ребенку книгу» нужны новые книги. Когда я хочу сделать подарок, то хочу поделиться лучшим. А некоторые рассматривают эту акцию для того, чтобы почистить свои домашние библиотеки и избавиться от того, что считают лишним», — рассказала Веденяпина.

«Основная миссия библиотек — это чтение книг»

В последнее время библиотеки по всей стране переживают своеобразный ренессанс. Еще 10 лет назад в библиотеки ходили либо студенты, либо научные сотрудники. Сегодня это городская точка притяжения. И такая ситуация не только в Москве, Санкт-Петербурге или Казани. По всей стране пересматривается концепция библиотек и их форматы.

«Давайте так, основная миссия библиотек — это чтение книг. Не называйте это какой-то информационной миссией. Мы пытаемся придумать новые смыслы, а этого делать не нужно. Как только в библиотеках появляются новые, хорошие, современные книги, а не апрельские тезисы Ленина, там появляются читатели. Особенно это касается детской книги. Надо просто сделать так, чтобы книги были доступны нашим читателям», — сказал Вадим Дуда.

«Просто деньги тут не помогут»

Мнение Дуды поддержала и Мария Веденяпина. «Главная задача библиотеки всегда остается той же. Только форматы предоставления услуг меняются в соответствии с современными запросами. Ведь у современных родителей совершенно другие запросы. Это касается не только Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников. Это и родители в районных центрах. Они приходят в библиотеку с детьми, но с новыми запросами. И с ними нельзя работать на тех фондах, которые были 20 лет назад. Это уже устаревшие фонды. И нельзя быть таким библиотекарем, который был 30 лет назад. Это должны быть современные люди, знающие, готовые оказать помощь в подборе книг, в выборе, в рекомендациях», — отметила Веденяпина.

И как раз сельские библиотеки или библиотеки малых городов часто не могут удовлетворить требования современных родителей. И дело даже не в деньгах, а в тиражах книг. «Если посмотреть на статистику книгоиздания этого года, то впервые за много лет количество наименований выпущенных книг стало ниже, чем сто тысяч. А вторая цифра абсолютно ужасающая. Более половины этих наименований издаются тиражом менее пятисот штук. А поскольку у нас более 42 тысяч библиотек, то тиражи — это большая проблема. Просто деньги тут не помогут. Нужна системная, серьезная, государственная работа вместе с книгоиздателями, библиотечной сетью, Министерством культуры и Минцифры. Иначе ничего не получится», — закончил обсуждение предстоящей «Библионочи» Вадим Дуда.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».