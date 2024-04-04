«А кто прежде всего готов решать проблемы в пользу семьи, детей? Конечно, женщины»

Члены объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт — Милосердие» и Женской палаты депутатов Архангельской области провели совместное заседание и решили сотрудничать

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстан с официальным визитом прибыли члены Женской палаты депутатов Архангельской области. 4 апреля они присутствовали на совместном заседании с объединением женщин-депутатов Госсовета «Мәрхәмәт — Милосердие». На встрече представительницы обоих регионов рассказали о своей деятельности и подписали соглашение о сотрудничестве.

«У Татарстана есть чему учиться»

Депутат Госдумы, заместитель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина, которая была одним из инициаторов встречи, приехала в Казань уже второй раз. Во время своего первого визита она познакомилась с объединением «Мәрхәмәт — Милосердие» и решила: «Мои женщины точно должны быть в Татарстане, они должны получить самый лучший опыт, который сегодня есть в этой республике».

Елена Вторыгина рассказала журналистам о социальных проектах, реализуемых в Архангельской области. В их числе — «Семья Поморья», «Женский диалог», «Мечты сбываются», «Территория детства». Инициативы направлены на формирование родительских сообществ, поддержку женщин и даже строительство детских площадок.

Заместитель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подчеркнула важность обмена опытом между субъектами. По ее словам, Женская палата депутатов Архангельской области готова изучать, как работает татарстанское общественное объединение, какие инициативы оно выдвигает, и, в свою очередь, тоже делиться опытом.



Одним из инициаторов заседания стала Елена Вторыгина, которая уже бывала в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Очень бы хотелось, чтобы депутаты двух субъектов дружили, брали самое лучшее друг от друга и реализовали эти проекты на своих территориях. Еще раз говорю: у Татарстана есть чему учиться, — заявила она.

«Мы на одной волне»

Сотрудничество субъектов России сегодня особенно важно. Ведь вызовы, которые стоят перед обществом, едины для всех регионов, уверила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

— У нас сегодня по всей стране очень сложная демографическая политика. Каждый год мы ждем прибавления количества родившихся детей и каждый год констатируем, что этого вновь не происходит. Мы, к сожалению, каждый год видим, что количество разводов остается значительным, — посетовала она.

Вызовы, которые стоят перед обществом, едины для всех регионов, уверена Татьяна Ларионова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А кто эти вопросы прежде всего понимает душой, сердцем и готов решать эти проблемы в пользу семьи, в пользу детей? Конечно, женщины, — подытожила депутат.

По ее словам, татарстанские и архангельские депутаты многому могут научить друг друга.

— Когда я знакомилась с опытом Архангельской области, поняла, что мы на одной волне. У нас объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие», у них Женская парламентская палата. Что называется, близнецы-сестры. Причем столько у них интересных форм работы, которые нам тоже надо ввести в свою практику, — рассказала Татьяна Ларионова.

Подписание соглашения о сотрудничестве

Открыл заседание заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов. Он поздравил гостей с 30-летием избрания первого созыва Собрания депутатов Архангельской области, а также высоко оценил деятельность объединения женщин-депутатов Татарстана, которые внесли более 20 социально значимых законопроектов и разработали свыше 110 инициатив.

Руководитель объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева рассказала гостям об истории и деятельности объединения, в которое на нынешний момент входят 16 участниц. Женщины-депутаты объединились в 2009 году и с тех пор реализуют проекты, направленные на социальную поддержку граждан, защиту материнства и детства, укрепление института семьи и брака и так далее.

«При участии членов объединения за 5 лет работы внесено 86 законопроектов, большинство из которых касались образования и социальной поддержки», — подчеркнула Алсу Набиева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подобные объединения созданы в каждом муниципальном образовании Татарстана, отметила Набиева. С каждым районом подписано соглашение о сотрудничестве. Главная задача объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» — законотворческая деятельность, направленная на решение социальных вопросов. «При участии членов объединения за 5 лет работы внесено 86 законопроектов, большинство из которых касались образования и социальной поддержки», — подчеркнула Алсу Набиева.

Помимо этого, «Мәрхәмәт — Милосердие» занимается вопросами поддержания женского здоровья, развивает женское предпринимательство — так, в Татарстане запущен проект обучения жен мобилизованных военных. Женщины-депутаты реализуют и просветительские проекты. В качестве примера Набиева привела проект «У войны не женское лицо», посвященный участницам Великой Отечественной войны, труженицам тыла.

Рассказали о своей социально значимой деятельности и гостьи. В завершение заседания объединение женщин-депутатов Госсовета Татарстана и Женская палата Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве.

