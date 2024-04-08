«Меня опозорили, унизили, уволили»: подсудимый экс-военком Арска рвется на фронт

Прокурор просит посадить Алмаза Бурганова за взятки на 10 лет, оштрафовать на 2 млн и лишить звания

Фото: Ирина Плотникова

«Я виновен в том, что допустил халатность в работе, потому что слишком доверял личному составу», — такое признание сделал в ходе судебных прений бывший военком Арского и Атнинского района Алмаз Бурганов, обвиняемый во взятках за выдачу военных билетов не служившим призывникам. Он просил об оправдании, возможности поучаствовать в СВО и заявлял, что под давлением силовиков оклеветал бывшего военкома Татарстана. При этом лейтенант-гособвинитель требовал лишения полковника звания, конфискации взяток и посадки на 10 лет. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Почему арского военкома судят в Тюлячах



На заседания суда 50-летний полковник Алмаз Бурганов приезжает в парадном мундире сотрудника Минобороны и с гордостью демонстрирует свои награды. Среди них медаль «За укрепление боевого содружества» и знак «За службу на Кавказе» — за участие в миротворческой операции в Южной Осетии в 2003-м, медаль «За отличие в службе в сухопутных войсках» и ведомственная награда Минобороны РФ «За трудовую доблесть».

Каждый раз, когда полковник встает или перемещается по залу — например, к свидетельской трибуне, награды напоминают о себе тихим звоном.

Пост военкома Арского и Тюлячинского районов Бурганов занимал больше 10 лет. Технически он числился руководителем, даже после водворения в СИЗО. При этом уголовное дело рассматривается в 40 километрах от места бывшей службы. Потому что председатель Арского райсуда после получения материалов в отношении полковника объявил самоотвод всему составу и обосновал — именно арские судьи выносили решения в отношении покаявшихся призывников-взяткодателей, которые свидетельствуют против этого подсудимого.

В форме на заседания Тюлячинского райсуда приезжает и группа поддержки Бурганова — члены Комитета ветеранов Вооруженных сил Арского района. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ни один из шести покупателей военных билетов не получил судимости — их дела Арский суд прекратил ввиду деятельного раскаяния в 2022—2023 годах. Купленные «военники», конечно же, были аннулированы. При этом из шести взяткодателей в армию отправили лишь одного — остальные успели выйти из призывного возраста по достижении 27 лет.

В форме на заседания Тюлячинского райсуда приезжает и группа поддержки Бурганова — члены Комитета ветеранов Вооруженных сил Арского района. 67-летний Ильяс Рахматуллин отдал службе на Северном флоте 16 лет жизни, отвечал за электрооборудование подводной лодки. «Вся жизнь корабля в наших руках была», — говорит он. С Бургановым этот ветеран знаком с 2010 года, в его виновность не верит: «С такими показаниями и меня можно посадить за любое дело...»

По словам Рахматуллина, о преследовании военкома Арского и Атнинского районов местные узнали вскоре после отправки первой партии мобилизованных в зону СВО в 2022-го. «С тех пор похоронили 26 ребят — в основном контрактников. Еще двоих пока не нашли, может быть, они в плену», — говорит Ильяс Маннапович.

В первом ряду — ветеран-подводник Ильяс Рахматуллин. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, действующего военного комиссара двух районов Татарстана задержали 7 октября 2022 года, в тот же день предъявили обвинения и с санкции суда отправили в СИЗО. За месяц до этой даты военный прокурор Казанского гарнизона заключил с Фанилом Сафиуллиным, бывшим заместителем Бурганова, досудебное соглашение о сотрудничестве.

Судили Сафиуллина в особом порядке, и он отделался условным сроком в 4 года с испытательным в 3 года за пять взяток, три подлога и аферу с получением денег под видом взятки уже после увольнения со службы. Приговор вынес Вахитовский райсуд Казани в мае 2023-го, при этом осужденный сохранил капитанское звание. Однако на этом его преследование не закончилось...

Что касается Бурганова, то обвинение против него утверждал заместитель военного прокурора Центрального военного округа, полковник юстиции Александр Зазнобин. В марте 2023-го районный военком был уволен со службы, в июне предстал перед Тюлячинским судом, и в июле вышел из СИЗО под домашний арест. Эта мера пресечения действует и сейчас. За местонахождением полковника следят через закрепленный на его ноге электронный браслет, на заседания его сопровождает представитель ФСИН.

