Интеллектуальный стендап, история без финала и концепция постправды

В культурном центре «Франкотека» в Москве презентовали книгу Алис Зенитер «Я — девушка без истории», которая выросла из интеллектуального стендапа

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru издательством «Лайвбук»

Алис Зенитер — молодая французская писательница алжирского происхождения. Свое первое произведение она опубликовала уже в 16 лет. В конце 2021 года на русский язык была переведена ее пятая книга «Искусство терять», которая собрала огромное количество крупных литературных премий. В этом году в России вышла еще одна книга Зенитер — «Я — девушка без истории». Издатели и переводчики обсудили это произведение и рассказали о работе над ним.

Книга своеобразного жанра

Литературное эссе «Я — девушка без истории» было опубликовано во Франции в 2021 году. Алис Зенитер деконструирует образ героя и рассказывает, как с древних времен формировались великие повествования: от литературы до политического дискурса, от Аристотеля до Умберто Эко. В легкой манере, с юмором писательница рассказывает о механизмах создания истории и силе художественной литературы.

«По нынешним временам издание такой книги — достаточно смелый шаг для издательства. Это не художественная литература. У книги своеобразный и трудно определимый жанр», — отметила литературный критик Клариса Пульсон.

Редактор и переводчик Дмитрий Савосин, переводчица Нина Хотинская, генеральный директор издательства «Лайвбук» Ольга Лябина, литературный критик Клариса Пульсон и кинопродюсер Русина Шихатова. Предоставлено realnoevremya.ru издательством «Лайвбук»

История взаимодействия издательства «Лайвбук» с писательницей Алис Зенитер началась с работы над романом «Искусство терять». «После того как издательство выпускает художественную книгу автора, менять жанр непросто. У аудитории есть ожидания и определенное восприятие книжной торговли. Это отдельная вещь, с которой сложно бороться. Мы долго обсуждали вопрос позиционирования книги, когда решали, брать ли рукопись в работу», — поделилась генеральный директор издательства «Лайвбук» Ольга Лябина.

Чтобы понимать всю сложность ситуации, которая встала перед издательством, нужно немного рассказать о внутренней кухне. При работе с иностранными авторами важно проявить не просто заинтересованность в рукописи, но и заплатить аванс. А это уже серьезный финансовый риск. Тогда издательство «Лайвбук» начало рассуждать о потенциальной аудитории этой книги, кому может быть интересен литературный разговор об историях.

«Мы подумали, что книга Зенитер гораздо привлекательнее, чем может показаться, когда слышишь слово «эссе». Эта книга необязательно для профессионалов и людей, которые работают со словом. Это могут быть люди, которые хотят совершенствоваться в этом деле. Но им необязательно издавать книги или писать тексты для дальнейшей публикации. Это люди, которым хочется интересно донести свою историю», — добавила Ольга Лябина.

Алис Зенитер в своей книге делает отсылки к большим и сложным произведениям, но в легкой и понятной манере. Дело в том, что изначально «Я — девушка без истории» не задумывалась как книга. Это был интеллектуальный стендап, который Зенитер прочитала на сцене театра.

Более серьезная вещь, чем может показаться

Книги Алис Зенитер могли бы и не появиться на российском книжном рынке или появиться, но позже, если бы не переводчица Нина Хотинская. Несколько лет назад она предлагала разным издательствам для публикации роман «Искусство терять». «Меня поразила тематика этого романа. Зенитер написала о позорной странице в истории Франции, которую не любят вспоминать. Это Алжирская война. И вдруг я вижу, что совсем молодая женщина взялась писать на эту тему и создала большой и очень сильный роман», — рассказала Хотинская.

По словам переводчицы, работать над литературным эссе Алис Зенитер было намного легче, чем над романом «Искусство терять». Но при всей легкости содержания в книге можно найти более глубокие смыслы, чем те, что видны невооруженным глазом.

«Когда я работал с книгой, то воспринял ее отчасти легкомысленно. Она произвела на меня впечатление интеллектуального стендапа с креном в феминизм. Но перед презентацией я прочитал книгу еще раз. И мне показалось, что это более серьезная вещь. Продираясь сквозь писательский дневник, произнесенный со сцены, я понял основную тему книги. Произведение начинается с первобытного нарратива, из которого Зенитер тянет ниточку к современным триллерам и в целом к «машине» по производству нарративов», — рассказал редактор и переводчик Дмитрий Савосин.

История в эпоху постправды

По мнению Пульсон и Савосина, с помощью книги «Я — девушка без истории» Алис Зенитер хочет донести простую мысль: истории нужно воспринимать не только эмоционально, но и подключать критическое мышление. А именно этот навык редко встретишь в современном мире, когда весь окружающий нарратив построен на эмоциях. Мы живем в мире слов и рассказов, но не всегда известно, откуда эти рассказы и истории появляются, кто их создатель и какие цели у этих историй. В целом это очень схоже с концепцией постправды, когда люди готовы поглощать любую информацию и не подвергать ее проверке, не сомневаться в ней. О постправде заговорили в начале «десятых», к середине десятилетия она набрала обороты, а плоды пожинает весь мир сейчас, когда слово «фейк» вошло в обиход даже у далеких от медиапространства людей.

Кроме этого, Зенитер предлагает в принципе по-другому подходить к созданию историй. К примеру, мы привыкли, что у всех историй есть логическое завершение, все они чем-то заканчиваются. И даже открытый финал — это тоже конец истории, который домысливает читатель. Зенитер задается вопросом, а если у истории не будет завершения, если она оборвется, то как мы будем ее воспринимать? В книге «Я — девушка без истории» писательница рассказывает, что сама пыталась несколько раз написать рассказ, который ничем не кончается. Но Зенитер провалила этот эксперимент, потому что в итоге всегда дописывала финал. Эксперты на презентации пришли к выводу, что если подобное произведение все-таки появится, то это будет литературный прорыв.

В итоге в своей книге Алис Зенитер предлагает пересмотреть взгляд на создание историй. В ней совсем необязательно должна быть знакомая с детства структура с завязкой, развитием и кульминацией. Писательница предлагает отойти от этой схемы и порассуждать, а что если история пойдет по другому пути? Как тогда изменится литература? Пожалуй, над этим вопросом и бьются все современные авторы.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».