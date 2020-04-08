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В Татарстане создали первый в России мобильный комплекс быстрой диагностики инфекции

18:40, 08.04.2020 2
В Татарстане создали первый в России мобильный комплекс быстрой диагностики инфекции
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил республиканскую клиническую инфекционную больницу, где поговорил с врачами. В РКИБ он отправился по завершении селекторного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-служба главы РТ Лилия Галимова.

Перед посещением специальной зоны больницы Минниханов прошел все санитарно-эпидемиологические процедуры, облачился в специальный защитный костюм.

Отмечается, что врачи учреждения получили в распоряжение созданный в Татарстане первый в стране мобильный комплекс быстрой диагностики инфекционных заболеваний. Разработка мобильного комплекса велась Российско-Японской командой, производство ведется в Казани и Токио. Причем казанское предприятие, выпускающее устройство, работает в три смены.

Система является стационарной и похожа на небольшой чемодан, который разворачивается в считанные минуты. Она дает результат практически стопроцентной точности (99,98%) за 10—20 минут. Сейчас идет процесс регистрации системы (в Росздравнадзоре).

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Система наверное всё же не стационарная а мобильная,раз можно переносить
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  • Анонимно 08 апр
    Если есть такая система, почему анализы отправляются куда-то.два,три дня нет вновь заражённых,а потом сразу 16 человек вываливаютьсяб,галимова говорит,что вот анализы поишли
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