День в истории 13 апреля: пожизненное Ильназу Галявиеву, молодежный форум «Мост Москва — Татарстан»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 апреля 2024 года
13 апреля в столице Татарстана состоится IХ Московский молодежный форум «Мост Москва — Татарстан». Сегодня отмечаются Всемирный день рок-н-ролла, День мецената и благотворителя в России. Год назад Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному лишению свободы за нападение на казанскую гимназию №175, 80 лет назад Симферополь освободили от немецко-фашистских захватчиков, 90 лет назад завершилась операция по спасению в Арктике экипажа парохода «Челюскин», после которого было учреждено почетное звание Героя Советского Союза. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Раис Татарстана Рустам Минниханов приедет в Москву, где примет участие в IХ Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».
- II Генеалогический форум по изучению семейной истории «Терра.Татарстан».
- Единая лига ВТБ, этап победителей — УНИКС в Казани сыграет с ЦСКА.
Кто родился: изобретатель сейфа и автор музыки к гимну России
- 1743 — третий президент США в 1801—1809 годах Томас Джефферсон. Автор Декларации независимости США.
- 1748 — английский изобретатель Джозеф Брама (скончался 9 декабря 1814 года). Изобрел сейф и гидравлический пресс.
- 1883 — советский композитор и дирижер, народный артист СССР Александр Александров (скончался 8 июля 1946 года). Известен как автор музыки к патриотической песне «Священная война» и гимну СССР. Мелодия к последнему сейчас используется в гимне России.
- 1952 — генеральный директор ОАО «Челны Холод» Газильян Шакирзянов.
- 1958 — директор дома-музея Василия Аксенова в Казани Ирина Аксенова.
- 1955 — российский общественный деятель, писатель, телеведущая Ирина Хакамада. Была кандидатом в президенты России на выборах 2004 года.
- 1972 — глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов.
Кто скончался: Василий Верещагин и Илья Ильф
- 1903 — первая татарская журналистка Зухра Акчурина. Она была одним из издателей газеты «Терджиман-Переводчикъ».
- 1904 — русский живописец Василий Верещагин (родился 26 октября 1842 года). Автор картин «Апофеоз войны», «Перед атакой. Под Плевной» и многих других.
- 1937 — советский писатель Илья Ильф (родился 15 октября 1897 года). Вместе с Евгением Петровым написал романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
- 1972 — советский ученый-радиохимик, профессор Борис Курчатов (родился 3 августа 1905 года). Брат создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова. Борис Курчатов закончил Казанский университет.
Праздники: день рок-н-ролла и благотворителя
- Всемирный день рок-н-ролла. Отмечается ежегодно 13 апреля, несмотря на то, что событие, к которому приурочен праздник, произошло 12 апреля. В этот день в 1954 года Билл Хейли записал трек Rock Around The Clock, положивший начало массовой популярности рок-н-ролла. Также сингл с песней стал одним из самых продаваемых в истории музыки.
- День мецената и благотворителя в России. Впервые его отметили в 2005 году по инициативе Эрмитажа, комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга и редакции альманаха социального партнерства «Русский меценат». Два связана с тем, что 13 апреля 70 года до н.э. родился Гай Цильний Меценат — покровитель художников, артистов, музыкантов. От его фамилии и произошло нарицательное слово «меценат».
- Сонгкран — тайский новый год. Официально его празднуют в Таиланде с 13 по 15 апреля, но по отдельным городам дата празднования изменяется от 11 до 18 апреля.
События в истории: созданы Казанский научный центр РАН и Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник
- 1902 — в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса. Разработкой занималась фирма «Фрезе и К°», созданная русским изобретателем, одним из конструкторов первого российского автомобиля Петром Фрезе.
- 1932 — вышло постановление СНК СССР «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги», по которому были развернуты проектно-изыскательские работы и началось строительство. Стоимость стройки составила 17,7 миллиарда рублей — это самый дорогой инфраструктурный проект в истории СССР.
- 1934 — завершена операция по спасению в Арктике экипажа парохода «Челюскин», который был раздавлен льдами. На дрейфующей льдине был создан просуществовавший два месяца ледовый лагерь, в котором оказалось 104 человека. За спасение людей Постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 года было учреждено почетное звание Героя Советского Союза.
- 1944 — Симферополь освободили от немецко-фашистских захватчиков.
- 1945 — учрежден Казанский научный центр РАН как филиал Академии наук СССР.
- 1960 — создан Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник. В 2005 году решением ЮНЕСКО ему присвоили статус биосферной территории, а Раифский и Саралинский участки получили сертификаты резервата ЮНЕСКО.
- 2018 — Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Роскомнадзор внес сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером, в реестр запрещенных сайтов. Затем 16-го апреля РКН начал блокировку мессенджера. 18 июня 2020 года Роскомнадзор официально объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram согласно достигнутой с Генпрокуратурой договоренности, «позитивно оценив высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».
- 2020 — на телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Он состоял из восьми серий и основан на романе казанской писательницы Гузель Яхиной.
- 2023 — Верховный суд Татарстана отправил на пожизненное заключение Ильназа Галявиева, признавшего вину в нападении на казанскую гимназию №175, в результате которого погибли семь учеников и два педагога. Его признали виновным по пяти статьям обвинения вопреки позиции защиты. Ему также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Детали — в нашем материале.