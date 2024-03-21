Ну что, молодежь, о чем мечтаешь?

В Тинчуринском внуки прочитали рэп для бабушек

Фото: Динар Фатыхов

Премьеру спектакля «Флешка, рэп һәм мәхәббәт» («Флешка, рэп и любовь», 16+) в Тинчуринском можно назвать постмодерном в кубе: он не только основывается на старом материале (песнях первой татарской рэп-группы Ittifaq), но и открыто заявляет о себе как о «бессмысленной» постановке, в которой все герои играют намеренно преувеличенно.



Да им только деньги нужны!

Спектакль поставил Туфан Имамутдинов. Несколько раз декларировавший, что он мастер на все руки, главный режиссер театра, в прошлом году показывавший на этой же сцене «Идегея», кажется, решил открыто сделать попсовый спектакль, да такой, чтобы все швы торчали наружу. Мол, нужна вам комедия? Пожалуйста. Современная? Ну если рэп для вас все еще признак передового формата...

Пьесу написал Ильгиз Зайниев, которого Имамутдинов «целый год мучил», потом отказался принимать готовый текст, после чего драматург всех татарских театров за две недели создал новую, в духе молодежных комедий и криминальных драм.

Все артисты читают рэп на музыку группы Ittifaq, чей единственный альбом вышел в 2007 году. «На смену бумеров пришли миллениалы, на смену миллениалов — зумеры. Чем живет нынешняя молодежь, какие ценности пропагандирует и каких принципов придерживается?» — задаются авторы вопросами.

И тут же выясняется, что молодежь у нас стремится только к быстрым деньгам и сексуальным удовольствиям. Нет у нас надежды на такое поколение!

Зульфат Закиров, Гузель Галиуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бит качает, таткоины майнятся

Владелец студии Башбаштаков (Артем Пискунов) и его украшенный дредами друг Моннуллин (Салават Хабибуллин) перемещаются в «чепырке» (на которой висит уже два с лишним миллиона штрафов) и пытаются решить, «качает» ли их новый трек Башбаштакова. А Моннуллин пытается слушать альбома «Иттифака» «Бәлки».

Проверить свои догадки они решают с помощью одноклассника Афаринова (Зульфат Закиров). Тот на квартире собирает чемоданы с подругой Матуровой (Гузель Галиуллина). Афаринов намайнил таткоинов и собирается убежать с набитой ими флэшкой, пока не придет его хозяин Ристанов (Рамиль Минханов) с телохранителем Саклаевым (Рустем Гайзуллин). Но тот разгадывает его планы, а вот флешка в компьютере уже другая — с треком Башбаштакова.

Между тем два рэпера сбивают сотрудника полиции Минаева (Айдара Фатхрахманова), их 14-я, а значит, и таткоины, теперь на штрафстоянке, а не понимающие это мастера речитатива записывают на студии Нищаваеву (Аделя Хасанова). Теперь нужно разрулить все эти вопросы, поэтому Башбатаков отправляется на троллейбусе на стоянку, встречая по пути подругу Жилбазакову (Диляра Фаттахова).

В итоге все любовные треугольники превращаются в прямые, а главным героем становится единственный представитель старшего поколения Вали, играющий все «рабочие» роли (Харис Хуснутдинов).

Аделя Хасанова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чего только не видит татарская женщина!

Декорации спектакля — это проекции, выполненные видеодизайнером Чингизом Абызовым, чей комиксовый стиль дополняет общее ощущение пародийности. Герои размахивают пистолетами, в какой-то момент появляется даже автомат, которым Вали «расстреливает» «бессмысленные спектакли». Чтобы, значит, сделать потом «осмысленные». На них и бабушки придут!

— Мне очень понравилось, спектакль очень глубокомысленный, — тем не менее тут же говорит тележурналистам одна из зрительниц.

К слову, первая русская рэп-опера «Копы в огне» работала схожим образом: она пародировала американские полицейские драмы, правда, сценографы шли еще дальше — у героев даже машины и пушки были картонными.

Рамиль Минханов, Рустем Гайзуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вообще, конечно, это не опера, а оперетта

Все актеры одеты в ожидаемые для их образов наряды — тут и широкие штаны, и цветные шубы. Впечатляюще выглядит Минханов, лысый, постоянной расчесывающий голову гребнем и чуть что достающий пистолет. Движения, кстати, ставил один из известнейший хип-хоп-хореографов Казани Марат Казиханов, преподаватель факультета хореографического искусства КазГИК, руководитель проекта Virtus crew.

Представили себе рэперов и бандитов? Ну вот они в спектакле такие и есть. Самый напрягающий, хоть и логичный, момент в действии — невероятная объективация. Красивова, Ничеготакаева и Ветреннова (так, примерно, переводятся их фамилии) ведут себя так, что их единственная цель — прыгнуть героям в койку. Те же в свою очередь также превращаются в тупых самцов.

Песни Ittifaq «локализовала» для спектакля Зулейха Камалова (она пишет, в частности, песни для группы «Оммаж»). К примеру, появление Ристанова предваряет перелицованная версия «Кичке биштән алып»: «тур-ля-ля» делает голова бандита. А в песне «Җылы якларга» в эти теплые края не убегают уже не ежи, а татары. Такой вот гимн патриотизму. Звукорежиссеру и некоторым актерам еще стоит поработать над тем, чтобы зрители понимали все тексты.

При этом герои поют и оригинальные тексты из таких песен, как «Сәрләүхәсез» («Без названия» — и в июне идет снег), Fake Intro и, конечно, «Яшь көч» («Молодая сила»), самый первый трек группы: «Мы прочитали разок это дома, а потом пошли на студию».

Артем Пискунов, Ильмас Насретдинов, Салават Хабибуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Постирония от детей суверенитета

Зайниев и участники «Иттифака» Ильяс Гафаров и Назим Исмагилов — ровесники (последний чуть старше, 1986 года). Гафаров с тех пор ведет лейбл Yummy Music, Исмагилов — дизайнер и рэпер Усал. Его дебютный альбом — по сути, работа Ittifaq, ведь значительную часть продакшна на нем делал Гафаров. Теперь им всем под сорок: жены, дети, работа.



Зайниев выжимает из «чепырки» сюжета все соки, выдавая панч за панчем. Драматург регулярно ломает четвертую стену (для этого у него есть и Автор, Ильмас Насретдинов, при необходимости заменяющий героям целые блоки реплик). Башбаштаков у него — настоящий пурист, который также картошку фри называет «свободной картошкой». Кондуктор объявляет, что следующая остановка — «та, где выходит Жилбазакова». А Автор внезапно выдает короткий монолог, что флешка — это память. А это очень важное понятие для татар.

Но вердикт выносит Вали. «Спектакль — во» (палец вверх). «Смысл — во» (палец вниз). А для кого эта постановка?

Она как раз-таки для бабушек. Для них вся молодежь — это прожигающие жизнь неучи. Рэперы — лодыри в широких штанах. Все девушки в коротких юбках — гулящие малолетки. А главный герой — это дед, который всю жизнь проработал на нескольких низкооплачиваемых работах. А потом разогнал всю молодежь с территории штрафстоянки.