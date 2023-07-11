Подсудимого военкома Арска отпустили под домашний арест

Сегодня из-под стражи освободили обвиняемого в получении шести взяток военного комиссара Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаза Бурганова. Такое решение вынес Тюлячинский райсуд, заменив самую тяжкую меру пресечения домашним арестом. Как выяснило «Реальное время», об этом ходатайствовал помощник военного прокурора Казанского гарнизона Жахонгир Абдулхаков.



Под стражей Бурганов провел 9 месяцев, и в настоящее время, согласно решению суда, необходимость в данной мере пресечения отпала. Впрочем, смягчить ее до подписки о невыезде суд не счел возможным. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил адвокат подсудимого полковника Руслан Игнатьев.

По условиям домашнего ареста подсудимому в течение трех месяцев запрещено свободно покидать свое жилище, использовать средства связи и общаться с людьми. Исключение — лишь для связи с экстренными службами, сотрудниками суда, следствия, ФСИН и адвокатами.

Сегодня же суд допросил нескольких свидетелей из военкомата.

Напомним, военкому предъявили обвинение в получении шести взяток на общую сумму 610 тысяч рублей. По версии военных следователей и прокуроров Центрального военного округа, эти деньги он лично получал от призывников и их родственников за незаконное оформление военных билетов «В» — с категорией ограниченной годности к службе. В армию с такой не призывают, но освобождением от всеобщей мобилизации она не является.

На документах были подписи военкома, его зама — начальника отделения планирования, подготовки и учета мобилизационных ресурсов райвоенкомата Фанила Сафиуллина, а также официальная печать. В ведомостях военкомата данные билеты числились как выданные военнослужащим в запасе ввиду их заявлений об утере документов, ну а на деле выдавались тем, за кого дали взятку, полагает сторона обвинения.

Вину ни по одному эпизоду Бурганов не признает. Против него и Сафиуллина военные следователи возбудили дело еще по 16 коррупционным эпизодам.