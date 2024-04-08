День в истории 8 апреля: появились военкоматы, родился ректор КГЭУ, встреча Минниханова с Костиным
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 8 апреля 2024 года
8 апреля раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретится с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. Сегодня празднуются Международный день цыган и День российской анимации. Пять лет назад умер вице-президент Татарстана Василий Лихачев, 67 лет назад родился ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов, 106 лет назад были учреждены военкоматы, в честь чего 8 апреля отмечается День сотрудников военных комиссариатов. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретится с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.
- Открытие 15-го сезона Республиканского проекта «Кадровый резерв» с участием министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова.
- Российская Премьер-лига — казанский «Рубин» на выезде сыграет с «Оренбургом».
Кто родился: экс-генсек ООН и основательница стиля панк
- 1938 — ганский дипломат, 7-й генеральный секретарь ООН в 1997—2006 годах Кофи Аннан (скончался 18 августа 2018 года). В 2001 году получил Нобелевскую премию мира за вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире.
- 1941 — британский модельер, дизайнер, основательница стиля панк в моде Вивьен Вествуд (скончалась 29 декабря 2022 года).
- 1957 — ректор Казанского государственного энергетического университета, депутат Госсовета РТ Эдвард Абдуллазянов.
- 1968 — советская и российская актриса Татьяна Проценко (скончалась 19 мая 2021 года). Известна по роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино» (1975).
Кто скончался: Пабло Пикассо и Маргарет Тэтчер
- 1492 — флорентийский государственный деятель, глава Флорентийской республики в эпоху Возрождения Лоренцо Медичи (родился 1 января 1449 года). Известен как покровитель наук и искусств.
- 1973 — испанский художник Пабло Пикассо (родился 25 октября 1881 года). Создал около 20 тысяч работ. По некоторым оценкам, является самым дорогим художником в мире — его работы уходили на аукционах за сотни миллионов долларов. Также его полотна занимают первое место по «популярности» среди похитителей.
- 1983 — советский физик Петр Капица (родился 8 июля 1894 года). Является лауреатом Нобелевской премии по физике (1978) за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, он же ввел в научный обиход термин «сверхтекучесть».
- 2013 — премьер-министр Великобритании в 1979—1990 годах Маргарет Тэтчер (родилась 13 октября 1925 года). Она вошла в мировую историю как «Железная Леди» и первая женщина премьер-министр в истории Великобритании.
- 2017 — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко (родился 25 мая 1931 года).
- 2019 — вице-президент Татарстана в 1991—1995 годах, председатель Государственного совета Татарстана в 1995—1998 годах, депутат Госдумы, член ЦИК Василий Лихачев (родился 5 января 1952 года).
Праздники: День российской анимации и День цыган
- День российской анимации. Учрежден президентом России в августе 2022 года и приурочен к первой официальной анимационной премьере в России — 8 апреля 1912 года вышел мультфильм «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.
- День сотрудников военных комиссариатов. Установлен в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года. Дата связана с тем, что 8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — или просто военкоматы.
- Международный день цыган. Учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.
События в истории: Леонид Брежнев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, Ильшат Гафуров назначен ректором КФУ
- 1766 — в США запатентовали первую в мире пожарную лестницу. Она была высотой чуть менее 10 метров, а высота пожарной лестницы, впервые поставленной в Россию в 1892 году, составила уже 27 метров.
- 1918 — российский исторический триколор был заменен красным флагом. Золотые серп, молот и пятиконечная звезда над ними появились на нем в 1924 году. 22 августа 1991 года триколор был возвращен в качестве флага Российской Федерации.
- 1920 — учреждена высшая награда в Красной Армии, Почетное революционное оружие. Оно представляло собой шашку с вызолоченным эфесом и с положенным на эфес знаком ордена Красного Знамени. С учреждением в 1934 году звания Героя Советского Союза награждение Почетным революционным оружием не производилось. Было возобновлено в 1968 году, когда была учреждена новая категория наградного оружия для высшего офицерского состава — Почетное оружие с золотым изображением Государственного герба СССР.
- 1936 — появился президентский полк Комендатуры Московского Кремля. День части отмечается 7 мая — ежегодно в этот день происходит представление полка президенту России.
- 1944 — началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск. Длилась до 12 мая. Во время нее были освобождены Джанкой и Керчь, Феодосия, Симферополь, Евпатория, Судак, Алушта, Севастополь.
- 1966 — Леонид Брежнев стал генеральным секретарем ЦК КПСС. При Никите Хрущеве этой должности не было, но ее предложили восстановить на XXIII съезде КПСС лидеры партийных организаций Москвы и Украины Николай Егорычев и Петр Шелест.
- 2010 — мэр Елабуги Ильшат Гафуров был назначен ректором Казанского федерального университета. В декабре 2021 года его задержали и предъявили обвинение в убийстве по найму в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. В марте 2022-го Гафурова отстранили от должности.
- 2018 — российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 223 в Нью-Йорке. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в легком весе в истории UFC.
- 2020 — в Татарстане создали первый в России мобильный комплекс быстрой диагностики инфекции. Разработка мобильного комплекса велась российско-японской командой, производство ведется в Казани и Токио. Причем казанское предприятие, выпускающее устройство, работает в три смены.
- 2022 — из-за проливных дождей начались наводнения в провинции Квазулу-Натал (ЮАР). Погибло около 450 человек, несколько тысяч домов были повреждены или разрушены. Является самым смертоносным штормом в истории ЮАР и одним из самых смертоносных стихийных бедствий в стране в XXI веке.