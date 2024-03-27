Гид по улице Япеева: братья Толстые и господа заключенные

Прогулка по Поперечно-Казанской, часть 2-я

Фото: Кашапов Радиф

Вероятно, одна из самых занятных частей города, которая после ожидаемого переезда СИЗО в Московский район может превратиться прямо-таки в отдельный туристический кластер, ибо объединит две занятнейшие темы российской жизни: литературу и тюрьму.

Усадьба купца Вениаминова (Япеева, 17)

Усадьбу в 1849 году начали строить по проекту архитектора Христиана Крамп. Он приехал в Россию девятью годами ранее из Копенгагена, а в 1843-м приехал в Казань, чтобы работать в Строительной комиссии по восстановлению города после очередного пожара, в частности, занимаясь реконструкцией городской думы (ныне — мэрии). Также, к примеру, активно занимался установкой памятника Державину.

Купец 3-й гильдии Николай Матвеевич Вениаминов активно помогал Кизическому монастырю. Сначала это было одноэтажное здание, потом к нему пристроили второй этаж и антресоли, потом — хозяйственные постройки. В 1891 году усадьбу купил надворный советник Яков Бутягин, который объединил холодные службы и флигель. Бутягин даже владел зданием на Тукая, где располагалась Татарская учительная школа. После революции здесь были коммунальные квартиры, после усадьба несколько раз горела и стала разрушаться.

В декабре 2020 года объект выставили на продажу за 45 млн рублей. В апреле 2021-го — признали аварийным. В 2023-м холодные службы дома объявили объектом культурного наследия.

Дом купца Вениаминова. Кашапов Радиф / realnoevremya.ru

Дом Горталова (Япеева, 15)

Владела этим домом дворянка Деева (ей также принадлежал дом на Дзержинского, 3, теперь это Министерство образования и науки республики). Построил его архитектор Александр Шмидт в 1812 году (он же занимался памятником павшим при взятии Казани и мечетью Иске-Таш).

Пелагея Петровна Деева была дочкой купца I гильдии Петра Григорьевича Каменева, председателя казанского городского магистрата. Его сын — поэт Гавриил Каменев. Внучка, Александра Апехтина, вышла замуж за знатока татарской жизни, доктора Карла Фукса.

Сейчас это 14-й филиал Национального музея РТ, музей Льва Толстого. Писатель жил здесь в 1841—1845 годах, с братьями Николаем, Сергеем, Дмитрием. Толстые арендовали нижний этаж у нового владельца, дворянина Горталова (он был родственником Деевой).

Здесь Лев Николаевич готовился к поступлению на Восточный факультет и даже немного побыл студентом. После Толстых дом сильно перестроили, увеличили. В 1940-х годах у него появилась деревянная терраса с лестницей на верхний этаж. После была перепланировка, а реставрировали здание в 2012—2015 годы.

Музей решили открыть в 2001-м, в этом здании он обосновался 29 августа 2015-го как музейно-образовательный центр при соседней школе №39. Внутри — несколько экспозиций и воссозданные интерьеры братьев Толстых и их тети Прасковьи Ильиничны Юшковой. Кроме того, здесь работает гончарная мастерская, мастерская резьбы по дереву, студия звукозаписи.

В 2006 году музею передали личную библиотеку, состоящую из более 10 000 томов, литературоведа Константина Ломунова, исследователя творчества писателя. Коллекцию и личный архив Ломунова передала его дочь.

Дом Горталова. скриншот realnoevremya.ru с сайта Яндекс.карты

Тюремный замок (Япеева, 16)

Ныне — следственный изолятор №1 управления ФСИН России по РТ. Здание построили в 1807 году по проекту главного архитектора города Якова Михайловича Шелковникова. Он же годом ранее создал новый вид Николо-Тульского храма неподалеку, на территории Богородицкого монастыря. Также Шелковников, вероятно, сделал проект Софийской надвратной церкви.

Обратите внимание на фасад с аркой: раньше позади нее находилась ротонда с крестом, церковь Троицы Живоначальной при тюрьме. Лев Толстой писал: «Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Перед этой перегородкой могли находиться все приходящие».

В замке тогда размещалось 250 заключенных, в основном осужденные и подследственные по уголовным делам. К примеру, здесь сидели участники «Казанского заговора», восстания весной 1863 года в Поволжье в поддержку Польского восстания — это были польские офицеры и их соратники из революционного кружка, решившие захватить пороховой завод и пойти на Москву.

В советское время здесь сидели и «враги народа», и лидеры ОПГ. СИЗО-1 появился в 1964 году. Лимит содержания тогда — 800 человек.

СИЗО-1. Кашапов Радиф / realnoevremya.ru

Замок ветшал, в частности, в 2012-м здесь закрыли целый 5-й корпус. Лимит — 404 человека. В 2016-м здесь провели капремонт. Тогда же начальник УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин сообщил, что здание может стать музеем. Когда все отсюда выедут.

Потому что в 2022 году в Москве согласовали проект строительства за Жилплощадкой нового изолятора на тысячу человек, площадью в 15 гектаров, выделили вместо 2 с лишним миллионов рублей 5,8 миллиона. Внутри будет даже спортивный корпус для сотрудников (тир, тренажерный зал, зал для борьбы).