«Попросили очернить военного комиссара РТ»

5 апреля 2024 года дело бывшего военкома дошло до судебных прений. Но перед этим обвиняемый попросил приобщить к материалам дела некое объяснение на имя Казанского военного прокурора, датированное 28 февраля текущего года.

— Это объяснение у меня брали под давлением, здесь ложь и клевета насчет военного комиссара Республики Татарстан, — пояснил суду Алмаз Бурганов. — Сначала было давление, чтобы я дал показания — типа, я купил полковничьи погоны за 500 тысяч. Я отказался и объяснил, как я их получил. Потом попросили другие причины, по которым можно очернить и посадить военного комиссара РТ...

В финале процесса бывший военком заявил о давлении со стороны силовиков. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Подсудимый отметил: в обмен на эти показания ему обещали малый срок по приговору с сохранением воинского звания. «Это доказательство, как они на меня давили», — сообщил он.



Судья Айрат Гимранов, он же председатель Тюлячинского суда, поинтересовался, какое отношение данное объяснение имеет к рассматриваемому делу? Адвокат обвиняемого Руслан Игнатьев пояснил: в тех показаниях, которые силовики хотели получить от его клиента, были слова, что руководство Татвоенкомата все это время прикрывало выдачу тех самых военных билетов, которые фигурируют в деле Бурганова. «Идет неприкрытое давление, чтобы заставить Бурганова признаться. Его сыну, курсанту военного училища, сказали, что поступило негласное указание: завалить его на летней сессии и отчислить», — добавил защитник.



— Полагаю, никакого отношения к предмету разбирательства это объяснение не имеет, — просил отказать в ходатайстве гособвинитель, старший помощник прокурора Казанского военного гарнизона Жахонгир Абдулхаков.

В итоге судья приобщать объяснение не стал, но разрешил полковнику ссылаться на него в прениях. Забегая вперед: в своей последующей речи Алмаз Бурганов заявил, что якобы изобличающий его бывшего руководителя текст объяснения является сочинением сотрудника прокуратуры. С его слов, ложные показания с него требовали угрозами, что сторона обвинения будет просить у суда самый большой срок, лишение звания и штраф, а еще — не даст возможности уехать с «зоны» на СВО. «Мы с вами почти два года мучались, чтобы вы на следующий день вот так ушли на свободу?! Будете сидеть по полной», — пересказал суду якобы имевший место разговор Алмаз Бурганов.

В прениях гособвинитель запросил 10 лет колонии со штрафом 2 млн рублей, а еще — конфисковать эквивалент взяток и лишить звания. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В военной прокуратуре от комментариев по поводу сказанного подсудимым воздержались.

В то же время один из источников «Реального времени», близкий к силовым органам, отметил, что в условиях СВО ни о каких завалах и отчислениях будущих офицеров и речи быть не может. И поделился предположением, что это объяснение могло появиться на свет в результате попытки самого Бурганова договориться о некой сделке с силовиками. Ведь кроме рассматриваемого судом дела о шести коррупционных эпизодах есть еще одно, еще расследуемое военными следователями в Москве. И по нему районному военкому из Татарстана инкриминируют еще 25 взяток и одно покушение на взятку, причем группой лиц — в сговоре с заместителем.

Прокуратура уже утвердила обвинение по второму делу в отношении досудебщика Фанила Сафиуллина — его обвиняют в 24 фактах служебного подлога и 25 взятках.

Позиция обвинения: посадить на 10 лет, конфисковать взятки, лишить звания

Гособвинитель Абдулхаков в прениях не стал анализировать изученные судом доказательства. Лишь напомнил вкратце фабулу дела в шести эпизодах. По версии силовиков, с 2013 года не желавшие служить призывники обращались в райвоенкомат и при личной встрече с военкомом получали предложение о решении проблемы за незаконное вознаграждение.

В деле фигурируют суммы от 50 до 130 тысяч рублей, всего на 610 тысяч. За эти деньги военный комиссар, как считает сторона обвинения, способствовал незаконной выдаче военного билета без прохождения армейской службы — причем взятки брал сам, а оформление «военника» поручал своему заму Сафиуллину. А тот действовал по одной схеме: указывал на бланке военного билета данные призывника и категорию «В» (ограниченно годен к службе) в отсутствие решения призывной комиссии о присвоении именно этой категории. Более того, на учет в базе военкомата новый военный билет ставился под фамилией реально освобожденного от службы человека, на основании сфабрикованного заявления, что старый билет утерян.

