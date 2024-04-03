«Делаем ставку на перетоки, а если их перебили?»: Татарстан бьется против ограничения энергомощностей

Рустам Минниханов поспорил с замминистра энергетики РФ о том, нужны ли новые мощности в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«Мы живем в холодной стране, у нас должны быть запасы. Сейчас делаем ставку на перетоки, а если их перебили? Что делать?» — не соглашался Рустам Минниханов с желанием Минэнерго РФ ограничить расширение энергомощностей в Татарстане. Дефицит в 5 млрд кВт·ч (или 15%) республика хочет покрыть за счет модернизации энергокомпаний на 737 МВт, но даже вскользь упомянутый проект ветропарка на 1 ГВт вызвал «острую зубную боль» у московского гостя — замминистра энергетики Павла Сниккарса. «Нет никакого дефицита — всегда можно взять извне», — возражал он. Зато в русле федеральных новаций в республике завершилась консолидация ТСО — на пороге создание «системообразующей организации», скорее всего, на базе «Сетевой компании».

Пробить броню Минэнерго

Принципиальные расхождения во взглядах властей Татарстана и Минэнерго РФ на дальнейшее развитие энергетического комплекса выплеснулись сегодня в ходе пленарного заседания правительства РТ, посвященного реализации госпрограммы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2023—2024 годах. Оказалось, что просто так ввести новые генерирующие мощности в Татарстане без синхронизации с федеральной программой планирования не просто сложно, но и фактически невозможно. Введение в строй дополнительных мегаваттов в одном промузле обернется «обрезанием» в другом — избыточные мощности просто законсервируют, предупредил как-то московский гость — замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, поставив под сомнение целесообразность частных инвестиций. Стоит ли пытаться перепрыгнуть выше головы, если установлен жесткий потолок для роста генерации? Однако татарстанское энергетическое лобби, похоже, все равно пытается пробить эту «невидимую броню», которая сдерживает границы их роста.

Вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко попытался аргументировать «идею фикс» растущей динамикой роста потребления электрической энергии в Татарстане. По его словам, в прошлом году трижды был превышен исторический максимум потребления электрической мощности и впервые он достиг 5,1 ГВт.

Энергетическая «впадина» на 5 млрд кВт·ч

Правда, годовое потребление электроэнергии выросло на 1,1% — до 33 млрд кВт·ч, из которых собственная генерация покрывает 28 млрд кВт·ч. Остальные 5 млрд кВт·ч поступают извне за счет перетока из других регионов РФ. Условно говоря, энергетические мощности отстают от промышленного роста и, значит, теряют, условно говоря, значительную часть дохода. Причем эта отрицательная «дельта» в 15% сохраняется в энергетическом балансе не менее трех лет, и преодолеть ее никак не удается. Олег Коробченко заявил, что на этот раз представился такой шанс. По его словам, запланирована модернизация оборудования всех энергокомпаний на общую мощность 737 МВт, а также ввод генерации на «Казаньоргсинтезе» на 311 МВт и станции мусоросжигающего завода на 50 МВт. В совокупности они помогут закрыть «вечную впадину».

Вице-премьер прогнозирует возникновение дефицита тепловых мощностей. И прежде всего в Казани. «В ряде районов республики прогнозируется развитие дефицита тепловых и электрических мощностей, — отметил он. — Так, в связи с активной застройкой Казани рассматривается строительство четвертого энергоисточника для покрытия тепловых нагрузок. Совместно с Институтом пространственного планирования и мэрией города идет работа над техническим решением. Считаем, что вопрос строительства необходимо рассмотреть и в рамках разрабатываемых схем теплоснабжения», — указал он.

Другая зона дефицита разрастается в Чистопольском районе. По словам Олега Коробченко, здесь прогнозируется дефицит электрической мощности. «С учетом хорошего ветропотенциала территории здесь целесообразно развитие возобновляемой энергетики», — сообщил он.

«Никакого дефицита нет»

Представленная карта «слепых» мест — без тепла и электричества — вызвала раздражение замминистра энергетики РФ Павла Сникаррса. «Нет никакого дефицита — всегда можно взять извне», — остановил он докладчика. По его словам, нехватка собственной энергии восполняется за счет перетоков из Единой энергосистемы РФ, поэтому повода для беспокойства быть не должно. Отреагировал он и на проект ветропарка в Чистополе мощностью 1 ГВт. По его словам, если его все-таки начнут ставить, тогда придется заморозить мощности, работающие в режиме комбинированной выработки тепла и энергии (то есть себестоимость тут ниже). Иначе говоря, он высказался против неконтролируемого расширения генерирующих мощностей.

Как бальзам на душу Минэнерго РФ прозвучала информация о завершении консолидации территориальных сетевых организаций. С 2023 по 2025 год ведется поэтапное ужесточение критериев отнесения к ТСО, что приведет к сокращению их количества «Сегодня в республике 18 ТСО. К 2025 году их может остаться только 11. В регионе будет создана системообразующая организация на базе крупнейшей ТСО», — сообщил Олег Коробченко. Соответствующий проект постановления разработан Минэнерго России. Системообразующая организация будет утверждаться решением высшего должностного лица республики.

Павел Николаевич не хочет, чтобы мы новые мощности развивали

Болезненная тема — эксплуатация зарубежных турбин, чье сервисное обслуживание прекращено. «На многих энергетических станциях страны установлены турбины иностранных производителей. К примеру, на всех трех Казанских ТЭЦ функционирует оборудование «Дженерал Электрик», — не стал скрывать Коробченко. По его словам, по этой причине сорвался проект модернизации Заинской ГРЭС, строительство мусоросжигающего завода. Правда, Казанская ТЭЦ ТГК-16 и «Татэнерго» смогли добиться результатов по обслуживанию турбин «Дженерал Электрик» с использованием отечественного оборудования, сообщил он.

В заключительном слове Рустам Минниханов дал понять, что не согласен с желанием Минэнерго РФ ограничить расширение генерирующих мощностей. «Павел Николаевич не очень хочет, чтобы мы развивали новые мощности. [Сейчас] у нас идет обсуждение», — не стал скрывать Рустам Минниханов. По его словам, расхождения связаны с прогнозными цифрами о том, кто сколько «проглотит» энергии. Глава Татарстана считает, что нужно брать с запасом, так как часто заявляется одна мощность, а по факту оказывается потребность гораздо большая. «ВРП республики растет, а энергоемкость за год снизилась на 2%. Всего за начало 2007 года энергетические затраты были снижены на 22,7%, но дальнейший потенциал зависит от доступа к передовым технологиям», — отметил Минниханов. Но в условиях санкций доступ к ним затруднен. «Ни самолетов нет, ни энергетических машин не стало. А раньше привыкли все покупать», — посетовал он.

«Мы [живем] в холодной стране, у нас должны быть запасы. Сейчас делаем ставку на перетоки, а если их перебили? Что делать? — не унимался он. — Вчерашняя ситуация показала, какие участки самые поражаемые и ощутимые? Конечно, энергетика, от них зависят все производства. Ничего делать не надо... И наш враг это чувствует», — подчеркнул он. И обратился к руководителям предприятий — самим позаботиться о безопасности. «Все, что мы говорили о том, что будут проблемы, свершилось. Из-за того, что вчера была Ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс... очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме себя. Везде должен быть запас, везде должны быть бригады. Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город».