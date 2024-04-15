Посидели на 60 тысяч: за что сына избитого казанского ресторатора упекли в СИЗО

Девятиклассника обвиняют в покушении на убийство при попытке защитить отца

Фото: Ирина Плотникова

В Казани по ходатайству СК арестован 15-летний сын владельца ресторана «Золотой ключ». Его задержали по итогам пятничных посиделок в заведении, после которых один из посетителей попал в больницу с ножевыми, сам ресторатор теперь передвигается на костылях, а счет связанной с силовиками компании на 58 тысяч рублей так и остался без оплаты. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Тень бывшего начальника ГАИ района и неоплаченный счет



Ни в МВД Татарстана, ни в региональном управлении Следкома ресторанный скандал и его последствия не комментируют. Неофициально близкие к силовикам источники опровергают версию защиты и родни ресторатора, что одним из зачинщиков конфликта якобы выступил бывший начальник ГАИ Советского района Казани. Говорят, тут чистое совпадение имени и фамилии. С учетом недомолвок сосредоточимся на имеющихся фактах.

12 марта, в День космонавтики, в ресторане «Золотой Ключ» близ Мамадышского тракта отдыхала большая компания. Столы были заказаны на 27 персон, при этом повод встречи работникам заведения не озвучили. Гудела компания почти до полуночи, общая сумма заказа составила чуть более 58 тысяч рублей — без спиртного.

Горячительное посетители принесли с собой. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Тут был и салат с креветками, и шашлык нескольких видов, ассорти — сырное, рыбное, фруктовое, свежие овощи, рулеты из языка и ветчины, хачапури, пицца, жареные креветки и солянка.

Сок, кола и вода также нашли отражение в счете. Горячительное посетители принесли с собой. На сегодняшний день счет этой компании в ресторане числится в неоплаченных.

На парковке у ресторана стоит легковушка «15-й модели» с приличной вмятиной на лобовом стекле и поврежденными дверями.



Машина на парковке у ресторана тоже пострадала. Реальное время / realnoevremya.ru

«Меня вытаскивали из этой машины, когда пытался убежать», — заявил сегодня один из работников заведения, отметив, что тоже получил телесные повреждения, когда пытался защитить своего работодателя.



На заседание суда 15-летнего Дамира — имя изменено — доставили трое конвоиров. Щуплый и невысокий парнишка получил статус подозреваемого в тяжком преступлении — покушении на убийство. По версии силовиков, именно он, пытаясь отбить своего отца, пустил в ход некий неустановленный нож и нанес несколько ранений тезке экс-начальника ГАИ района. Сейчас он в больнице.

После ЧП в ресторане Дамира и его отца и дядю задержали сотрудники отдела полиции «Гвардейский». Дядю позднее отпустили, а вот ресторатора с сыном удерживали в отделе, не передавая материалы в Следственный комитет, хотя лишь это ведомство полномочно расследовать дела в отношении несовершеннолетних.

Еще один зафиксированный факт — в полиции к задержанным не допускали адвокатов, не говоря уже о законном представителе и педагоге — без которых никакие процессуальные действия с несовершеннолетним проводить не позволяет закон.

В отделе полиции «Гвардейский» к задержанным не пускали адвокатов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Лишь после огласки указанных нарушений задержанных и собранные полицией материалы отправили в следственный отдел по Советскому району Казани. В итоге уже в субботу владелец ресторана «Золотой ключ» смог вернуться домой. Его сына отправили в полицейский изолятор временного содержания и лишь сегодня доставили под конвоем в Советский райсуд Казани.

На костылях в суд пришли двое

Заседание проходило в закрытом режиме. Интересы мальчика на нем представляли его мать, педагог и адвокат. Также суд посчитал необходимым участие переводчика с азербайджанского. Отец подозреваемого проживает в Казани 28 лет, последние четыре года в качестве гражданина РФ, однако у его старшего сына российского гражданства пока нет.



По словам ресторатора, во время избиения он потерял сознание. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ресторатор пришел на суд в сопровождении родственников. Ему в прямом смысле слова нужна была поддержка — передвигается мужчина сейчас только на костылях, его левая нога — в гипсе. Первое обследование в травмпункте, куда пострадавшего возили полицейские, перелома не выявило, однако при повторном обращении медики обнаружили и сломанную ногу, и сотрясение мозга, и ряд других повреждений.

Били ресторатора, с его слов, руками, ногами и битой. Он говорит — в какой-то момент потерял сознание и не видел, каким образом один из предполагаемых зачинщиков нападения получил ножевые.

— Сын сделать этого не мог! — уверен мужчина. — Он у нас кавказскими танцами занимается, ходит на футбол, недавно увлекся смешанными боевыми искусствами (ММА), но больших успехов в них пока не достиг.



Перелом у избитого обнаружили при повторном обследовании. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сам парнишка, скованный наручниками с конвоирами, казалось, боялся сказать лишнее слово.

При помощи костылей сейчас передвигается и адвокат Вениамин Чубаренко. Но его перелом криминальным не является. От официальных комментариев по делу сегодня он воздержался. Отметил лишь два момента — претензии следствия его 15-летний подзащитный не признает, и фактический срок его задержания составил 60 часов, а не 48, как позволено законом.

Первая часть этой истории силовикам неинтересна?

Собравшихся у зала суда родственников очень интересовал вопрос — почему вопрос об аресте 15-летнего мальчишки уже рассматривается судом, а обстоятельствам умышленного повреждения чужого имущества и получения травм его отцом, дядей и еще одним из работников ресторана надлежащая оценка не дана. По одной из версии, резкий наезд на владельца «золотой» точки общепита со стороны посетителей был частью плана кинуть заведение и не платить по счету.

Близкие к семье ресторатора уверены — на оперативно изъятых полицией видеозаписях внутренних и наружных камер наблюдения должна быть зафиксирована хотя бы часть драки, в которой могли участвовать от 5 до 12 человек из той самой «неплатежеспособной» компании. Однако объективное доказательство, которое могло бы доказать и вину напавших на ресторатора, и того, кто взялся за нож, защите пока не демонстрировали. При этом родственники говорят — уже столкнулись с угрозами депортации.



Защита намерена обжаловать арест 15-летнего. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Знакомые с ситуацией источники «Реального времени» отмечают — заведение побитого ресторатора было одним из традиционных мест сбора казанских гаишников. Там этим постоянным клиентам даже делали скидки. Вот и в пятницу, 12-го, встретили со всей душой... Работники заведения уверены — в числе тех самых клиентов-нападавших были действующие и бывшие сотрудники МВД, которые сразу после ЧП включили все свои связи, чтобы избежать последствий. Один из адвокатов отметил — приезжавшие в СК «свидетели» были в полицейской форме.

В МВД Татарстана журналисту «Реального времени» посоветовали не слишком доверять данным одной стороны и дали понять — в данный момент делом занимаются сотрудники СК и оснований для служебной проверки пока не усматривается.

16-й день рождения арестованный может встретить за решеткой — если решение суда вступит в силу. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По итогам закрытого заседания суд постановил — отправить ученика 9-го класса в СИЗО до 13 июня. Если это решение суда вступит в силу, свое 16-летие старший сын ресторатора встретит за решеткой. Всего у избитого бизнесмена шестеро детей.

«Реальное время» готово предоставить слово другим участникам «ресторанного» конфликта.