По версии обвинения, обладателям подложных военных билетов просто не слали повестки. До поры до времени. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Такая схема позволяла вручать «дубликат» якобы потерянного «военника» совершенно посторонним людям, указывая в них нужные имена и фамилии. Вот только «копия» не давала освобождение от призыва. По версии обвинения, получателей подделок по указке начальства военкомата просто не трогали — не слали им повестки. В 2022-м все эти подходы пришлось пересмотреть. Когда взяткодателей стали приглашать на медкомиссию и иные мероприятия по призыву, а кто-то из них предъявил «военник», то сразу встал вопрос — откуда? К делу подключились оперативники ФСБ и БЭП.



«Вина Бурганова полностью доказана», — сообщил суду старший лейтенант юстиции, подчеркнув общественную опасность преступлений, которые демонстрируют пренебрежение нормами морали и ведут к дискредитации Министерства обороны.

В качестве смягчающего обстоятельства представитель прокуратуры просил признать наличие у обвиняемого малолетней дочери и предложил в качестве наказания по каждому из эпизодов получения взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) назначить от 7 до 7,5 года лишения свободы со штрафом в 10-кратном размере незаконного вознаграждения и с разжалованием из офицеров.

Выступление подсудимого в прениях растянулось на полтора часа. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По совокупности шести эпизодов гособвинитель Абдулхаков запросил для подсудимого 10 лет колонии общего режима со штрафом в 2 млн рублей. В качестве дополнительных наказаний предложил лишить Бурганова звания полковника и права занимать должности представителя власти в течение 4 лет (после освобождения).

«Конфисковать в доход государства эквивалент полученных взяток в размере 610 тысяч рублей. Арест на имущество сохранить до исполнения решений суда. Полагаю, данный приговор будет справедливым», — завершил свое выступления представитель военной прокуратуры.



«Я сыну вручил повестку. Единственно, спросил: «Где хочешь служить?»

Выступление подсудимого в прениях растянулось на полтора часа. Сначала Алмаз Бурганов рассказал о своих прошлых достижениях, затем о ходе следствии по делу, после чего попытался убедить суд в недостоверности показаний ключевых свидетелей обвинения.

«С 2009-го по 2022-й год я работал на должности военного комиссара Арского и Атнинского районов честно и добросовестно. Считался лучшим военкомом в республике, а также по Центральному военному округу. Служил на благо народа», — в числе примеров служения обвиняемый озвучил конкурсы рисунков, стихов на патриотические и военные темы, первые в РТ телемосты с воинскими частями и создание районного комитета ветеранов Вооруженных сил — единственного в республике. В данную организацию вошли 36 офицеров и прапорщиков, которых, как уверяет Бурганов, он закрепил за учебными заведениями района для проведения уроков мужества и помощи в подготовке полевых учебных сборов со школьниками.

«Лично, с офицерами запаса и родителями призывников посещал войсковые части, оказывал поддержку командирам в воспитании военнослужащих. Как они сами говорили, мои призывники приходят уже подготовленными... За время службы на должности военного комиссара ни одного своего призывника не потерял, все вернулись живыми и здоровыми», — продолжил Бурганов, а дальше отметил: не просто участвовал в работе комиссии по делам несовершеннолетних, а лично брал на перевоспитание одного-двух недорослей ежегодно.

«По моей инициативе нашли более 1 500 человек, пропавших без вести со времен Великой Отечественной из Арского и Атнинского районов. Оказывали помощь родственникам погибших и умерших участников боевых действий», — заявил подсудимый, добавив, что приходилось оплачивать и поездки к местам захоронения, и ремонт жилья малоимущих.

— Когда началась СВО в феврале 2022-го и президент РФ Путин обещал, что не один военнослужащий по призыву не будет участвовать в боевых действиях, я старшего сына первым отправил служить — чтобы народ поверил словам президента. Тогда в ходе весеннего призыва много уклонистов было — боялись. Я сына вызвал из Москвы и вручил ему повестку. Единственно, спросил: «Где хочешь служить?» Он выбрал Москву, где девушка. И служил в столице в Росгвардии, — с гордостью поведал Бурганов.

Бурганов рассказал, как руководство Татвоенкомата добивалось его увольнения. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Второй сын по окончании военного колледжа в Нижнекамске поступил в военное училище, сообщил он далее, добавив, что 14-летняя дочка планирует поступить в десантное училище и получить профессию военного связиста, а 18-летний сын собирается в Рязанское военное училище.



