Лучший спектакль — у атнинцев, или Как Театр оперы и балета сам с собой боролся

Кто получил театральную премию «Тантана» в этом году?

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Вчера на сцене нового здания Буинского драматического театра объявили победителей Ежегодной театральной премии Министерства культуры РТ «Тантана» («Триумф»). Заявки на участие подали 60 спектаклей, в 17 номинаций попали 29 постановок. Кто был признан лучшим? Оказывается, для многих эта была первая победа.

Как менялась «Тантана»

Напомним, что до Дня театра, в который прошло награждение, в СМИ вызывало удивление количество членов жюри. Сначала их было всего семь, но потом, когда уже был сформирован список номинантов, в него вернулись председатель Общественного совета Министерства культуры РТ Нияз Игламов и старший научный сотрудник Центра искусствоведения ИЯЛИ Елена Шевченко.

«Тантану» вручают с 2011 года. Тогда у нее было 9 номинаций, включая «Событие года». Постепенно количество призов увеличилось. Скажем, в 2012-м начали объявлять лучшего исполнителя в музыкальном театре. В 2013-м появилась учрежденная Салавата Фатхутдиновым премия директора Камаловского театра Шамиля Закирова, которую вручали героям закулисья. В 2019-м появилась премия для критиков (ее получила Ильтани Илялова), но тут же пропала. В 2020-м «Событие года» не смогли определить — и оно вылетело из списков.

Среди лидеров по количеству упоминания в списках в этот раз — театр Камала и ТЮЗ (у них по девять фамилий и названий), далее идет «Экият», у них семь попаданий. У атнинцев — шесть. В итоге все фавориты выиграли по два приза.

Спектакль «Сихерче»/«Безответная любовь» Челнинского драматического театра. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Много «новичков»

И вот что интересно — значительная часть актеров получает «Тантану» впервые! Отметим, что в трех номинациях жюри решило победу поделить. В номинации «Дебют» лучшими назвали Айдара Хайруллина из Атни (Акьегет в «Ай тотылган төндә»/«В ночь лунного затмения») и Алсу Сагидуллину из Челнинского театра (Савиля в «Сихерче»/«Безответная любовь»).

Также разделили лавры в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Речи со сцены говорили тинчуринец Рустем Гайзуллин (Зайнетдин в «Җилкәнсезләр»/«Без ветрил») и мензелинец Хафиз Хамматуллин (Нургали в «Шулай булды шул»/«Вот так случилось»).

Наконец, лучшими спектаклями для детей стали «Әлифба: хәрефләр дөньясында»/«Алифба: в стране букв» кариевцев и «Чучело. Квартирник» ТЮЗа.

«Лучшую эпизодическую роль» сыграла Алсу Густова. Точнее, это было пять ролей, ведь в спектакле «Одна нога на берегу, другая — в лодке» ТЮЗа каждый актер играет по несколько персонажей.

Традиционно «Лучшим актером театра кукол» стал Дилюс Хузяхметов (Иннокентий Платонов в «Авиаторе» театра «Экият»). Кстати, первый раз он получил «Тантану», когда работал в Челнах, в 2011-м. В «Авиаторе» он играет куклой изо льда.

Алсу Густова в спектакле «Одна нога на берегу, другая — в лодке» казанского ТЮЗа. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила камаловская актриса Алсу Каюмова. Ее Сажида в «Дуслар җыелган җирдә»/«Чертов тост» — самый приземленный среди прочих интеллектуалов персонаж, со своей жизненной правдой превращающийся в своеобразного трикстера.

Лучшей актрисой стала челнинка Чулпан Аскарова (Убыр в «Сихерче»/«Безответная любовь»). Эта кассовая мелодрама по роману Набиры Гиматдиновой с элементами язычества.

А лучшим актером был назван камаловец Радик Бариев (Рафис в «Дуслар җыелган җирдә»/«Чертов тост»). В 2016-м он побеждал в этой номинации, сыграв Дон Жуана. Также Бариев, известный и как режиссер масштабных церемоний, один раз получил специальный приз Всемирного конгресса татар.

