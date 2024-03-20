Гид по улице Япеева: дар Микляевой и рынок с котами

Прогулка по Поперечно-Казанской. Часть 1-я

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Улица Япеева, хоть и находится прямо у Кремля, не входит в список очевидных туристических маршрутов, хотя она очень насыщена историческими объектами разных эпох и проходит прямо у стен Богородицкого монастыря. Даже новострои, кажется, не смещают в ней акценты, а дополняют ее калейдоскопичность.

Улица

Во второй половине XVI века здесь располагалась стрелецкая слобода, была построена деревянная церковь Николы Тульского, что сейчас стоит за Казанским собором. Именно в ней первое время была выставлена икона Казанской Божией Матери после обретения в 1579 году. До 1927 года улица называлась Поперечно-Казанской, поскольку рядом находился Казанско-Богородицкий монастырь (к нему можно пройти от 39-й школы). Затем, до 1997 года, улица носила имя Леонида Красина, руководителя подпольной Боевой технической группы при ЦК РСДРП. В советское время он был наркомом торговли и промышленности, путей сообщения, полпредом и торгпредом в Великобритании и Франции.

В 1997-м улица получила нынешнее имя — в честь Салиха Зелялетдиновича Япеева. Челябинский татарин, он в юности бросил учебу в Свердловском институте инженеров коммунального строительства «из-за плохого материального положения», впрочем, потом учился в аналогичном институте в Ленинграде, после армии работал в строительном секторе Челябинского водоканалтреста. Воевал в Прибалтике, под Сталинградом, на Курское дуге, в Белоруссии.



После переехал с семьей в ТАССР, где сначала был заместителем по политической части начальника отдела военизированной пожарной охраны МВД при Казанской фабрике кинопленки №8. Окончив заочное отделение юридического факультета университета, вскоре был назначен министром внутренних дел ТАССР. Один из характерных эпизодов его биографии: Япеев, чтобы усмирить заключенных в одной из колоний, пришел к ним и заявил: «Я министр Япеев. Прибыл к вам для того, чтобы разобраться в происшедшем. Сразу после моего обхода будет дана команда на общее построение, где вы можете задать мне вопросы, а я постараюсь на них ответить».



Министр вышел в отставку в 1978 году, возглавив Казанское отделение Московского филиала юридического заочного обучения при Академии МВД СССР. Скончался 20 декабря 1993 года.

Кошачка

Улица Зои Космодемьянской ранее называлась Кошачьим переулком. А район от нынешней Национальной библиотеки до Япеева — Кошачкой. Здесь же, в начале улицы Япеева располагался одноименный базар, где торговали сеном, дегтем, рогожами, продуктами, а с крысами боролись с помощью кошек. Вот уж, действительно, настоящие Коты Казанские!

С 1910 по 1918 годы по улице проходил единственный в то время кольцевой маршрут трамвая. Он шел мимо вокзала, а после Япеева направлялся в сторону современной площади Свободы.

Церковь. И мечеть. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Церковь Святой преподобной великомученицы Евдокии

Церковь построили в стиле провинциального барокко в 1734 году, по легенде — на деньги вдовы суконного магната Ивана Микляева. Храм двухпрестольный. Главный освящен во имя Нерукотворного Образа Спаса. Называется церковь по приделу — во имя Святой Преподобной Великомученицы Евдокии Илиопольской, раннехристианской святой. В 1895-м у нее появилась шатровая часовня.

Поскольку вокруг долгое время (можно сказать, до нынешнего века) жили не самые богатые казанцы, приход считался очень бедным. Сейчас, учитывая активную застройку и дороговизну квартир, напротив, стал одним из богатых.

Здесь крестили Николая Фешина, тогда — сына резчика иконостасов, а после — известного художника.

Церковь была закрыта в 1932 году. Тогда Президиум Казанского городского совета дал указание начальнику конторы Комжилстроя разобрать семь городских церквей. Здание передали Объединенному государственному политическому управлению, но не разрушили. У церкви можно увидеть могилу протоиерея Павла Афонского, который был здесь настоятелем с 1906 года до закрытия и скончался в 1934-м. В церкви содержались заключенные, и даже, говорят, совершались казни. РПЦ получило храм в 1998-м.

Отметим, что рядом с церковью находится современная усадьба, успешно притворяющаяся исторической. Всем бы так!

Дом Дьяченко. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Усадьба Дьяченко (Япеева, 18)

В конце XIX века построили здесь этот дом, который принадлежал наследниками немецкой дворянки Катарине Матерн. Ее предок Иоганн Матерн поступил на русскую службу в 1770-е годы. Также звали владельца дома в начале XX века.

Примечательный дом — со стороны улицы Нагорной у него два этажа, а на Япеева выходят три.

Ранее вдоль улицы Нагорной проходила крепостная стена.



В дом находились Казанское губернское акцизное управление, Казанское губернское по питейным делам присутствие и отделение Крестьянского поземельного банка. Первое, соответственно, занималось винной монополией, второе — кабаками и трактирами.



В банке крестьянам выдавались ссуды на покупку земель. Особенно ярко его деятельность проявилась в эпоху первой русской революции, когда банк скупил у помещиков 2,7 млн десятин земли, препятствуя падению цен. Тогда же он начал работать не с общинами, а только с единоличниками. Закрылся банк в конце 1917 года.