Далее полковник напомнил о своих наградах, включая именные часы от министра обороны Сергея Шойгу, медаль от главы республики «За доблестный труд», благодарственные письма премьера и муфтия Татарстана.

«Меня, хоть посмертно, реабилитируют»

Далее Алмаз Бурганов заявил о том, что в ходе следствия столкнулся с давлением силовиков на руководство Татвоенкомата с целью его увольнения. И поскольку добровольно писать заявление на отставку он отказался, были предприняты попытки увольнения по приказу. Со слов подсудимого, дважды ему удалось добиться отмены этих приказов.

— Я, конечно, виновен в том, что допустил халатность к своей работе. Потому что слишком доверял личному составу военного комиссариата, увлечен был общественной, патриотической работой, и в итоге оказался на скамье подсудимых, — поделился своим мнением обвиняемый. — Меня целенаправленно очернили, опозорили, унизили, уволили с должности, на девять месяцев закрыли в СИЗО.

По версии подсудимого, за его спиной коррупционные схемы проворачивал его заместитель. И, возможно, не он один. «Прошу суд не доверять показаниям Сафиуллина ввиду его заинтересованности в исходе дела. Он меня оговорил, чтобы облегчить свою участь», — считает экс-глава военкомата.

«Хоть из зоны, хоть рядовым, по-любому поеду в течение одного года в зону боевых действий», — заявил подсудимый в прениях. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На прошлом заседании Бурганов заявил, что желает служить в зоне СВО и просит у суда согласие на заключение контракта с командованием одного из полков, где его готовы принять на должность замкомандира-начальника штаба. Заметим, что в случае обвинительного приговора на столь высокую позицию экс-военком может рассчитывать лишь в случае сохранения звания полковника.



В прениях обвиняемый вновь вернулся к этой теме:

— Чтобы детям карьеру офицера не разрушать, я хоть со следственного изолятора, хоть из зоны, хоть рядовым, по-любому поеду в течение одного года в зону боевых действий. И меня хоть посмертно, хоть по окончании боевых действий, реабилитируют!

Алмаз Бурганов предположил, что дело против него было инициировано после того, как он лично указал на возможную незаконность получения военного билета сотрудником Следственного комитета. Источники «Реального времени» уверяют, что данная версия проверена и не подтвердилась — в материалах дела есть липовое заявление, якобы написанное следователем, что тот потерял военный билет. А новый билет в Арске выдали совсем другому человеку.

В своей речи подсудимый напомнил о телефонном звонке своего бывшего зама в правоохранительные органы от 12 мая 2022-го. Тот сообщал, что Бурганов выносит из здания военкомата личные дела призывников для последующего уничтожения следов преступления. Сообщение поступило в 17.42, а уже в 18.00 в военкомат прибыли полицейские: взяли объяснительные у самого Бурганова и сторожа, просмотрели записи с внутренних и наружных камер и уехали, указав, что информация не подтвердилась. По мнению обвиняемого, личные дела из военкомата выкрал сам заявитель, в действиях которого он усмотрел еще два состава преступлений — ложный донос и клевету. Уголовные дела по этим фактам в СК возбуждать не стали.



Самые интересные, по мнению подсудимого, показания давал избежавший службы призывник Билалов. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Дальше экс-военком проанализировал показания призывников, заявивших о передаче взяток, подчеркнув, что в них имеются значительные расхождения. Один и тот же взяткодатель на одном допросе указывает, что ему позвонили из военкомата, указали, что на заочном обучении отсрочка не положена, и пригласили на прохождение медкомиссии. При повторном допросе говорит: звонок был с неизвестного номера и звонящий представился Бургановым. Ну а при третьей встрече вдруг заявляет следователю, что на самом деле звонком его вызывала женщина, представившаяся сотрудником.

Другой призывник на допросе рассказывает, что Бурганов ему назвал сумму взятки 120 тысяч, а на очной ставке вспоминает, что эта цифра не проговаривалась, а писалась на листе бумаге. Также в своей речи обвиняемый отметил, что на части выданных таким образом военных билетов Сафиуллин подделал даже его подпись.

