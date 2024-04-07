День в истории 7 апреля: 30 лет Рунету, 10 лет ДНР, юбилей Валентины Матвиенко
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 7 апреля 2024 года
7 апреля отмечается День рождения Рунета, которому сегодня исполняется 30 лет. Также в числе сегодняшних праздников — Всемирный день здоровья, День геолога и День памяти погибших подводников в России. 10 лет назад провозглашена Донецкая Народная Республика, 70 лет назад родился китайский и американский актер Джеки Чан, 75 лет назад родилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие персональной выставки петербургского художника Александра Браулова «Архитектура авангарда» в Нацбиблиотеке РТ.
Кто родился: создатель Yves Rocher, режиссер трилогии «Крестный отец» и глава ПСО «Казань»
- 1930 — французский предприниматель Ив Роше (скончался 26 декабря 2009 года). Создатель компании по производству косметики Yves Rocher.
- 1939 — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, бизнесмен Фрэнсис Форд Коппола. Снял трилогию «Крестный отец».
- 1945 — экс-председатель Госкомитета по кинематографии Татарстана Зуфар Бухараев (скончался 9 октября 2023 года). При его участии были созданы центры российской кинематографии — кинотеатр «Мир» в Казани и кинотеатр «Чулпан» в Набережных Челнах, а также появился Казанский международный фестиваль мусульманского кино.
- 1949 — председатель Совета Федерации с сентября 2011 года Валентина Матвиенко.
- 1954 — китайский и американский актер, каскадер Джеки Чан.
- 1963 — генеральный директор производственно-строительного объединения «Казань» Равиль Зиганшин.
Кто скончался: основатель компании Ford и автор первого татарского фильма
- 1925 — патриарх Московский и всея Руси в 1917—1925 годах Тихон (родился 31 января 1865 года). В 1989 году Архиерейским собором РПЦ причислен к лику святых.
- 1947 — американский промышленник Генри Форд (родился 30 июля 1863 года). Основатель компании Ford.
- 1960 — один из первых профессиональных татарских кинорежиссеров Каюм Поздняков (родился 25 октября 1897 года). Снял первый татарстанский фильм «Булат-батыр» 1927 года о взятии Казани войсками Пугачева.
Праздники: день здоровья и геолога
- День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года домен.ru был зарегистрирован и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. В этом году Рунету исполняется 30 лет.
- Всемирный день здоровья. Приурочен к дате создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — это произошло 7 апреля 1948 года.
- День геолога. Отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. Учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.
- День памяти погибших подводников. Утвержден в декабре 1995 года приказом Главнокомандующего ВМФ России. Дата связана с тем, что 7 апреля 1989 года в Норвежском море на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке К-278 «Комсомолец» произошел пожар. В итоге субмарина ушла на дно. Погибли 42 человек из 69 человек экипажа.
- Благовещение Пресвятой Богородицы. Отмечается ежегодно 7 апреля. Считается, что в этот день произошло возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.
- Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 году. Учрежден Генеральной ассамблеей ООН 23 декабря 2003 года. В ходе событий погибло до 1,1 миллиона человек.
События в истории: премьера Третьей симфонии Бетховена, возобновление работы Третьяковки
- 1795 — Национальный Конвент Франции принял закон о введении метрической системы. Тогда были определены единицы длины (метр) и массы (килограмм).
- 1805 — в Вене состоялась премьера Третьей симфонии Людвига ван Бетховена. Дирижировал сам автор симфонии.
- 1827 — были проданы первые спички. Их случайно изобрел английский фармацевт Джон Уокер — смешав химикаты палкой и чиркнув ею об пол, чтобы убрать засохшую каплю, он увидел огонь. Тогда Уокер продолжил эксперименты, а смесь из бертолетовой соли, белого фосфора и клея фармацевт продал адвокату Никсону.
- 1908 — строительное отделение Казанского губернского правления сообщила казанскою полицмейстеру, что «с технической стороны не имеется препятствий к открытию театров-кинематографов». Также в Казани появились три первых кинотеатра. Первое прошение об этом 11 марта 1908 года подала вдова надворного советника Котелова, решившая открыть кинотеатр под названием «XX век» на Рыбнорядской улице в центре Казани (сейчас это Площадь Тукая).
- 1934 — приказом Народного комиссариата снабжения СССР в целях охраны рыбных запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов создан Главрыбвод. Эта дата и сегодня считается днем образования государственных органов рыбоохраны России. Организация существует и сейчас.
- 1946 — в составе РСФСР образовали Кёнигсбергскую область. В указе Президиума Верховного Совета СССР, в частности, говорилось: «Образовать Кёнигсбергскую область на территории города Кёнигсберга и прилегающих к нему районов с центром в городе Кёнигсберге». 3 июля город получил название Калининград, а область назвали Калининградской.
- 1993 — выдана первая в постсоветской России лицензия на частную нотариальную деятельность.
- 1995 — Третьяковская галерея возобновила свою работу после десятилетней реставрации.
- 2014 — провозглашена Донецкая Народная Республика.
- 2016 — в Кемеровской области запретили работу коллекторов. Однако уже 6 июля закон о запрете отменили.
- 2020 — МВД выявило подпольный «Банк России», который успел отпечатать более 1 млрд рублей. Фальшивые купюры очень высокого качества изготавливались в Нижнем Новгороде, откуда их поставляли практически во все регионы России. Впервые подделки обнаружены были в Казани.