Радик Бариев (в центре) в спектакле «Дуслар җыелган җирдә» Камаловского театра. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лучший актерский ансамбль — у спектакля «Ат карагы»/«Конокрад» Альметьевского театра. К слову, он весь состоит из мужчин.

В номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле» Театр оперы и балета боролся сам с собой, заняв все строчки. Победила Екатерина Сергеева в роли Вани в опере «Жизнь за царя». Та же ситуация — в «Лучшей роли в музыкальном спектакле (балет, современная хореография, пластический спектакль)». Здесь праздновал победу Ильнур Гайфуллин, один из Иакинфов в одноименном спектакле. «Иакинф» стал и лучшей музыкальной постановкой. Обыграв жизнь за царя. Словом, ответ на вопрос о том, нужен ли Казани новый музыкальный театр, кажется еще более очевидным.

А самым лучшим спектаклем малой формы стал «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина от «Экият».



Атнинский театр — о башкирских обычаях XVII века

В большой форме победила постановка «Ай тотылган төндә»/«Ночь. Затмение» Атнинского театра. Ее основа — пьеса 1963 года башкирского классика Мустая Карима об семейных обычаях XVII века, из-за которых молодые люди женятся против своей воли. Впрочем, в спектакле какой-то акцент на время действия не делается. Поставила пьесу режиссер Бурятского академического театра Сойжин Жамбалова (в Казани сделавшая масштабный спектакль в парке Горького «О чем поют деревья»).

Ну а лучший «Эксперимент» — эта постановка Ильдара Алекбаева «15 172», рассказывающая о жизни ВИЧ-инфицированного на площадке MOÑ. Фонд «Живой город», который ею управляет, стал победителем в номинации «За выдающиеся достижения в сезоне».

В номинации «за заслуги», то есть «Честь и достоинство», зал аплодировал камаловским ветеранам — Ринату Тазетдинову и Азгару Шакирову.

Нурбек Батулла с братом и отцом получил премию имени Дамира Сиразиева. предоставлено фондом «Живой город»

Премию Сиразиева — семьям!

После основных премий настала череда и всех остальных. А их было немало. К примеру, Альметьевский театр вручил свою премию имени режиссера Закии Туешевой (на нее претендуют только представители малых городов) нижнекамскому актеру Раису Галиеву.

Спецприз Союза театральных деятелей РТ получила молодая камаловская актриса Эльза Муратхузина. В труппе она 3 года, но успешно играет, к примеру, добродушных жен главных героев.

Специальный приз журнала «Сәхнә» получил Ильсур Минкеев из «Экият». Приз журнала «Казань» — руководитель камерного балета «Пантера» Наиль Ибрагимов и Ксения Ценева из Нижнекамского ТЮЗа.

Приз проекта «Культура малой Родины» в направлении «Театры — детям» партии «Единая Россия» получила Римма Митрофанова из челнинского Театра кукол. А в направлении «Театры малых городов» — Буинский государственный драматический театр);

Ну а Салават Фатхутдинов вручил премию имени директора Камаловского театра Шамиля Закирова заместителю директора Буинского театра Фариду Садриеву.

Общественную премию имени Дамира Сиразиева в области литературы, театрального искусства и кино вручили трижды. И все — семьям.

Ее, во-первых, получила пара из Бугульмы Александр Кочетов и Марина Быстрова. Они играют на сцене уже 35 лет. Другая знаменитая пара актеров — из Тинчуринского театра: Артем Пискунов и Резеда Саляхова. А третью сиразиевскую премию получили все три Батуллы: писатель Рабит, кинорежиссер Байбулат и хореограф Нурбек. Самому старшему на этой неделе исполнилось 86.

Также 27 марта в Большом театре в Москве должна была пройти церемония вручения специальной почетной премии «Золотая маска». Но ее перенесли на неопределенный срок.