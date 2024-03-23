«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 80-я: «Камыр-Батыр»

Единственная анимационная работа Сергея Литовца

Смотрим мультипликационный фильм «Камыр-Батыр» 2007 года, в котором режиссер Сергей Литовец, снявший немало документальных (и несколько художественных) картин, попробовал себя и в жанре анимации, причем взяв в качестве сюжета одну из самых главных татарских сказок.

Уфимский сценарий



Напомним, что Литовец учился на кинооператорском факультете ВГИКа и снял более 200 картин в качестве оператора, режиссера, продюсера, работая с такими известными и разными кинодеятелями, как документалист Марина Разбежкина и человек многих талантов Рамиль Тухватуллин. Последние годы он жил и работал в Москве. Мы писали о его короткометражной работе «В сломанный микроскоп мы увидим Казань», поэтично описывающей районы алафузовских фабрик и улицы Волкова.

«Камыр-Батыр» Литовец делал в качестве режиссера и продюсера в течение полутора лет. Как и с другими крупным его работами («Инзеень-малина», «Диалоги в электричке»), продюсером выступил Михаил Михайлов.

Текст читает Азгар Шакиров. По-русски, но с фирменным акцентом и невероятным умилением. Ветерана Камаловского театра Литовец позже будет снимать в фильме «Орлы» Тухватуллина.

Художником-постановщиком выступила Светлана Манасевич, она в том же году, кстати, работала над мультфильмом «Карась-комар» Роберта Лабидаса (он в «Камыр-Батыре» трудился в команде аниматоров). Позже Манасевич принимала участие в известном анимационном сборнике «Гора самоцветов».

Сценарий написала уфимка Роза Хуснутдинова. Дочь языковеда Усмана Хусни, она, кроме прозы, работала над восемью игровыми и двумя с лишним десятками анимационных фильмов. А также она много писала для киножурнала «Ералаш». Среди мультфильмов сходу назовем «Рождественскую фантазию» по мотивам балета Игоря Стравинского «Петрушка».

Среди мультипликаторов глаз сходу выделяет Наталью Нилову из студии «Пчела», которая позже работала над картинами вроде «Приключения Аленушки и Еремы» и «Два хвоста».

Звукорежиссером традиционно стала жена Литовца Татьяна. Создавал фильм режиссер по поручению Казанской студии кинохроники, который в какой-то момент застрял в процессе разработки. Директор Светлана Серова в одном из интервью рассказывала, что «штабом» стала ее квартира, монтажером тогда назначили ее дочь Маргариту, выпускницу анимационного колледжа, а Манасевич была соседкой директора в общаге ВГИКа. Также в квартире жили две собаки художника-постановщика.

Зеленодольский стиль

А вот художники были зеленодольские. К примеру, Валентин Кейль до сих пор преподает в местной детской школе искусств. Его стаж — 47 лет. Также в соседнем городе живут другие живописцы — Наталья Муртазина и Диля Барышева. Это их достижение, что мультфильм не выглядит обычной компьютерной поделкой.

У «Камыр-Батыра» есть несколько вариантов сюжета, но обыкновенно главный герой, которой не может ужиться из-за своей силы с сельчанами, уходит из села, встречает не менее странных богатырей — и обретает счастье в виде жены.

Вот вариант мультяшный: жили были старик со старухой. У них не было детей, и тогда дед вылепил из теста мальчика. А он взял и ожил. И начал расти «как на дрожжах». Они называли его «Богатырем из теста». Силен малыш, в деревне с ним никто сравниться не может, за что не возьмется — все не так. Один у него приятель — крохотный яблочный червь. Зато батыр может играть на курае, от которого качество молока у коров улучшается.

И тут мимо проезжала румяная ханская дочка, в результате карета застряла в сельской глуши. Тут батыр и влюбляется. Да и дочке уже весь свет без него не мил. Когда хан решает выдать ее замуж, она прячется в башне. С драконом.

В путь батыр отправляется с червяком и коровой. И они встречают супергероев. Сначала опытного стрельца. Потом быстроногого бегуна.



Такой вот экономный вариант сказки, в который сценарист вносит свои фишки. Корова влюбляется в дракона. А батыр привлекает внимание ханской дочки мелодией «Галиябану», но до свадьбы вынужден решать задачки будущего тестя, в частности, добыв первый советский спутник.

В редких рецензиях можно прочитать мнение, что авторы как будто пытались поспеть к срокам: различные сцены выстроены неравномерно, из-за чего страдает темпоритм. Тем не менее смотреть мультфильм интересно — и обидно, что больше Литовец в этом жанре с зеленодольскими художниками ничего не сотворил.