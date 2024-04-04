Андрей Василевский: «Позитивного образа будущего в современной фантастике нет»

Жюри литературной премии «Новые горизонты» объявило победителей и обсудило популярность антиутопий

Литературная премия «Новые горизонты» была учреждена в 2013 году. Ее вручают авторам фантастических произведений за новаторство по тематике, образам и стилю. В прошлом году в премии появилась международная номинация, в которой жюри оценивает книги иностранных авторов. Оргкомитет и жюри 2 апреля объявили победителей 11-го сезона, а заодно обсудили, почему именно фантастика лучше всего описывает происходящие в мире события.

Не все фантастические сюжеты одинаково хороши

В этом сезоне на право войти в номинационный список литературной премии «Новые горизонты» претендовали более 700 произведений. Среди такого количества книг нашлись сюжеты практически на любой вкус, отметил председатель жюри премии Андрей Василевский: «Есть космос, инопланетяне, цифровой мир, демоны, все есть», — прокомментировал он. Но если разнообразие сюжетов вызвало у жюри восторг, то политизированность книг конкретно Василевского расстроила:

«В этом сезоне достаточно высокий уровень политизации. Это видно по многим романам, которые находятся и в отечественном списке, и в зарубежном. На мой вкус, политизация не идет книге на пользу. Она ее не усиливает, а ослабляет», — сказал Андрей Василевский.

Роман Ребекки Куанг «Вавилон» победил в «Международной номинации. Выбор читателей». Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Он также добавил, что много читал про иностранных авторов, которые вошли в номинационный список. К примеру, о Ребекке Куанг и ее роман про оксфордских переводчиков «Вавилон». Василевский считает, что Куанг завоевала популярность среди читателей именно агитационной политизацией. Но стоит отметить, что авторы фантастической литературы часто именно таким способом доносят свое мнение до аудитории. Если мы говорим именно о большой литературе, которая ставит перед читателем глобальные вопросы. А когда в целом мир разрывает на части, то неудивительно, что книги, особенно фантастические, становятся своеобразным высказыванием.

«Мир стал очень сложным»

Если посмотреть на историю жанра фантастики, то можно увидеть рост количества фантастических произведений в тот период, когда мир находился перед или внутри кризисной ситуации. В зависимости от характера кризиса или угрозы писатели-фантасты показывают возможное будущее человечества. Это могли быть тоталитарные режимы, экология или технический прогресс. Автор может видеть угрозу в чем-то одном или во всем сразу и транслировать свое видение через книгу. А с учетом вызовов современного мира неудивительно, что все это нашло отражение в произведениях фантастов.

«Мир стал очень сложным. Оказалось, что самый эффективный инструментарий, чтобы описать происходящее, то, что происходит с нами и каким будет завтрашний день, — это фантастика», — добавил историк фантастики и сооснователь премии «Новые горизонты» Сергей Шикарев.

Историк фантастики и сооснователь премии «Новые горизонты» Сергей Шикарев. Скриншот realnoevremya.ru онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

Кроме того, что фантасты высказываются о настоящем, они рисуют еще и образ будущего. Причем это далеко не светлое будущее: «Никакого позитивного образа будущего в современной фантастике нет в принципе. Там даже нет легкого намека на то, каким в положительном смысле оно могло быть. Если автор говорит о будущем, то оно антиутопично», — отметил Андрей Василевский.

Светлое будущее отменяется

Член попечительского совета премии «Новые горизонты» и директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак считает, что отсутствие позитивного образа будущего касается не только научной фантастики: «Из всех тенденций развития современного мира и общества нет такой, которая не вела бы к негативу. Найти позитивный образ будущего — это задача, которая стоит не перед фантастикой, а перед человечеством. Это проблема социальной реальности», — сказал Дмитрий Бак.

Член попечительского совета премии «Новые горизонты» и директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак. Скриншот realnoevremya.ru онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

Василевский тоже считает, что фантаст не сможет придумать образ позитивного будущего даже при всем желании, потому что этого образа нет в головах у миллионов людей, живущих на нашей планете. А Сергей Шикарев добавил, что с видением будущего все еще сложнее. Дело в том, что в XX веке и отечественные, и иностранные фантасты видели будущее плюс-минус одинаково. Одинаково страшным. А сейчас этот консенсус распался даже среди фантастов одной страны, которые находятся в едином социальном, политическом и экономическом контексте. «Единое представление фантастика утратила. Единого образа будущего нет, есть только конкуренция между разными взглядами», — подытожил тему будущего Шикарев.

Наше фантастическое «все» в этом году

Поскольку ничего хорошего в будущем нас не ждет, вернемся в настоящее, в котором еще можно увидеть что-то приятное. К примеру, победителей премии «Новые горизонты». «Отобрать более 20 книг за год — это большое достижение и чудо. Все книги из длинного списка достойные», — поделился позитивом литературный критик Константин Мильчин.

Среди отечественных произведений победил самиздат-роман Ивана Прохорова «Метро». Нужно отметить, что эта книга не выходила на бумаге, ее можно прочитать либо в электронном формате, либо послушать аудиовариант. Более того, она лежит в интернете в открытом доступе.

Роман финского писателя Юхани Карила «Охота на маленькую щуку» победил в «Международной номинации». Предоставлено realnoevremya.ru издательством «Лайвбук»

В «Международной номинации. Выбор читателей» лучшим оказался тот самый политизированный роман Ребекки Куанг «Вавилон», который опубликовало издательство Fanzon. А экспертное жюри среди иностранной литературы выделило книгу финского писателя Юхани Карила «Охота на маленькую щуку». Она вышла в издательстве «Лайвбук» в переводе Ивана Прилежаева.

«Охота на маленькую щуку» — дебютный роман автора. Это история про Элину Юлияакко, которая каждое лето возвращается в родную деревню в Восточной Лапландии. Это не самое популярное место, но для Элины это ритуал. Однажды она сталкивается со зловещим водяным духом, мешающим ей ловить рыбу. А именно от рыбного улова зависит жизнь Элины. В «Охоте на маленькую щуку» читатель сталкивается со смешными, странными и интригующими событиями, которые насыщены мифами, чудовищами и юмором. Надо сказать, что это приятное чтение, особенно в условиях неопределенного будущего.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».