Самые интересные, по мнению подсудимого, показания давал призывник Билалов. В мае 2022-го он сообщил: в 2017-м отдал Бурганову 100 тысяч рублей на парковке у военкомата и через несколько дней получил от Сафиуллина военный билет. В сентябре 2022-го Билалов заявил, что первые показания дал под давлением полицейских, а в действительности военный билет получил на законных основаниях, а Бургановым никогда не общался. В ноябре 2022-го при допросе с защитником Билалов подтвердил: никаких взяток не давал, а историю передачи 100 тысяч «выдумал, так как боялся, что посадят в тюрьму».



По словам адвоката Игнатьева, никто из призывников не смог подтвердить происхождение денежных средств на взятку. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

20 декабря и отец Билалова на допросе свидетельствовал: полицейские сказали сыну — если он не подпишет нужные показания, то будет задержан. А вот 21-го сам Билалов вернулся к своим первичным показаниям о передаче 100 тысяч Бурганову. «Его в тот день задержали и увезли в балтасинский изолятор, надавили так, что он отказался и от адвоката», — поделился с судом своей версией событий подсудимый.

— Все обвинения против меня голословны и являются клеветой, — продолжил Алмаз Бурганов. — Дело возбуждено без предварительных оперативных мероприятий, без фиксации факта передачи и получения взятки, без документальных доказательств. Нет зафиксированных переводов, не установлено местонахождение якобы переданных средств, отсутствуют записи переговоров фигурантов о взятке.

Прямых свидетелей передачи денег тоже нет, заметил обвиняемый и попросил оправдать его по всем эпизодам. «Осуждение без доказательств за получение взятки, как и за любое другое преступление, незаконно!» — подытожил Бурганов.

Защита: как найти алиби для 7-летней взятки?

Защитники подсудимого поддержали позицию об оправдании. При этом адвокат Руслан Игнатьев напомнил, что первым в СК по факту выдачи подложных билетов обратился сам Бурганов — еще в мае 2022-го. А когда появились улики против Сафиуллина, тот попытался всю вину переложить на начальника. По данным защиты, в ходе следствия были установлены факты поступления на счета Сафиуллина значительных сумм как раз в тот период, когда выдавались подложные билеты. «Но ни на одном допросе следствие не пыталось выяснить у Сафиуллина источник этих поступлений», подчеркнул защитник.

Игнатьев также сообщил, что с появлением все новых и новых эпизодов досудебщику пришлось неоднократно корректировать показания. Сначала он говорил, что Бурганов впервые обратился к нему за содействием в незаконной выдаче «военников» в 2018 году, потом в его показаниях появлялись более ранние даты, в итоге дошло до 2015 года. Устранить эти противоречия не удалось даже в суде, считает защитник.

По мнению адвоката, указанный следствием затяжной период совершения предполагаемых преступлений — 1 год и 7 месяцев по эпизоду взятки от Хайруллина и аж 7 лет (от момента выдвижения требования до получения «военника») по эпизоду Хасанова — нарушает право обвиняемого на защиту. «Считаю, такие периоды специально были вменены Бурганову, ведь если бы следствие назвало конкретный день, уверен, Алмаз Агзамович смог бы предоставить алиби», — рассуждал Игнатьев.

Адвокат Макаров (слева) подчеркнул: никто из сотрудников военкомата, кроме бывшего зама, не говорит о незаконных требованиях со стороны Бурганова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сомнения у защиты вызвали показания взяткодателей и их родителей:



«Никто из них документально не смог подтвердить происхождение денежных средств на взятку. Все как один говорили: копили с детства, подрабатывали пастухами, занимались «шабашками». А ведь в те годы 50 тысяч рублей были куда более значительной суммой, чем сейчас. Так откуда она у 18-летнего?»

Не согласны адвокаты и с квалификацией. Если выданные военные билеты были подложными и освобождения от призыва не гарантировали, значит речь должна идти о мошенничестве.

Адвокат Олег Макаров отметил, что показания призывников-взяткодателей разошлись с данными судебного допроса бывшего замвоенкома Фанила Сафиуллина. Парни говорили, что отдавали деньги лично Бурганову, тогда как Сафиуллин утверждал, что выступал посредником — брал деньги у призывников и передавал их шефу.

Защитник подчеркнул — никто из сотрудников военкомата, кроме бывшего зама, не говорит о незаконных требованиях со стороны Бурганова. Свидетели говорят про некую «полку военкома» — такая действительно имелась. По данным защиты, на нее лишь на время помещались личные дела получивших отсрочку от призыва по личным и семейным обстоятельствам.

10 апреля суд предоставит бывшему военкому двух районов последнее слово.