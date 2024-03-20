День в истории 20 марта: появление звания Героя России, юбилей Радия Хабирова, смерть Ивана Шишкина
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 20 марта 2024 года
20 марта состоится онлайн-конференция «Реального времени» о предстоящей энергетической выставке «TatEnergyExpo — 2024». Сегодня отмечаются День Земли, Международный день астрологии, Международный день счастья и Международный день без мяса. Пять лет назад Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана и предложил переименовать Астану в Нур-Султан, 32 года назад установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда», 170 лет назад в США основали Республиканскую партию, 325 лет назад в России впервые наградили высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В 12.30 состоится онлайн-конференция, посвященная предстоящей энергетической выставке «TatEnergyExpo — 2024», — в прямом эфире на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо».
- Заседания комитетов Госсовета Татарстана.
- Открытие выставки «Наследие Ясави и древний Туркестан» в Музее исламской культуры.
Кто родился: первый советский обладатель «Грэмми» и вокалист Linkin Park
- 1915 — советский и российский пианист, народный артист СССР Святослав Рихтер (скончался 1 августа 1997 года). Первым среди советских музыкантов был удостоен премии «Грэмми».
- 1922 — директор в 1961—2013 годах и президент в 2013—2020 годах Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве Ирина Антонова (скончалась 30 ноября 2020 года).
- 1952 — председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов.
- 1964 — глава Республики Башкортостан с 19 сентября 2019 года Радий Хабиров.
- 1976 — американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Беннингтон (скончался 20 июля 2017 года).
Кто скончался: Иван Шишкин и Лев Яшин
- 1898 — русский художник, уроженец Елабуги Иван Шишкин (родился 25 января 1832 года). Знаменит пейзажами «Рожь», «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща» и т. д. Ряд работ экспонируется в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан.
- 1990 — советский футболист, вратарь Лев Яшин (родился 22 октября 1929 года). Единственный вратарь в истории футбола, получивший «Золотой мяч», приз лучшему игроку года (1963). Он был признан ФИФА лучшим вратарем XX века. В честь Яшина назвали трофей, вручаемый ежегодно лучшему вратарю сезона.
- 2017 — американский банкир, глава дома Рокфеллеров в 2004—2017 годах Дэвид Рокфеллер (родился 12 июня 1915 года).
Праздники: День земли и счастья
- День Земли. Утвержден Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1971 году, приурочен ко дню весеннего равноденствия — его дата изменяется год от года, обычно оно происходит в промежутке между 19 и 21 марта. В 2024-м он выпал на 20 марта. Также в день весеннего равноденствия отмечается Международный день астрологии.
- Международный день счастья. Его ввела ООН в 2012 году с целью признать важность счастья в жизни каждого человека.
- Международный день без мяса. Отмечается во многих странах мира с 1985 года — в этот день магазины и рестораны отказываются от продажи мяса.
- День французского языка в ООН. Отмечается ежегодно с 2010 года по инициативе департамента ООН по связям с общественностью. Датой чествования французского языка было выбрано 20 марта, когда отмечается Международный день франкофонии, международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира.
- День независимости Туниса. Дата связана с тем, что 20 марта 1956 года лидер тунисского Движения независимости Хабиб Бургиба подписал протокол с правительством Франции, аннулирующий соглашения 1881 и 1883 годов о протекторате Франции.
События в истории: первая денежная реформа, основание Республиканской партии США, установлено звание Героя Российской Федерации
- 1535 — в России под руководством княгини Елены Глинской, матери Ивана Грозного, была проведена первая централизованная денежная реформа, в результате которой была создана единая система денежного обращения в российском государстве. После этого московский рубль стал основной денежной единицей для всей страны.
- 1699 — в России впервые наградили высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Его получил соратник Петра Великого Федор Головин. Орден и сейчас остается главной госнаградой в стране. Среди награжденных — Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и патриарх Кирилл.
- 1792 — национальная Ассамблея Франции одобрила смертную казнь с помощью гильотины.
- 1833 — вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин».
- 1854 — в США основана Республиканская партия.
- 1933 — в Подмосковье начались испытания самой мощной в мире на тот момент радиовещательной станции имени Коминтерна.
- 1992 — установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда». Это высшее звание в России, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
- 2003 — начало вторжения коалиционных сил в Ирак.
- 2018 — Рустам Минниханов подписал закон, разрешающий штрафовать водителей автомобилей, припаркованных на газонах.
- 2019 — Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после ухода Нурсултана Назарбаева. Первым делом он предложил переименовать столицу страны в честь первого президента Казахстана — идею дать Астане имя Нур-Султан поддержал парламент республики. В 2022-м город опять стал Астаной.
- 2020 — руководителем ЦИК Татарстана стал глава Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев.
- 2021 — в Национальной библиотеке Татарстана, занявшей в августе 2020-го обновленное здание Национально-культурного центра «Казань», начали выдавать книги и открыли для посетителей читальные залы.
комментарии
Стала настоящим культурным центром.
Спасибо Р.Н.Миниханову за идею!