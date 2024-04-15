Пловцы одними из первых начали отбираться на Игры БРИКС

Во главе сборной Татарстана «американец», «латышка» и Софья Чжановна

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В казанском Дворце водных видов спорта стартовал чемпионат России по плаванию. Он станет отбором к Играм БРИКС в Казани. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Смотрите, кто пришел...

Состав сборной Татарстана по плаванию, заявленный на стартовавший чемпионат страны, в прямом смысле напоминает армейские команды времен Советского Союза. Многочисленные СКА и более редкие «Звезда» и «Искра» формировались по такому принципу, как нынешние «водоплавающие» из сборной республики. Костяк из местных военнослужащих спортсменов плюс набор из призванных, сменяющих друг друга.

Вот и у нас большую часть взрослой сборной Татарстана составляют: Валерия Саламатина и Дарья Устинова из Свердловской области, Андрей Минаков и Антон Никитин из Санкт-Петербурга и Алексей Крутых из Южно-Сахалинска, Николай Зуев и Артем Эсаулов из Сыктывкара, Анастасия Баландина из Челябинска, Ирина Злобина из Красноярска, Ангелина Корнилова из Самары, а также Арина Байкова из латвийской Юрмалы. Повод для перехода в состав сборной Татарстана у каждого из перечисленных был разный.

Лидер сборной Минаков переходил как в свое время омич Григорий Тарасевич, который жил, учился и тренировался в США и когда ему необходимо было представлять какой-либо регион, Тарасевич выбрал Татарстан. На переход Саламатиной и Устиновой повлияли проблемы со здоровьем их наставника. А остальные переходили после начала обучения в Поволжском университете спорта. Казань с большим количеством бассейнов очень привлекательна для занятий плаванием.

Наиболее любопытна история Арины Байковой из Латвии, которая поступила в Казани на учебу (сложно сказать куда. Поскольку источники указывают сразу два вуза), параллельно обучаясь в Центре ФИНА, который существовал до 2022 года. Участница чемпионата мира 2022 года Байкова стартовала в марте нынешнего года на чемпионате Приволжского федерального округа, после чего Латвийская федерация плавания лишила ее именной лицензии, и она не сможет претендовать на выступление в олимпийском Париже. Впрочем, возможно, что Байкова предусмотрела подобное, поскольку ее не было среди участниц международных стартов последних лет — чемпионатов мира 2023 и 2024 года, а также чемпионата Европы.

Байкова на международных соревнованиях с 16 лет, начав в юниорском первенстве 2016 года. Ее национальный рекорд, установленный в 2019 году на дистанции 800 метров вольным стилем, до сих пор актуален в Латвии, а неофициальным рекордом можно считать участие сразу в 13 стартах последовательно: сначала на этапах Кубка мира в 50-метровом бассейне, затем на чемпионате Европы в декабре 2021 года. Дело в том, что Байкова многогранна как Фелпс. Она готова стартовать от полтинника до 800 метров, вольным, баттерфляем и на спине. Правда, в состав сборной Татарстан она пробилась только на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Все потому, что плавание в Латвии так себе...

Плюсом актуального состава сборной Татарстана является массовость и широкая география. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Смотрите, кто у нас есть

Плюсом актуального состава сборной Татарстана является массовость и широкая география. Для сравнения, 20 лет назад на чемпионате России в Москве стартовали только шестеро татарстанцев, сумевшие выполнить необходимые нормативы. Один из них, Роман Евграфов, со временем ушел в триатлон и продолжает выступать там до сих спор, зато сейчас в сборной республики — Никита Евграфов, 2008 года рождения, отчество которого Романович прямо намекает на родственные связи. Тоже по своему железный мужчина. Поскольку заявлен на пять дистанций кролем — от сотки до полторашки.

С другой стороны, два десятия назад в республике неведомым образом выросли три пловца международного уровня в национальной команде — Яна Мартынова и Алексей Зацепин, и Александр Шимин — в студенческой, плюс Александр Падалец как участник кубков мира. В актуальном составе сборной республики из местных воспитанников можно выделить тоже троих-четверых: альметьевцев Эдуарда Валиахметова и Реналя Назипова, челнинку Ралину Гилязову и беспрекословного лидера сборной Софью Дьякову из Казани. Со стороны даже начинает казаться, что за ее спиной можно спрятать то обстоятельство, что лозунг «через массовость — в мастерство» почему-то перестал работать на отдельном участке, связанном с татарстанским плаванием. Поскольку помимо целого набора опытных спортсменов, которых привлекли в состав сборной Татарстана, там есть целый ряд учениц «КазУОР» — еще одна возможность пополнять состав, только уже молодежной сборной. Это и Амалия Гиззатуллина из Уфы, Виктория Машкина из Приморья, Алиса Михеева из Калтана, Кемеровской области — родины футболиста Александра Головина, Дарья Черемина из Астрахани.

