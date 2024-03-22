«На встречах с авторами многие дети шокированы, что писатель жив»

По всей России с 23 по 31 марта пройдет Неделя детской книги

Фото: Максим Платонов

Неделя детской книги — это ежегодная всероссийская акция, организатором которой выступает Российская государственная детская библиотека. Впервые Неделю детской книги начали проводить в 1943 году в Колонном зале Дома союзов. Затем торжественное открытие переносили в другие места, а в этом году детская книга снова возвращается в Колонный зал. Организаторы рассказали журналистам, как будет проходить акция, а также поделились проблемами рынка детской литературы.

Детский праздник по любимым книгам

По словам директора Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Марии Веденяпиной, несмотря на торжественность помещения, мероприятие все-таки детское и будет больше ориентировано на детей. Акцент — на активностях, основанных на известных детских произведениях. Вести мероприятие будет Нонна Гришаева.

К тому же на открытие Недели детской книги придут наследники советских детских писателей — Корнея Чуковского, Льва Кассиля, Агнии Барто и, возможно, Сергея Михалкова. А также приедут 33 региональных детских писателя. «Присутствие взрослых будет, но все-таки основной зритель и участник этого праздника — ребенок» — сказала Веденяпина.

Но Неделя детской книги не ограничится Москвой. Писатели поедут в своеобразный тур по городам и выступят в региональных библиотеках, которые подтвердили свое участие в акции. В общей сложности зарегистрировалось 13 300 из 40 тысяч публичных библиотек по всей России. Для сравнения — в прошлом году присоединилось около 5 тысяч библиотек. При этом нет четкого регламента по проведению праздника в регионах, каждый город и каждая библиотека придумывают собственную программу, но с одним условием: Неделя детской книги приурочена к Году семьи, а значит, что мероприятия должны быть на семейную тематику.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. Скриншот realnoevremya.ru онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

Так называемым хедлайнером Недели детской книги будет писатель Андрей Усачев. Встреча с ним пройдет в Москве, но планируется провести онлайн-трансляцию, чтобы читатели из регионов тоже могли задать вопросы автору. А также в онлайн-формате пройдут встречи с Екатериной Матюшкиной, Валентином Постниковым, Тамарой Крюковой, Еленой Ульевой, Дмитрием Емцом.

«Все издательства ощущали серьезные проблемы последние 15 лет»

Генеральный директор издательства «Детская и юношеская книга» Владимир Шаталин рассказал об акции в контексте проблем, с которыми сталкиваются издательства. «Организация Недели детской книги в этом году — это большой шаг в развитии книжной отрасли. Все издательства ощущали серьезные проблемы последние 15 лет. Средние тиражи и количество читающих людей падало. Хотя электронный формат дал прирост в 20 процентов читателей, это все равно не компенсировало общее падение интереса к чтению. Еще несколько лет назад мы мечтали, чтобы этот праздник был не только для специалистов, писателей и тех, кто уже читает, но и для всего общества», — прокомментировал Шаталин.

Владимир Шаталин также отметил, что родителям нужна методическая помощь для приобщения детей к чтению, чтобы правильно читать вместе и обсуждать прочитанное. А также необходимо развивать инклюзивность не только в доступности библиотек для маломобильных детей, но и выпускать книги, в которых рассказывать, что такие дети ничем не отличаются от остальных.

Генеральный директор издательства «Детская и юношеская книга» Владимир Шаталин. Скриншот realnoevremya.ru онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

А председатель Союза детских и юношеских писателей Светлана Кривошлыкова отметила другую проблему. Она сказала, что юные читатели хорошо знают классиков, но практически не знакомы с творчеством современных детских писателей. Основную причину такой ситуации Кривошлыкова видит в низких тиражах. «На встречах с авторами многие дети шокированы, что писатель жив. Они думают, что все писатели — из прошлого. Средний тираж сейчас 2–3 тысячи экземпляров, библиотек в России более 40 тысяч Многие книги современных детских авторов просто не доходят до региональных библиотек. А еще они дорогие, не все могут купить», — сказала Светлана Кривошлыкова.

За последние 2 года Россию покинули по неофициальным данным около миллиона человек. Среди них довольно большое количество детских писателей, которые раньше принимали участие в Неделе детской книги. В этом году их по понятным причинам не будет. Причем многие из этих авторов уже давно живут за границей. Владимир Шаталин выразил надежду, что русскоязычные авторы за пределами России со временем присоединятся к Неделе детской книги. Возможно, не физически, но хотя бы онлайн.

Председатель Союза детских и юношеских писателей Светлана Кривошлыкова. Скриншот realnoevremya.ru онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

«Нельзя разрушать все мосты. Детская литература и детская книга — это один из тех мостиков, который нас соединяет со многими специалистами. Поэтому мы не выходим из Международного совета по детской книге, остаемся в нем и продолжаем работать. Раз в 2 года мы отправляем книги российских авторов на включение в список Международного совета по детской книге. И их включают. К примеру, наши книги для детей с ограниченными возможностями пополняют специализированную библиотеку в Торонто. А издатели получают за эти книги международное признание». — прокомментировала ситуацию директор РГДБ Мария Веденяпина.

Бессмертный Чуковский

С 1943 года Корней Чуковский активно участвовал в Неделе детской книги и практически никогда ее не пропускал. В наше время творчество писателя представляет его правнук, Дмитрий Чуковский. Он рассказал, что в 1943 году сказки Чуковского были запрещены для публикации, что вызывало подавленное состояние у Корнея Ивановича. Но поскольку он дружил со Львом Кассилем, который и придумал Неделю детской книги, у Чуковского была возможность встречаться там с детьми и читать им свои произведения. А когда запрет на публикацию сняли, то Корней Иванович считал для себя важным не пропускать ни одной Недели детской книги.

А также Дмитрий Чуковский рассказал о секрете популярности произведений своего прадеда. «Это несложно. Надо к сорока годам родить четырех детей, «купаться» в русской поэзии и литературе, знать наизусть Пушкина, Фета, Некрасова, Блока и т. д. При этом потратить 10 лет на то, чтобы просыпаться в пять-шесть часов утра, садиться к столу и сидеть до вечера. Результатом стали пять сказок по десять страниц. Но за много лет эти сказки прошли сложный путь — от периода запрета до возвращения. А сейчас они самые издаваемые пять сказок одного автора», — сказал Дмитрий Чуковский.

По словам директора РГДБ Марии Веденяпиной, книги Чуковского всегда в десятке самых читаемых книг. «Мне кажется, я понимаю секрет популярности произведений Корнея Чуковского. Он умел говорить с детьми тем языком, который им близок и понятен. Сначала мои дети, теперь внуки абсолютно без запинки читают «Айболита», «Муху-цокотуху», можно идти по улице и по ролям разыгрывать каждый сюжет. Это некая уникальная история, и хорошо, что она у нас есть» — подытожила Веденяпина.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».