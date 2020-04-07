МВД выявило преступную группу, запустившую в оборот фальшивых денег на 1 млрд

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МВД выявило подпольный «Банк России», который успел отпечатать более 1 млрд рублей. Фальшивые купюры очень высокого качества изготавливались в Нижнем Новгороде, откуда из поставляли практически во все регионы России. Впервые подделки обнаружены были в Казани.

Как передает «Коммерсант», уголовное дело было возбуждено год назад. После того как фальшивки обнаружили в Казани, подделки начали обнаруживать в других регионах. Силовики отметили повышенную конспирацию участников преступной группы: все они знали друг друга лишь по никнеймам. Подделки распространялись бесконтактным способом через тайники в лесопарковых зонах.

Сбыт фальшивок был организован через интернет-магазин на площадке Hydra. Оптовые партии от 500 тыс. рублей продавались за 10—15% номинала. Основной доход преступная группа получала от небольших партий, которые продавались за 30% номинала. Оплата принималась исключительно криптовалютой по поддельным паспортам. Транспортная компания доставляла фальшивки в регионы, а рядовые сбытчики делали тайники.

За год преступная группа провела более 3 тысяч сделок по сбыту поддельных денег. Фальшивомонетчики успели запустить в оборот 1 млрд рублей номиналом 5 тысяч, 2 тысячи и 1 тысяча.