Уровень российского плавания вырос со времен «дна», на которое упал аккурат в преддверии Олимпиады в Афинах. Тогда факт попадания в сборную страны практически ничего не значил, настолько слабые результаты были у российского плавания. Сейчас статус члена сборной страны — это заявка на медаль. Если же речь идет о предолимпийском чемпионате Европы либо постолимпийском чемпионате мира на короткой воде, то первый номер российской сборной практически гарантированно эту медаль завоюет. Для понимания: подобные старты топ-спортсмены либо пропускали, либо использовали их как простартовку, когда россияне плыли «на все деньги».

Косвенное наблюдение, свидетельствующее о падении результатов татарстанского плавания, это резкое уменьшение количества пловцов в спортивном клубе водных видов спорта «Синтез». Сейчас на чемпионате России стартовал только один член команды — Николай Зуев, хотя ранее спортклуб представляли Никита Королев, Александр Красных, Егор Куимов, Эрнест Максумов. Президент СК «Синтез» Ирек Зиннуров открыто высказывал недовольство падением результатов пловцов, ставя им в пример прыгунов, трое из которых — Александр Белевцев, Мария Полякова и Никита Шлейхер — продолжат оставаться в обойме клуба по водным видам.

Падение результатов татарстанского плавания — это резкое уменьшение количества пловцов в спортивном клубе водных видов спорта «Синтез». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Смотрите, кто ушел

У составов сборной Татарстана за последние пару десятков лет прослеживается наличие несомненного лидера: Яны Мартыновой, Александра Красных, сейчас Софьи Дьяковой, которую уже можно называть по имени-отчеству Софья Чжановна. И в связи с наступающим совершеннолетием, и в связи с комплексом заслуг, на том же чемпионате России она будет стартовать в статусе «лучшей спортсменки Татарстана-2023».

Другое дело, что при смене лидера, сменилась «свита, делающая короля». Былые потери Глеба Карасева, Никиты Королева, Егора Куимова, Ирины Приходько, Владислава Тазова, это уход второго эшелона сборной при Александре Красных.Что любопытно, это полностью сменило нацеленность Татарстана на медали в мужской королевской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем (Красных, Эрнест Максумов, Эмиль Мухаметзянов и приглашенный Вячеслав Андрусенко) на медаль женской эстафеты (Дьякова, Саламатина, Устинова и, может быть, та же Байкова). Но сейчас в числе участников не будет Карины Джоглидзе, Гиорги Квернадзе, Александра Кубасова, Александра Обшарова, Олеси Корчагиной, которые ушли, даже не дожидаясь окончания олимпийского цикла. Непонятно, почему не участвуют молодые — Адель Масагутов и Егор Стрельников.

Самые опытные у нас два альметьевца — Алексей Мерзляков, 1996 года рождения и Эдуард Валиахметов, 1999 года, и это на фоне опытнейшего состава сборной Москвы, где есть и Юлия Ефимова, 1992 года, и Стрельников, которому 32, и трио 29-летних — Довгалюк, Жилкин и Занько.

Дмитрий Зеленин и Дарья Головина теперь два тренера-преподавателя по плаванию в спорткомплексе «Буревестник». Вначале уроженец Иркутска Зеленин и родившаяся в Набережных Челнах Головина создали супружескую пару, а вскоре станут еще и молодыми родителями. Нет приехавшей из Старого Оскола, Белгородской области Елизаветы Базаровой, которую привлек тренер Василий Цыганко, скоропостижно скончавшийся по переезду в Казани.

Нынешний чемпионат страны должен помочь спортсменам продемонстрировать свои лучшие результаты. . Максим Платонов / realnoevremya.ru

Если говорить о географии, то Егор Носов из Лениногорска, Ярослав Соколовский из Мензелинска, или отобравшийся на первенство России Арман Якупов из Уруссу, это абсолютно новые для татарстанского плавания регионы, такие же новые, как когда-то Бугульма, откуда вышел Красных. И это, повторимся, хорошо, что заметно и по географии участников чемпионата Татарстана.

Резюмируя, нынешний чемпионат страны должен помочь спортсменам продемонстрировать свои лучшие результаты. Ранее, будучи отборочным, он не способствовал выходу на пик формы и демонстрации лучших секунд. Попал в двойку, выполнил норматив, и готовься к международным стартам, где, как уже было написано, и плыви «на все деньги».

