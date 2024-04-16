Как Гульзада Сафиуллина вышла на сцену, создала студию и вернула татарам мунаджаты

Мунаджаты, эстрада, фестивали — она попробовала все

Сейчас на татарской эстраде есть несколько артистов, которые сочетают поп-хиты и религиозные песнопения. К примеру, Марселя Вагизова можно увидеть и на фестивале «Үзгәреш җиле», и на ифтаре. В 90-е таким многообразным исполнителем была Гульзада Сафиуллина, которая и сейчас продолжает свой путь.



Ветеринария — Узбекистан — Самара



Сафиуллина родилась в 1946 году в селе Шека (сейчас это Арский район). После седьмого класса отец устроил ее дояркой на ферме, так что она доучивалась уже в вечерней школе. После сбежала в Казань, чтобы учиться в комфортном по условиям ветеринарном институте. При этом с детства она пела (тайком, в бане, в лесу), а в Казани в вузе уже начала выступать. После чего работала ветеринарным врачом на птицефабрике в Узбекистане. Там же училась режиссуре в Ташкентском театральном институте, организовала татарский ансамбль «Дуслык» и пела в другом ансамбле, «Яшьлек».



Таким образом без профильного музыкального образования (так ей и не удалось поступить, из-за возраста и интриг), она оказалась солисткой и ведущей в Куйбышевской (Самарской) филармонии, вместе со вторым мужем Рифом Сафиуллиным. Тот начинал взрослую жизнь в родном Челябинске токарем, а музыке учился сначала самостоятельно, а потом поступил в Казанскую консерваторию.

С ним она объездила множество деревень, с парой ездила ее дочь Резеда. Как говорит в интервью Сафиуллина, у мужа был конфликт с Татарской филармонией в Казани (там не устроил его акцент), так что выступали они вне братских республик. На этих концертах певица не только исполняла песни, но и продавала билета, а потом вела концерты. После шести лет совместной жизни Сафиуллин скончался. В Куйбышев приехал Ильхам Шакиров, которому женщина рассказывала, что уже провалила четыре прослушивания в филармонии. В результате Шакиров в 1980 году взял ее в свою бригаду. Ведущей. Не певицей. После она работала четыре года у Авзаловой.

А петь на сцене официально она стала, в солидном возрасте, в том числе от лица театра оперы и балета, который практиковал проведение эстрадных концертов (тем же занимался и Айдар Файзрахманов). В одном из интервью она говорит, что смогла оценить свои вокальные способности только в Москве, на фестивале молодежи.

Духовные песнопения и песни советских композиторов



В 1992 году на свои средства Сафиуллина выпускает абсолютно разные пластинки. Первая называется «Мөнәҗәтләр һәм бәетләр» («Мунаджаты и баиты»), ней собраны духовные песнопения и сказания, которые певица слышала на гастролях. Для того времени эта запись уникальная.

На синтезаторе здесь играет Искандер Мустафин (сейчас активно работающий с Саидой Мухаметзяновой), также звучит домбра, курай, кубыз, не самые распространенные даже сейчас инструменты в татарской музыке. Важный участник этой записи — композитор Кутдус Хуснуллин, который в 2001 году выпустил одноименный большой нотированный сборник. На альбоме звучит, как писал один из иностранных рецензентов, смесь ритмического эмбиента и синти-попа — и древние песни.

Другой альбом называется «Сине эзлим» («Ищу тебя»). Даже по фото на обложке видно, что это другая работы. Начинается она с песни «Иделкәем», которую написали Гульшат Зайнашева и композитор Риф Гатауллин. Сафиуллина была за ним замужем шесть лет. И так уж совпало, что в этом году его номинируют на премию Тукая, «за симфонический баит «Сак-Сок».

Постепенно Сафиуллина расширяла сферы своего влияния, во многом — в сфере исламского образования, культуры. В 90-е она еще стала известна как человек, который предложил исполнять «Туган тел» как марш, сообразно его месседжу, как гимну.

Также в конце 90-х она инициировала проведение Международного тюрко-татарского фестиваля детского творчества «Наследники Сююмбике» («Сөембикә варислары»), а вскоре основала студию звукозаписи «Гульзада». В этой локации, увешанной этническими инструментами, рэп-группа Ittifaq записала свой самый первый трек «Яшь көч», Мубай впервые сыграл продолжительный концерт, а группа Yummy Music Band, сейчас переосмысливающая татарскую эстраду в фанке и соуле, там репетировали. Просто потому, что там пела внучка Сафиуллиной Ширин.



Это, вообще, показатель, когда внуки поют. Что характерно, Ширин теперь занимается музыкальной терапией (а духовные практики явно интересуют бабушку), а внук Мурад запомнился несколько лет назад исполнением рэпа «Корбан».

Можно уверенно сказать, что начавшая карьеру очень давно Гульзада-апа — пример DIY-артиста. Который сам научился петь, узнал все подводные камни организации концертов, записи, выпуска релизов, который может и вести концерт, и режиссировать его, и менять жанры. На ее месте я бы давно открыл свой институт культуры или академию Сафиуллиной.