«Приоритет — повысить качество воды»: альметьевцы могут повлиять на будущее Каскада прудов

В этом году в нефтеграде планируют соединить рекреационную зону прудов с местным водохранилищем

Фото: предоставлено бюро «Архитектурный десант»

В этом году в Альметьевске будет реализовываться седьмая очередь Каскада прудов. Проектные решения будут разрабатываться с учетом пожеланий горожан. Каскад соединит рекреационную зону прудов с местным водохранилищем. Как будет реализовываться проект, какие проектные решения будут приняты и как на них могут повлиять местные жители, «Реальному времени» рассказали в бюро «АрхДесант».

Работа с экосистемой, ее сохранение и приумножение

В 2024 году рекреационную зону, прилегающую к Каскаду прудов, планируется соединить с Альметьевским водохранилищем. Каскад ведет через центр к городскому озеру и пляжу, в южную часть города. Седьмая очередь — это «недостающий пазл» водно-природного каркаса Альметьевска, она соединит сложившуюся систему Каскада прудов с набережной водохранилища.

В 2024 году рекреационную зону, прилегающую к Каскаду прудов, планируется соединить с Альметьевским водохранилищем. предоставлено бюро «Архитектурный десант»

Работа с экосистемой, ее сохранение и приумножение биоразнообразия природы в черте города — одна из ключевых целей проекта. Так, планируется восстановление реки Бигашки, соединяющей Каскад прудов с Альметьевским водохранилищем. Для этого будут использованы биофильтры — плавучие модульные растительные платформы, которые озеленяют и очищают городские водные пути.

— Важная задача в рамках всей стратегии развития Альметьевска — развитие городского водно-зеленого каркаса, который сформирован Каскадом прудов. Он пересекает город с юга на север: с городского озера наверх через реку Бигашку попадает в водохранилище. Получается, все водные пространства связаны и зависят друг от друга. И один из приоритетов — повысить качество воды на всех уровнях и обеспечить отдых у воды жителям на протяжении всей центральной части города, — отмечает руководитель бюро «АрхДесант» Дарья Климова.

Важная задача в рамках всей стратегии развития Альметьевска — развитие городского водно-зеленого каркаса. предоставлено бюро «Архитектурный десант»

На территории планируется организовать спортивную зону и зону барбекю

Что касается проектных решений, в первую очередь важно раскрыть потенциал территории как места эколого-исторического просвещения. Поэтому планируют сформировать специальные прогулочные маршруты с образовательной навигацией, открыть смотровую для наблюдения за птицами и многое другое. Также предлагается организовать спортивную зону и зону для спокойного отдыха с барбекю.

На объекте планируют сформировать специальные прогулочные маршруты с образовательной навигацией. предоставлено бюро «Архитектурный десант»

Но конкретные предложения насчет функциональных площадок и наиболее желаемых сценариев времяпровождения сейчас могут предложить сами жители, заполнив форму. Опрос пройти можно по ссылке. Например, можно поделиться, каких зон сейчас не хватает на территории или какие мероприятия было бы интересно организовать на этой местности, либо рассказать, нужны ли пространства для тренировок и йоги на открытом воздухе и многое другое.

Как будет обновляться водохранилище

Вместе с Каскадом прудов в Альметьевске будет обновляться и водохранилище. В 2022 году территория Альметьевского водохранилища выиграла во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Она получила грант в 106 млн рублей. В минувшем году прошел этап, связанный с подготовительными работами, а в этом строительном сезоне территория будет наконец благоустроена: на вторую очередь работ на этот год выделено 203 млн рублей.

Раньше на территории водохранилища была болотистая пойма с островами, а основными посетителями долгое время были рыбаки. Водохранилище в том виде, что есть сейчас, появилось в 2001 году. Однако его потенциал до сих пор не используется городом и жителями. И это продиктовано рядом причин.

На вторую очередь работ на этот год выделено 203 млн рублей. предоставлено бюро «Архитектурный десант»

Так, одна из них — ограниченная транспортная доступность, она создает эффект отдаленной и недоступной городской окраины. Также сейчас на территории нет понятных точек притяжения, поэтому чаще всего она используется местными только как транзит один раз в год — в день проведения Сабантуя. Кроме того, здесь нет сервиса и в целом базовой инфраструктуры: удобно и безопасно контактировать с водой невозможно.

— Открыть водохранилище для жителей, чтобы у них появилось новое функциональное пространство. И все это с уважением и вниманием к сохранившемуся в черте города биоразнообразию. Такова цель нашей работы с этой территорией. Проект — это не просто возможность сохранить экосистему на прилегающей к водохранилищу местности, это возможность рассказать о богатстве «негородской природы» в Альметьевске в целом, — сказала руководитель бюро «АрхДесант» Дарья Климова.

Первая и вторая очереди благоустройства посвящены формированию комфортабельной зоны отдыха у воды. предоставлено бюро «Архитектурный десант»

Подчеркнем, что первая и вторая очереди благоустройства посвящены формированию комфортабельной зоны отдыха у воды. Так, будут открыты три пирса с павильонами. В них могут размещаться прокат катамаранов и прокат инвентаря, кафе, туалеты, а также локеры, где можно будет оставить вещи. Для комфортного перемещения проложены вело- и пешеходные дорожки. По соседству с одним из павильонов появится детская площадка.



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